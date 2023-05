Vlatko Stefanovski otkrio što priprema za hrvatsku turneju

Jedan od najvećih gitarističkih virtuoza na ovim prostorima, Vlatko Stefanovski sa svojim V3 triom kreće na proljetnu turneju u sklopu koje će posjetiti i nekoliko hrvatskih gradova. Obožavatelji će moći uživati u njegovoj nevjerojatnoj gitarskoj tehnici kojom vješto kombinira ethno-jazz, instrumentalni rock, jazz-fusion i blues, 17. svibnja u zagrebačkoj Tvornici kulture, 19. svibnja u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u Rijeci, 20. svibnja u Cvetličarni i 21. svibnja na krovu Kulturnog centra u Osijeku.

„Naša set lista je prilično velika, ako uzmemo u obzir sve albume koje sam u životu snimio. Podsjetit ćemo se nekih starih stvari, svirat ćemo obrade folkolornih tema, voklane numere iz raznih perioda mog rada… Bit će raznovrsno i zabavno… to je bend koji svira i rock ’n’ roll i fusion i etno, tako da će biti za svakoga ponešto“ rekao je Vlatko Stefanovski, jedan od najznačajnijih jazz-rock gitarista ovog dijela Europe koji nakon dugogodišnje karijere trenutno svira s bendom V3 trio, kojeg čine Ivan Kukić na bassu i Jan Stefanovski na bubnjevima. Svirati s mladim dečkima mu je, kako kaže, poseban gušt.

„Koncerti s mojim triom su za mene praznik. Ovo je već treća i najmlađa ritam sekcija od osnivanja benda, ali iako su mladi oni su kompetentni i zreli muzičari. Odsvirali smo već 90 koncerata, snimili album…“ kaže Stefanovski te se prisjeća kako je došlo do spajanja s ovim mladim glazbenicima. „Prepoznao sam njihove talente još dok su bili tinejdžeri. Bili su sa mnom u studiju prije negdje pet, šest godina obojica i malo smo jammali. Tada sam ostao poprilično impresioniran talentima koje posjeduju, no rekao sam ima da moraju još malo sačekati, da nije vrijeme. Čekao sam ih da sazriju i kao ljudi i kao muzičari. To se dogodilo pred mojim očima, na moje veliko zadovoljstvo.“

Njegova maestralnost seže u melodije koje malo tko može odsvirati upravo radi njegovih kombinacija etno-jazza, rocka, jazz-fusiona i bluesa. Stefanovski ima dugogodišnju uspješnu karijeru. Kao član grupe "Leb i sol" snimio je 13 albuma. S fuzijom tradicionalne makedonske glazbe i rocka, ušli su u povijest kao jedan od najpoznatijih bandova bivše Jugoslavije, a pjesme poput Devetke, Jovano Jovanke, 'Aber Dojde Donke' ušle su u takozvane evergreene makedonske glazbe i zadužili su zauvijek makedonsku kulturu.

Ni samostalna karijera Vlatka Stefanovskog nije ništa manje impozantna. Kao samostalni glazbenik izdao je više od 4 albuma te nastavlja nizati uspjehe do dana današnjeg. Već je njegov prvi samostalni uradak "Kauboji i Indijanci" (1994.) pokazao raznolike interese kojima je težio, od dubokih korijena narodne glazbe do ambijentalnih ugođaja i klasičnog bluesa.



Suradnja s Miroslavom Tadićem kojoj se posljednjih godina posvetio baca novo svjetlo na akustičnu gitaru Stefanovskog i istraživanje makedonske tradicionalne glazbe. No ni tu se nije zaustavio. Nedavno je u rasprodanim Lisinskim predstavio nesvakidašnju glazbenu fuziju nastupajući s folklornim ansamblom Tanec.

Stefanovski je dobitnik državne nagrade Makedonije za životno djelo u kulturi i umjetnosti '11. oktobar', a dobitnik je i počasnog doktorata za umjetnost koje mu je dodijelilo glasovito Sveučilište Sv. Kirila i Metodija iz Skopja.

Vlatko Stefanovski se može pohvaliti svjetskim uspjesima koje je postigao pišući glazbu za film, kazalište i balet. Glazbu za ruski film "Put na Sunce" redateljice Yesim osvojio je dvije nagrade na Berlinskom filmskom festivalu 1999.



Ulaznice za koncerte dostupne su u sustavu Eventima i Mojekarte.hr.

