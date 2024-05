VIDEO Pogledajte što je Baby Lasagna odjenuo na otvorenju Eurovizije: Svi se iznenadili

Sudionici ovogodišnje Eurovizije prošetali su tirkiznim tepihom u švedskom Malmöu. Riječ je, naime, o službenoj ceremoniji otvaranja Eurovizije koju svake godine ne propušta ni stotine najvjernijih obožavatelja ovog glazbenog natjecanja. Na njemu se pojavio i naš predstavnik Baby Lasagna. Ulice Malmöa prepune su policije, a jake snage strateški su raspoređene i na tirkiznom tepihu.

- Čudno mi je, nikad nisam bio na ovako velikom događaju, ne znam koliko se dobro snalazim. Uvijek me pitaju za ime - zašto se zovem Baby Lasagna, a ovdje na tirkiznom tepihu me nitko ne pita za ime. Svi znaju moj ples zato što je najlakši - rekao je iskreno Marko Purišić koji je odjenuo zanimljivu modnu kombinaciju. Naime, na glavu je postavio tkaninu, koja je inače nalik vezenom stolnjaku, crvenu oversized jaknu, bijelu pletenu majicu i crne hlače. Bio je u društvu svojih plesača i ostatka tima, a stao je i ispred kamera Večernjeg lista. Cijeli video pogledajte u nastavku.

Podsjetimo, predstavnik Hrvatske na Euroviziji Baby Lasagna na prvom je mjestu na eurovizijskim kladionicama i ima 24 posto šanse za pobjedu. Ovakav rezultat neki naš predstavnik nije imao već godinama i Marku Purišiću koji se krije iza umjetničkog imena Baby Lasagna zbilja se smiješi pobjeda na ovom prestižnom glazbenom natjecanju. Nakon druge probe za polufinalni nastup šanse za pobjedu našeg predstavnika su se povećale, a komentari na društvenim mrežama puni su podrške Marku, ali i nekih sugestija što treba popraviti kako bi mu nastup bio savršen.

"E hvalim te Bože da je prvi konačno samo da ne izda politika mada ako niste u nekim dobrim odnosima teško. Želim mu svu sreću da pobjedi. Popravite kadrove i više fokusa na Marka. Idemo Marko! Ajmoooo Umaaaaaag. Sad me počela prati trema jer sam svjestan realne mogućnosti da Hrvatska nadglasa i vrhunsku produkciju švicarskog predstavnika, i sjajnu predstavnicu Italije, i najljepši glas ovogodišnjeg Eurosonga Slimana, i vrhunski Izrael. Kako sam napisao prije tri tjedna, Hrvatska će i od žirija i fanova dobiti maksimalan broj bodova. Zagreb is ready!", napisali su neki od korisnika Instagrama na službenom profilu Dore.

Dodajmo, kako će se u Zagrebu prvi put organizirati javno gledanje finala Eurosonga koje će se održati u subotu, 11. svibnja, i to s početkom od 20 sati na Europskom trgu.

