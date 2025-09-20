Naši Portali
marko vuletić

VIDEO Šokantan iznos! Naš influencer (25) otkrio koliko je platio stan u Zagrebu

VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 18:45

Influencer Marko Vuletić (25) nedavno je uselio u svoj stan u Zagrebu. Naime, Marko je redovno izvještavao svoje pratitelje o tome kako napreduje renovacija, a sada je ovaj dečko iz Trogira otkrio i koliko je platio stan. Tako je u videu otkrio da ga je stan koštao 195.000 eura + PDV. "PDV još čekam", istaknuo je, no naveo da "postoji caka da se mladima i prvim vlasnicima stana taj novac vrati. Tako da ću platiti PDV i vratit će se na neki način."

Rušenje u stanu koštalo ga je 5250 eura. "U to je spadalo rušenje svih zidova, iznošenje šute. Dakle, ogoliti stan do kraja", naveo je. Struja ga je koštala 4000 eura. "Provući i postaviti novu struju u stanu je ispalo 4000 eura", nastavio je Marko svoju prezentaciju troškova. Nove instalacije vode koštale su ga 6700 eura. Dodao je da je u taj iznos ušlo i sastavljanje kupaonice.

@divamv Jednom u životu se kupuje stan😂 #markorenovira ♬ original sound - Marko Vuletić

Namještaj po mjeri koštao ga je "malo ispod 17.000 eura". U to je ušla kuhinja, tri ormara, otok, radni stol, velika komoda u dnevnom boravku. Troja sobna vrata u stanu plus ulazna vrata koštala su ga 3500 eura. Ugradnja novih PVC prozora bila je 8500 eura.
Utičnice su ga koštale 300 eura, dok je ono što je nazvao "sve da stan izgleda lijepo" iznosilo 17.000 eura. Pod tim je mislio na postavljanje estriha, bojanje i izgradnju novih zidova. "Dakle, od nule do ovako kako je."

Bivši novinar Nove TV o borbi s dijagnozom koja mu je promijenila život: 'Nisam vidio izlaz, a suprug mi je najveća podrška'
1/4

Ukupna cifra renovacije i kupnje stana je 257.250 eura, bez namještaja i pločica, dok ga je sve skupa koštalo 283.000 eura. Na kraju je dodao da je po tome cijena kvadrata prije bila 2800 eura, a nakon preuređenja cijena kvadrata ide na oko 4000 eura.
"Može biti puno jeftinije, može biti puno skuplje, sve zavisi od toga kakve materijale želite, kakve radnike želite i naravno, koliko posla zapravo ima", zaključio je. Dodao je i na čemu je sve mogao uštedjeti.

Njegov video je od jučer prikupio preko 200 tisuća pregleda, što jasno pokazuje da ovakav sadržaj mnoge zanima. Komentari su se brzo nizali - od onih koji su se zgražali nad cijenama do onih kojima su informacije bile korisne.

"Zar je normalno da majstori toliko naplaćuju svoj rad", "Druže, meni se zavrti u glavi od tih cifri, za te pare si mogao kupiti kuću ključ u ruke hahaha", "Supeer, hvala Marko, sad znam da imam za utičnice", "Svaka čast što si uvijek oko svega transparentan, kao netko tko planira slično uskoro, odlične informacije", "Svaka čast... ali za 4000 eura si mogao kupiti novu gradnju... nisam pametna, ali nekako novo je novo. Stan ti je brutalan", pisali su mu.

stan Marko Vuletić

