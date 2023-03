Voditelja Denisa Šabića koji je dobio otkaz na radiju, zamijenit će splitska pjevačica

Radijski voditelj na Radio Splitu Denis Šabić dobio je otkaz 21. veljače, jer je navodno uzimao novac za gostovanja u svojoj emisiji ''Topnjača'' koja se emitira na HRT-ovu Radio Splitu utorkom od 18 do 20 sati. Sada je objavljeno i tko će ga zamijeniti u voditeljskoj ulozi. Nova voditeljica glazbene emisije "Topnjača" je splitska glazbenica Ana Opačak koje je tu informaciju objavila na društvenim mrežama.

- Napokon i službeno predstavljam vam novo pojačanje u timu HRT Radio Splita. Radiokazetofon na koji je 80-ih tata snimao razne kompilacije pjesama koje su me odrastajući glazbeno oblikovale nerijetko bi snimio i zabilježio i malu pričalicu koja je oduvijek htjela biti na radiju. Tako postoje brojne snimke na kojima ta mala pričalica sa svega tri godine molećivim glasom govori "Tata ja bi pričala na raaaadioooo". Radio je bio medij kroz koji sam upijala glazbu, snimala i svoje kompilacije pjesama, medij kroz koji sam se ponekad kroz neke teme i formate za svoj gušt kreativno izražavala, slagala playliste i sl. Svi koji me imalo bolje poznaju, znaju za tu sklonost. Sretna sam što je to prepoznato te ćemo se od sada i češće slušati na valovima Radio Splita, a redovito utorcima u popodnevnom i večernjem programu od 17h te u emisiji Topnjača od 18 do 20h. - prenijela je Ana informaciju o svom novom poslu na društvenim mrežama.

Televizijska publika Anu je upoznala u popularnom glazbenom showu "The Voice", a prošle je godine objavila i svoj debitantski album "Sve što ostaje". Prije dvije godine je imala i duet s Gabi Novak u "Pjesma" i taj joj je duet donio Porina i Nagradu Music Pub za Pjesmu godine. Denis Šabić je dobio otkaz zbog uzimanja novca za gostovanje u "Topnjači", a da to radi slučajno je otkrila njegova kolegica.

Ona je na njihovu zajedničkom računalu slučajno pronašla njegov privatni račun na domeni gmail koji je u tom trenutku bio otvoren i primijetila je kako je Šabić tijekom siječnja ove godine slao račune izvođačima, udrugama i općinama s iznosima od 200, 400 i više eura za gostovanje u emisiji "Topnjača". Ogranci Hrvatskog novinarskog društva na Hrvatskoj televiziji i Hrvatskom radiju oštro osuđuju čin navodne prodaje medijskog utjecaja i zloupotrebe novinarske profesije za koje se tereti Denis Šabić, voditelj na Hrvatskom radiju Split, priopćio je HND nakon što je u javnost dospjela informacija o ovom slučaju.

