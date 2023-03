Violeta iz 'Boljeg života': 'To je samo izgovor i slabost kad žene ostaju u braku zbog djece'

Glumicu Lidiju Vukičević (60) domaća publika najviše pamti po ulozi Violete u seriji ''Bolji život'' koja je bila popularna 80-tih. Zanosna glumica na društvenim mrežama redovito dijeli svoje fotografije, a mnogi se slažu kako se od dana najveće slave nije puno promijenila i kako izgleda sjajno. No, iako za svoj izgleda često dobiva komplimente, sada je komentirala one negativne.

- Sa lošim komentarima na temu mog izgleda se uopće ne borim. Ljudi imaju priliku da me vide na raznim mjestima, igram predstave, putujem, krećem se po gradu i kada me uživo sretnu, jasno im je da ne volim fotošop i slične stvari. Mnogi kažu da čak ljepše izgledam u prirodi, nisam nailazila na negativne komentare. Nikada nisam bježala od sebe, da jesam ne bih imala godinama kovrčavu kosu - izjavila je za Kurir.

Lidija je bila u braku s umirovljenim nogometašem Mitrom Mrkelom kojeg je, kako je jednom prilikom izjavio, pokojni Ćiro Blažević 1986. godine zvao u Dinamo, no Zvezda ga nije pustila. Sada je iskreno progovorila o razvodu.

- Kada žene kažu, a u posljednje vrijeme to često čujem: "Moj bivši muž je divan čovjek" meni je to bezvezna priča. Postavlja se pitanje, pa zašto ste se onda razveli?! Ja sam se udala iz ljubavi, dobili smo djecu iz ljubavi i to je sasvim dovoljno i sasvim divno. Onog trenutka kada smo shvatili da smo ipak dva različita svijeta, jer sam ja glumica a on sportaš, odlučili smo se sporazumno razvesti. Kada smo shvatili da nemamo zajedničke teme što je u odnosu smatram, jako važno, mi smo se rastali. Sasvim sporazumno i korektno. I to je cijela istina, korektno. Poslije kraha braka bila sam nešto pametnija, pa sam njegovala tu dobru priču poslije razvoda, a i to samo zbog djece. Jer ja kada čujem da žene ostaju u zajednici, zbog kako kažu djece, smatram da je to samo izgovor i slabost. Da se razumijemo, to je za djecu samo medvjeđa usluga. Kada sam se razvela ostala sam bez bilo čega, jer sam došla iz inozemstva gdje sam godinama bila s njim. Imala sam hrabrosti i krenula od početka jer ako nešto želite, morate krenuti od nule. Počeci su za jake ljude, a ja za sebe mogu kazati da jesam. Nisam se dvoumila, nisam razmišljala hoću li imati novca isto kao i do tada. Nisam dozvolila da ekonomski faktor uništi moj život, zanimali su me viši ciljevi - rekla je.

Dodala je i da sebe nikada nije zapostavila zbog djece, ali i da nikada nije dovodila muškarce u svoj dom koji je dijelila sa sinovima.

- Nikada sebe nisam zapostavila zbog djece, nikada psihičko zdravlje svoje dovela u pitanje, nalazila sam načina da uvijek budem sretna. Kada ste vi nezadovoljna majka, ako stalno kukate, onda i djeci stvarate takav pritisak. Oni nisu željeli sami da se rode, već sam ja željela i sve radim iz zadovoljstva. Nikada se slične stvari dovodile u pitanje. Napravila sam od njih zdrave momke koji meni danas ništa ne duguju. Nikada se nisam htjela udati, a iskreno rečeno nisam ni profil za te stvari. Žena sam koja voli slobodu, ali ne u smislu da izlazim i ludujem, već da imam svoju intimnu slobodu. Želim imati svoje vrijeme da pijem kavu, da ne moram izaći u neko vrijeme i vratim se u određeno, više sam za kuću i obitelj. Rano sam se razvela, imala sam 38 godina ali nikada moji sinovi nikada nisu naišli na zatvorena vrata. Nikada ni jedan muškarac nije prespavao kod mene u kući, to se nikada nije desilo, pa ni dan danas. To je muškoj djeci jako važno, oni su slabi na majke u tom smislu, na očeve ne. Nikada sa mnom nisu imali problem u tom smislu, a živjela sam u velikoj kući na tri kata, mogla sam sve. Ali nisam. Oni bi to razumjeli, jer su zreli i normalni, ali ja nikada nisam željela da oni to razumiju, nije to bilo potrebno. Za to sam uvijek mogla da naći neki drugi način ako želim - zaključila je.

Početkom ove godine je, podsjetimo, otvoreno pričala o svom ljubavnom životu i mlađem partneru.

- Mlađi partner mi je unio novu radost. Bio mi je potreban netko sličan meni, ne vjerujem u ono da se suprotnosti privlače. Meni ne treba smirivanje, već da me partner prati na mojoj valnoj dužini. Tko god me pokušao spustiti na zemlju, sam je završio spušten, niže od mene - rekla je Lidija u intervju. Inače, o njezinom odabraniku zna se vrlo malo. Od glumice je mlađi 20 godina živi i radi kao slikar u Italiji, a par uspješno održava vezu na daljinu.

Lidija prošle godine proslavila okrugli 60. rođendan, a kako je otkrila, jedan potez njezinog odabranika izmamio joj je suze na oči.

- Jako su mi važni rođendani, Bog nam je dao da ih možemo slaviti. Slavim život, jer puno ljudi ne može jer su po bolnicama. Rođendane provodim isključivo s ljudima koje volim i koji mi znače u životu. To je svrha proslava, ne da se pozove milijun ljudi, glazba i napravi cirkus. Moj partner neće biti na proslavi, ali ja sam uvijek za ljubav na daljinu jer provoditi 24 sata života s partnerom ubija ljubav- ispričala je Lidija.

