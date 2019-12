Zagrepčani objasnili kako su nagrađivani SF film snimili u garaži

Dino Julius i Luka Hrgović dvojica su Zagrepčana koji su napravili kratki SF film i pobrali brojne nagrade. Najzanimljivije u cijeloj priči je da je cijeli film "Slice Of Life", koji podsjeća na "Blade Runnera", snimljen u garaži.

- Dobili smo ideju da napravimo kratki SF koji je smješten u svijetu "Blade Runnera", tom nekom futurističkom svijetu iz perspektive '80-ih jer su nam uzor bili filmovi poput "Aliena", "Terminatora", "Star Warsa". Općenito, filmovi koji su imali taj praktični pristup vizualnim efektima, kakvog u današnje vrijeme zapravo ne možeš uopće naći. Priča je bila jednostavna - htjeli smo napraviti priču o malom tipu koji je diler i živi u tom svom malom šugavom svijetu i očajnički pokušava pobjeći iz njega. Jedini način da pobjegne je da dođe do ulaznice za tzv. "nebesko otočje" gdje ga čeka bolji život i on će napraviti apsolutno sve što je u njegovoj moći da dođe do tamo. Zapravo, podtema filma je čovjekov moral - koliko si daleko spreman ići da dođeš do ostvarenja svog cilja - kazao je Dino za HRT.

Dino i Luka su cijeli film napravili pomoću maketa i minijatura, bez pomoći kompjuterske grafike.Takva je montaža bila u 80-ima.

- Morali smo od početka naučiti kako napraviti sve te makete i kako ih snimiti. To je jako kompleksan proces. Da bi dobili neki dobar rezultat treba shvatiti kako postaviti rasvjetu, kako postaviti kameru itd. Trebalo nam je puno testova i puno pogrešaka dok nismo došli do dobrog rezultata, rekao je Luka.

Cijela priča trajala je četiri godine, a novac potreban za realizaciju skupili su preko Kickstarter kampanje. Ljudi iz cijelog svijeta uplatili su im ukupno 82 tisuće dolara.