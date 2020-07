Za Hrebaka i našu glumicu ne vrijede ista pravila: Tražila sam da me testiraju, ali nisu dali

Glumica Erna Rudnički prošla dva tjedna provela je u samoizolaciji jer je nakon druženja s prijateljima na otvorenom saznala da je jedna osoba s kojom su razgovarali pozitivna na koronavirus. - Svi smo nakon toga završili u samoizolaciji jer takve su mjere. Tražila sam testiranje ali nisam se mogla testirati jer nisam imala simptome. Rekli su da možemo platiti, al nije mi jasno kako otići na testiranje u vlastitom aranžmanu ako sam u samoizolaciji. Taj test, napomenuli su nam nekoliko puta, jer zvali smo ih nekoliko puta, ako je negativan, i dalje bismo morali biti u samoizolaciji 14 dana, bez iznimke - ispričala je gostujući sinoć u "RTL Direktu" glumica koja igra u predstavama "Nevjerojatan događaj" u kazalištu Exit, "OtpisaNE" u kazalištu Moruzgva, i "Udavače" u Hit teatru i zbog odlaska u samoizolaciju dva tjedna nije mogla igrati u ovim predstavama i morala je otkazati i ljetnu turneju te priznaje da ju je otkazivanje tih predstava udarilo po džepu.

Erna apsolutno razumije da odlaskom u samoizolaciju čuvamo i zdravlje drugih i svoje zdravlje, ali ono što ne razumije je zašto pravila samoizolacije nisu ista za sve. Iznenadila se, kaže, kada je saznala da se bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak našao u sličnoj situaciji poput njezine i on se testirao te nakon negativnog testa nije ostao u samoizolaciji. - Mene je to iznenadilo. Ja nisam smjela mrdnuti iz stana, ništa, i onda sam to vidjela. To me malo rastužilo, nisam to očekivala od gospodina Hrebaka, ali nije on kriv, on je samo iskoristio sustav koji ne funkcionira - rekla je Erna koja je rodom iz Bjelovara. Smetaju joj dvostruka pravila i zašto je Hrebak nakon negativnog testa mogao otići na sjednicu u Sabor, a ona se nije mogla maknuti iz kuće.

- To su dvostruki kriteriji kojima se dovodi u pitanje jednakopravnost zdravstvene zaštite svih hrvatskih građana, to su jako ozbiljne stvari. Ako ti ljudi neće poštovati pravila, onda i narod sumnja u ta pravila, neće ih poštovati i doći će to sveopćeg kaosa, a to je u situaciji pandemije jako ozbiljna stvar. Nije to za šalu. Mislim da iskorištavanje moći i položaja nije za: 'sramite se', to je za malo teže riječi i gaf svjetskih razmjera - poručila je glumica.

