Voditelj (48) vodi bitku s rakom u terminalnoj fazi: 'Kada su saznali za dijagnozu, dali su mi otkaz, srce mi se slomilo'

Britanski voditelj Jonnie Irwin (48) objavio je da vodi tešku bitku s karcinomom u terminalnoj fazi, a kako je rekao, prema tvrdnjama liječnika, ostalo mu je još samo nekoliko mjeseci života.

Jonnie je sada gostovao u emisiji Good Morning Britain i otkrio kako posljednje dane života planira provesti s obitelji, snimajući svaku minutu kako bi njegova djeca imala uspomene kada odrastu jer ga se neće sjećati.

-Želim skupiti uspomene, moja djeca su malena i neće me sjećati kad odrastu. Želim snimiti zajedničke trenutke kako bi znali da im je djetinjstvo bilo sjajnu. Moram priznati da će i Božić u našoj obitelji biti ekstravagantan- rekao je voditelj koji je dijagnozu dobio u kolovozu 2020. godine, samo dva mjeseca nakon rođenja blizanaca koje je dobio sa suprugom Jessicom Holmes.

Također, voditelj se osvrnuo i na gubitak angažmana u emisiji ''Mjesto pod suncem'' koju domaća publika ima prilike gledati na HRT-ovom Drugom programu. Kako je otkrio, sredinom sezone otkrio je da je njegova bolest u terminalnoj vazi, a nakon toga mu nisu htjeli obnoviti ugovor.

-Mogao sam raditi na emisiji ''Escape to the Country'' i putovati na nekoliko dana. Kada su mi rekli da ne mogu, srce mi je bilo slomljeno. To što su više ne radim na emisiji utjecalo je na moje mentalno zdravlje. Sada sam obiteljski čovjek, no volim biti voditelj, putovati i zarađivati novac za svoju obitelj. Nisu mislili na mene- iskren je voditelj.

-Nakon dva tjedna nova osoba preuzela je emisiju. Mislim da sam nakon 18 godina zaslužio malo više poštovanja. To je ipak bio moj prvi televizijski posao.

Voditelj je ranije u razgovoru za Hallo rekao kako mu se rak proširio na pluća i mozak te kako mu je sada cilj inspirirati ljude da maksimalno iskoriste svaki svoj dan. Kako je otkrio, prvi znakovi bolesti javili su se 2020. godine kada mu se vid odjednom zamaglilo tijekom vožnje.

-U roku od tjedan dana od tog trenutka rekli su mi da imam još šest mjeseci života. Morao sam tada otići kući svojoj supruzi, koja je čuvala naše tek rođene blizance, i reći joj da će ostati sama. To je bilo devastirajuće, sve što sam mogao napraviti jest ispričati joj se. Osjećam se odgovornim za ono što se događa- kazao je Jonnie koji sa suprugom Jessicom ima troje djece, blizance Rafu i Cormacka i sina Rexa (3).

-Došlo je do točke kada osjećam kao da imam neku prljavu tajnu, kao da imam nevidljivi teret na leđima. Nadam se da ću uklanjanjem tog tereta inspirirati ljude koji su u istoj situaciji, kojima se život bliži kraju, da iskoriste svaki dan na najbolji način, da im pomognem vidjeti da mogu živjeti dobar život čak i ako umiru- rekao je voditelj koji je sve donedavno bolest krio od javnosti.

-Jednoga dana ovo će me sustići, ali činim sve što mogu da taj dan dođe što kasnije. Dugujem to svojoj ženi i djeci. Neki ljudi u mojoj situaciji imaju listu želja, ali ja samo želim da sve radimo zajedno, kao obitelj- dodao je Jonnie te otkrio da iako mu još nije ostalo puno vremena, želi ostati pozitivan.

