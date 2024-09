Voditeljica 'Ljubav je na selu' o suzama farmera: Baš mi ga je teško bilo vidjeti tako tužnog, Ja sam emotivac, pogađa me to

Nova sezona 'Ljubav je na selu' počela je ovaj tjedan, a kao i dosad, prva je na redu bila podjela pisama. Voditeljica Anita Martinović razveselila je sedmoricu farmera obznanivši im da prolaze dalje. Već u nedjelju od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je uvijek urnebesno zabavan dolazak dama! Iskreni osmjesi, bodrenje i otvaranje pisama, sve su to bile reakcije sedmorice zadovoljnih farmera. Ipak, neki od njih istaknuli su se svojom emotivnošću pa su pustili i suze, a među njima posebno 49- godišnji Željko Stipetić iz Ogulina. Iako je Aniti isprva otkrio da neće biti previše tužan ako ispadne, sve ono što je nosio u sebi isplivalo je na površinu čim je vidio svoj svežnjić pisama.

„On je sav bio kao na iglama od prvog dana. Očekivala sam veselu reakciju, ali sam se i sama iznenadila koliko me izgrlio i kad su krenule i suze. To je samo još jedan dokaz da je stvarno došao tamo čistog srca i da upozna nekoga pravog i dobrog za sebe. A bila sam i ja baš sretna zbog njega! Kad vidiš da se netko tako iskreno razveseli, pa i tebi to srce razgali“, ističe Anita. A osim sreće i slavlja zbog prolaska dalje, epizoda dodjele pisama uvijek je pomalo tužna zbog toga što dio farmera odlazi kući. Na to je uvijek spremna i Anita, no neke nepredviđene i iznenadne situacije tijekom snimanja znaju je iskreno pogoditi.

VEZANI ČLANCI:

„Uvijek mi je tužno kad moram nekome reći da nije dobio dovoljno pisama. Vidjeli ste i sami koliko su oni uzbuđeni, koliko jedva čekaju i onda hladan tuš. Ja sam emotivac, pogode me tuđe suze, često se kontroliram tijekom snimanja, jer ako se i ja rasplačem, njima će biti još gore, pa onda na taj način trudim se malo primiriti situaciju i razveseliti ih nekom lijepom riječi. Ali da je lako, nije. Ima baš teških životnih sudbina i zato im još više u srcu želim da nađu tu neku svoju osobu koja će zaliječiti rane i uveseliti im život“, kaže. U sinoćnjoj epizodi najtužniji zbog svog odlaska kući bio je slovenski farmer Sandi, poručivši da nikad neće prestati vjerovati u ljubav, a suze nije mogao sakriti ni pred Anitom ni pred ostalima.

VIDEO Ovo su kandidati osme sezone 'Života na vagi' i ukupno imaju 2547,2 kilograma

„Sandi me baš iznenadio. Baš mi ga je teško bilo vidjeti tako tužnog. Njegovi kolege se vesele, a vidim ga, on sjedi na onom sijenu skroz pokisao. U svakom slučaju se nadam da će mu se javiti netko nakon jučerašnje emisije! Poručujem im svima da ne gube nadu! Netko ih je sigurno vidio na televiziji, nekome su se sigurno svidjeli i sigurna sam da će im se javiti dame na neki drugi način, a oni neka budu otvorena srca i daju šansu za početak barem jednoj kavici. Kasnije tko zna!“ A sedmero sretnika tek sad očekuje ono pravo – dolazak dama koje su im pisale. Već u nedjelju od 20.15 poznati autobus dovest će kandidatkinje na njihovo odredište, a zatim će uslijediti i uvijek zabavni prvi spojevi.

„Na spojevima uvijek bude jako simpatično jer se prvi put sreću ljudi koji se ne poznaju, a očekivanja su, pa, ogromna! Neki ispadnu zavodnici, neki malo smotani, bude tu i smiješnih situacija, a mi ispred malih ekrana imamo priliku pratiti kako se naši farmeri koprcaju dok pokušavaju impresionirati svoje dame. I obratno! Neki možda štogod i nauče iz toga kako se ponašati na prvom spoju, ili možda kako se ne ponašati“, kroz smijeh zaključuje Anita. A kako će izgledati okupljanje i dolazak dama njihovim farmerima, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u nedjelju od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

VIDEO Sjećate li se RTL-ova voditelja Marka Lušića? Više nije dio medijskog svijeta i iznenadit ćete se čime se sad bavi