Za sebe kaže da je vještica i nebinarna, a kao djetetu dijagnosticiran joj je poremećaj

Večeras se održava veliko finale ovogodišnje Eurovizije. I ove godine publika diljem Europe i svijeta u velikom broju prati natjecanje, a jedan od natjecatelja koji je privukao najveću pozornost publike definitivno je irska predstavnica Bambie Thug, inače pravog imena Bambie Ray Robinson. Ona će biti jedan od glavnih konkurenata našem Baby Lasagni za konačnu pobjedu, budući da trenutno drži četvrto mjesto na kladionicama, iza Hrvatske, Izraela i Švicarske.

Ova glazbenica rođena je u Corku 6. ožujka 1993. godine, a identificira se kao "nebinarna" osoba te preferira da se za nju koristi zamjenica "oni". Koreografija za njezinu pjesmu "Doomsday Blue" nikog nije ostavila ravnodušnim, a komentari domaćih i stranih gledatelja samo se nižu.

Bambi je u ranom djetinjstvu dijagnosticiran ADHD, odnosno poremećaj pažnje i hiperaktivnosti. Iako joj je prvotni plan bio studiranje plesa, nakon ozljede prebacila se na studij mjuzikla i pjevanja. Paralelno je nastupala na raznim humanitarnim događanjima namijenjenim osobama s invaliditetom, na kojima je utjelovljavala "princezu". Irish times objavio je nekoliko informacija i činjenica koje nikog nisu ostavile ravnodušne za ovu glazbenicu, a koja je definitivno ostavila pečat na prvu polufinalnu večer Eurovizije.

Ove je godine progovorila o seksualnom napadu i traumama, a u siječnju je Bambie otkrila da je imala složeni i teži oblik PTSP-a od brojnih seksualnih napada i traume koju je doživjela u djetinjstvu. Ove joj se godine PTSP ponovno aktivirao zato što je u svibnju prošle godine bila silovana.

- Pozvala sam prijatelja. Bilo je to prije mog debitantskog nastupa na Download Festivalu, najvećeg trenutka u mojoj karijeri do sada, i iskreno, ukrao mi je to iskustvo. Bila sam potpuno slomljena, maskirala sam se i ne sjećam se ni sekunde showa", kazala je te dodala: "Bilo je strašno, ali neću dozvoliti da me to zaustavi. To me samo čini jačom", iskreno je priznala neustrašiva Bambie koja je u svojoj boli pronašla snagu i inspiraciju da nastavi dalje, prenosi britanski The Sun.

Ranije ovog tjedna kada je primijetila gomilu poruka mržnje i hejterske komentare, osvrnula se i na to te javnosti poručila: - Sjetite se da sam i ja čovjek. Prošla sam kroz toliko trauma i još uvijek se javljam s ljubavlju nakon svake prepreke i teškog vremena. Oduvijek sam bila feniks i vaše riječi i iskrivljeni stavovi me ne mogu povrijediti - poručila je zanimljiva Bambie kojoj je inače majka Irkinja, a otac Šveđanin, osim toga, Bambie ima i tri sestre.

Bambie je autor vlastitog žanra glazbe pod nazivom "ouija-Pop", a takvu kategoriju osmišljava zato što ne želi biti ograničena na samo jedan zvuk. - Moje stvari su Avant-Electro Pop i Hyper-Punk. Mi to zovemo grit pop ili rot, ali nedavno sam skovala termin "ouija pop" - objasnila je za Gai Times.

Podsjetimo, nakon prvog polufinala društvenim mrežama se počeo širiti video s konfenrencije za novinare nakon nastupa, na kojoj je Bambie odgovarala na pitanja reportera. Jednog novinara zanimalo je što nju čini posebnom, a ona mu je odgovorila: - Posebnom me čini što sam queer i što sam vještica, nakon čega je uslijedio sablastan vrisak.

