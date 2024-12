Zagrebački glazbenik nastupio u kvizu, lovci nisu oprostili pogreške

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

Slavna pjevačica zbog svog božićnog hita završila je na sudu, a on joj svake godine donese ovu vrtoglavu brojku na račun

Prema pisanju magazina The Economist iz 2017., Mariah Carey svake godine zbog ove božićne pjesme zaradi oko 2.5 milijuna dolara, dok New York Post piše da se radi i o tri milijuna.