Vlatka Vorkapić nakon uspješne komedije „Sonja i bik“, donosi napetu obiteljsku priču

Bingeanje

Mike Flanagan pokazao je da ima talenta za horore, a ovo je najbolje što je napravio do sada

Flanagan potpisuje i The Haunting of Hill House, no Pad kuće Usherovih puno je šira serija prije svega o ljudskoj pohlepi koja se ponajviše očituje kroz korporacije. Fellow Travelers, kako su ranije u 20. stoljeću zvali ljude drugačije seksualne orijentacije već je povuklo neke kontroverze