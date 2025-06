Voditeljica Edita Misirić o teškim trenucima: Liječnik mi je rekao da, ako sam vjernica, zapalim svijeću na Kamenitim vratima

Voditeljica Edita Misirić Vrkljan nedavno se vratila na RTL od kojeg se oprostila prije tri godine. Ovaj put ne u ulozi voditeljice nego urednice magazinske emisije Magnet koju vodi njezina kolegica Nikolina Pišek koja upoznaje gledatelje o aktualnostima iz svijeta ljepote, gastronomije i dizajna interijera te se upoznaje s inspirativnim pričama ljudi koji nas okružuju. Edita je mama sedmogodišnjeg dječaka Vanje koji ovog rujna kreće u prvi razred, a u novom intervju voditeljica je pričala o dramatičnim trenucima poroda kada se njezinom sinu napravio pravilan čvor od pupčane vrpce.

- On se ne može vidjeti na ultrazvuku, ali su liječnici primijetili da ne dobiva na težini, jer kada se čvor steže beba ne dobiva ni hranu ni kisik pa su me mjesec dana prije poroda zadržali u bolnici. Na dan kada sam trebala biti otpuštena iz bolnice na redovnom CTG-u zabilježen je pad otkucaja srca. Isti čas su me otpremili u operacijsku salu i Vanja je došao na svijet živ i zdrav. Da baš u tom trenutku nije bio mjeren CTG, ja bih vjerojatno otišla kući i bojim se da u tom slučaju ishod ne bi bio ni dobar ni pozitivan. Jedan liječnik mi je nakon poroda rekao: "Ako ste vjernica, odite zapaliti svijeću na Kamenita vrata". I to sam učinila. - ispričala je Edita u razgovoru za Gloriju.

Na RTL- u je provela dva desetljeća i s velikim veseljem se vratila u poznato poslovno okruženje i u jednom intervju nedavno je ispričala kako joj je divno raditi s Nikolinom Pišek s kojom ima baš dobru suradnju te je sretna što u cijelom timu vlada dobra energija i svi se odlično slažu. Objasnila je i po čemu se MagNet razlikuje od ostalih emisija sličnog tipa. - MagNet je televizijska emisija prilagođena digitalnom dobu u kojem živimo. Prilozi su dinamični i režirani, i svaka emisija ima gosta s kojim Nikolina radi intervju, a koji podsjeća na podcast. Za koncept smo dobili već dosta pohvala upravo zbog kratke i brze forme, a opet laganog i neopterećujućeg sadržaja. - kaže Edita.