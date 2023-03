Zoran Šprajc objavio je fotografiju susreta s mamom u Rijeci gdje je proveo dio djetinjstva

Urednik i voditelj RTL-ove emisije "Stanje nacije" Zoran Šprajc dio svog djetinjstva proveo je u Rijeci, gdje se često rado vraća. Na svojim društvenim mrežama sada je podijelio i novu fotografiju nastalu tijekom posjeta Rijeci, a ovaj put posjetio je jedan restoran uz kojeg ga vežu brojne uspomene iz djetinjstva. U taj restoran često ga je vodila mama kako bi proslavili neke posebne prigode i uvijek su jeli lignje jer su upravo na toj lokaciji najbolje u Rijeci, a ovaj put je Šprajc odveo mamu na ručak i uz zajedničku fotografiju prisjetio se zajedničkih trenutaka koje su proveli u ovom riječkom restoranu.

- Ima taj jedan poznati restoran u Rijeci, Zlatna školjka, valjda već 200 godina postoji. I kad bi bio nečiji rođendan ili kad bi mami sjeo regres za godišnji mama me ondje vodila na frigane lignje jer su to kao bile najbolje frigane lignje u gradu. Malo skuplje, al eto kao vrijede za počastit se u svečanim prilikama. I tako je to bilo tada, kad sam u Rijeci pohađao osnovnu školu. - napisao je u uvodu u svoju priče. U nastavku je otkrio kako je mama tek nakon dužeg nagovaranja pristala da ovaj put preskoče lignje i pojedu nešto drugo.

- Puno, puno godina poslije, ja vodim mamu u Zlatnu školjku s namjerom da je počastim s nečim malo boljim od friganih lignji, s idejom da se nekako odužim za sve one frigane lignje kojima je ona mene častila. Ali jok, ona želi jedino frigane lignje jer "sve drugo je skupo". Alo, mama što je skupo, imam dobru plaću, dobre honorare možemo jesti što hoćemo! Neka veli, tebi treba nemoj se trošiti na mene. I tako jedva jedvice, na rubu nervnog sloma nagovorim je da proba neki kvarnerski bakalar, zanimljiva kombinacija s tijestom čini mi se. I ajde bilo joj na kraju drago, "fino je bilo" veli. A ja sretan kao onda kad smo na frigane lignje išli. - napisao je Šprajc.

Prije dvije godine na Instagramu je podijelio i fotografiju koju je snimio ispred svoje osnovne škole i prisjetio se svojih školskih dana i otkrio kako mu je život u Rijeci bila najveća životna škola.

- Zadnje tri godine osnovne škole sam prolazio kroz ova vrata il sa zebnjom il sa veseljem jer u školu ne možeš ni ući a još manje ravnodušno izaći, na kraju dana il si pukovnik il si pokojnik. Nekad se zvala Rudolf Tomšić, sada Škurinje. Taj dio života proveden u Rijeci bio je možda i najveća životna škola ikada. Bar za klinca koji se nakon skromnog i čestitog provincijskog predgrađa suoči s porocima i razvratom velegrada, ali brzo sam se uklopio. Da prebrodim taj kulturni šok silno mi je pomogla lokalna škurinjska ekipa , neki od njih zabilježeni su fotoaparatom školske foto i fun sekcije - napisao je tada.

