FOTO Naša seksi pjevačica pokazala vitku figuru u mrežastoj haljinici, izgleda fantastično

Ljetne dane Domenica Žuvela provodi daleko od užurbanog rasporeda, okružena morem, suncem i prepoznatljivim mediteranskim krajolicima. Djelić odmora podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila niz fotografija koje dočaravaju opuštenu atmosferu i bezbrižne trenutke uz obalu. Korčulanska pjevačica na nekoliko je fotografija pozirala u jednostavnom smeđem bikiniju, koji je upotpunila prozračnim pareom u toplim, zemljanim nijansama. Ljetnu kombinaciju zaokružila je uskim sunčanim naočalama, a cijelo izdanje bilo je u skladu s nenametljivim i prirodnim stilom koji često bira tijekom toplijih mjeseci. Domenica pritom nije pokazala samo svoje modno izdanje, nego je pratiteljima omogućila i kratak uvid u svakodnevicu svojega odmora. Među objavljenim prizorima posebno se istaknuo njezin psić Zara, koja joj je pravila društvo tijekom plovidbe brodom i privukla pozornost svojom opuštenom pozom na palubi.

Foto: Instagram

U njezinu ljetnom albumu našle su se i fotografije večere uz more, snimljene u trenutku kada se sunce spuštalo prema horizontu. Tople boje zalaska, mirna morska površina i jednostavno postavljen stol stvorili su prizor koji je u potpunosti dočarao atmosferu dugih ljetnih večeri na Jadranu. Pjevačica je zabilježila i nekoliko detalja mediteranskog krajolika, od pogleda s broda do osunčanih obala i mora koje se proteže u daljinu. Fotografije su tako, osim odmora i kupanja, pokazale i one mirnije trenutke u kojima uživa daleko od pozornice, koncerata i profesionalnih obveza.

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Domenica je poznata po tome što na društvenim mrežama rado dijeli vedre trenutke iz svakodnevice, ali pritom dio privatnog života ipak zadržava za sebe. Ovoga je puta bez mnogo riječi pokazala kako izgleda njezina idealna ljetna svakodnevica – uz more, ukusnu hranu, društvo kućnog ljubimca i predah od užurbanog ritma. Niz fotografija zaokružila je kao svojevrsnu ljetnu razglednicu, ispunjenu suncem, prirodnim tonovima i prizorima koji mnogima predstavljaju savršen odmor. Čini se kako Domenica u svakom trenutku koristi čari ljeta, puneći baterije prije povratka novim poslovnim obvezama i nastupima.

**Uz korištenje AI-ja