Stižu novi likovi! Gostovat će Davor Gobac i poznati voditelj, a pojavit će se i neprežaljena sportka ikona

Mnogi gledatelji popularne serije “Crno-bijeli svijet” s nestrpljenjem čekaju 14. prosinca. Tada, naime, kako je prvi doznao Večernji list, počinje emitiranje njezine dugoočekivane četvrte sezone koju potpisuju autori Goran Kulenović i Igor Mirković. Radnja će se odvijati 1985. i 1986. godine koje su obilježili događaji poput Cibonina osvajanja Kupa prvaka i nuklearna katastrofa u Černobilu, a osim dobro poznatih likova iz prethodnih sezona, pojavit će se i Dražen Petrović, mlada Marina Perazić, urbana legenda Radija 101 – Toni Marošević koji se prvi javno deklarirao kao homoseksualac u tadašnjoj Jugoslaviji, pjevačica Sanja Doležal, Neno Belan, Gibonni i još neke tada najpopularnije javne osobe. O tijeku snimanja i tome što gledatelji mogu očekivati od nove sezone razgovarali smo s redateljem Goranom Kulenovićem.

– Moram priznati da je četvrta sezona dosad bila najmukotrpnija, u smislu kreativnog i operativnog aspekta izrade serije – priznaje nam redatelj. – Morali smo se potruditi ostati zanimljivi nakon tri sezone, a čini mi se da smo to i uspjeli. Doduše, to će odlučiti publika kada počne emitiranje. Glumci su zadovoljni, što je i prvi feedback – ističe Goran pripominjući da ima nekoliko novih likova, a posebno ističe ženske likove. – To su cure koje su se stvarno iskazale. Stvarno smo bili sretni i veseli da su nam ti likovi zaigrali, zbog toga što su te mlade glumice izvrsne – hvali ih Kulenović sve odreda; Lunu Pilić, Koranu Ugrinu, Martinu Mandek, Lidiju Penić-Grgaš, Ivanu Gulin i Miju Melcher.

– To su mlade nade koje će obilježiti ovu sezonu – ponosan je Kulenović, ali i samozatajan. – O Mijinoj ulozi ne smijem puno govoriti jer to je jedna od glavnih priča sezone – dodaje. Njezin kolega Filip Riđički, svima poznati Voljen Kipčić, zadovoljan je svojim likom u ovoj sezoni.

– Dosta je sazrio. Razvoj lika ima logičan smjer. Sretan sam s nastavkom, ali ne smijem puno govoriti – priča Riđički ističući da je među najzanimljivijim likovima jedan od urednika 101-ice. – Bilo je jako cool snimati na pravoj lokaciji s tom ekipom – prepričava nam tijek snimanja koje je trajalo cijelo ljeto.

Foto: Privatni album

– Svi koji su dolazili na set su se testirali. Jako smo pazili i sve smo žrtvovali, noćni, ali i svakodnevni život – smije se glumac ističući da mu je sad ipak pomalo žao.

– Tad nisam zbog 20-30 oboljelih dnevno htio ići nikamo, a zapravo sam trebao s obzirom na današnje brojke – tvrdi u šali Filip koji je pri svakom dolasku na set dezinficirao ruke.

– Bio sam opušten na setu jer sam znao koliko sam pazio da se ne zarazim. Pomislio sam, ako se korona pojavi na setu – gotovo je – iskreno je rekao. Gostujuće uloge dobili su pjevač Davor Gobac i voditelj Duško Ćurlić. Njemu je to bio pravi povratak u prošlost.

– Vratila su neka sjećanja i bilo je smiješno jer smo se prisjetili situacija koje su se dogodile prije 30 i više godina, a čini se kao da se sve to dogodilo još jučer – veli nam Duško.