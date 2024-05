Ovi glazbenici su nakon Eurovizije postali svjetske zvijezde, evo tko su oni i kako su uspjeli

Eurovizija je spektakl koji glazbenicima pruža priliku da se predstave milijunima ljudi i od onih koji su možda poznati samo u svojoj zemlji može učiniti svjetski cijenjene zvijezde. Nije lako doći do toga, ali je moguće. Hit pjesma na Euroviziji to, nažalost, ne garantira već mora postojati i onaj "it" faktor, magnetska privlačnost i dobra doza karizme.

Svjetski hitovi

Dokaz za to su i brojni pobjednici kojih se jednostavno nitko više ne sjeća – osim po pobjedi na Euroviziji i člancima na internetu koji otkrivaju kako danas ti glazbenici izgledaju. Na primjer, ako se vratimo samo nekoliko godina u prošlost– Emmelie de Forest iz Danske pobijedila je 2013. s pjesmom "Only Teardrops", a nakon toga nikada više nismo za nju čuli. Helena Paparizou, Sertab Erener i Ruslana imale su svjetske hitove koji se i danas slušaju u klubovima, no nakon toga nisu uspjele napraviti pjesmu koji bi oduševila širu publiku izvan uskog kruga gorljivih fanova Eurovizije. Ali neki su pobjedu ili čak samo sudjelovanje shvatili kao vjetar u leđa i odskočnu dasku za karijeru, koju su brižno nastavili graditi i sve se više približavali publici izvan eurovizijskog mjehurića. Najrecentniji primjer definitivno je Måneskin. Skupina zgodnih Talijana izdala je album nakon pobjede s pjesmom "Zitti e Buoni".

Na TikToku gotovo svakodnevno netko iskoristi njihove pjesme kao što su "Coraline" i "I Wanna Be Your Slave". Uspjeli su se ubaciti i u visoka društva slavnih u Americi, družili se, među ostalima, i s Miley Cyrus, a Damiano David, njihov frontmen, tamo je našao i novu ljubav – glumicu i pjevačicu Dove Cameron s kojom je stigao i na after-party dodjele nagrada Grammy. Bend Måneskin na Instagramu prati gotovo sedam milijuna ljudi, a prije 19 tjedana završili su svoju prvu svjetsku turneju. Koji su njihovi sljedeći koraci, zasigurno ćemo ubrzo saznati. Naravno, ne možemo ni zaboraviti mnogima najpoznatiji bend koji je postao svjetski poznat nakon pobjede na Euroviziji točno prije 50 godina, a riječ je o ABBI. Njihovi disko pop-hitovi i danas su rado slušani te su pravi primjer glazbe koja nas može utješiti i razveseliti čak i u teškim trenutcima. Definitivno su i dokaz da Eurovizija nije samo napirlitani cirkus za djecu, već da je tamo moguće otkriti i glazbenike koje ćete slušati cijeli život. Rijetko tko može reći da nikad nije zaplesao i zapjevao na "S.O.S." ili zaplakao na "Fernanda". Brojevi ne lažu, a procjenjuje se da je ABBA prodala čak 400 milijuna nosača zvuka diljem svijeta. Nakon velikih uspjeha bilo je i velikih previranja, no bend je još uvijek profitabilan i članovi i njihove obitelji i dalje zarađuju iako članovi grupe već desetljećima ne nastupaju zajedno. Prije mjesec dana izašlo je i reizdanje albuma "Waterloo", a na sve življoj sceni sakupljača vinila ova je informacija zasigurno dočekana s oduševljenjem. Legendarnog irskog pjevača Johnnyja Logana znalci također zovu jednim od najuspješnijih pobjednika ovog natjecanja.

Čak dva puta je pobijedio na Euroviziji s pjesmama "What's Another Year" 1980. i "Hold Me Now" 1987. Osim toga, skladao je i pjesmu "Terminal 3" s kojom je Linda Martin postigla drugo mjesto na Euroviziji 1984., a potom je opet surađivao s Martin na pjesmi "Why Me" s kojom je u Malmöu 1992. pobijedila. Godine 2020. The Sunday Times je otkrio kako se snima film o Loganu pod nazivom "Mr. Eurovision". Na Euroviziji se natjecao i Julio Iglesias. Iako ga mlađa publika pamti kao oca Enriquea Iglesiasa, pop-senzacije iz 2000-ih, Julio je napravio svjetsku karijeru iako je završio na četvrtom mjestu. Nakon toga imao je brojne hitove koji se slušaju i danas te je postao komercijalno najuspješniji glazbenik iz Španjolske na svijetu, a prodao je više od 150 milijuna nosača zvuka. Još jedna pjevačica koja nije pobijedila, ali bila je komercijalno uspješna definitivno je i pokojna Ofra Haza. Izraelska Madonna umrla je 2000. godine, a mediji su tada pisali da je oboljela od AIDS-a no njezina obitelj to nikada nije potvrdila. Pjevačica i glumica uspjela je tijekom karijere nanizati brojne hitove, a među najpoznatijima je pjesma "My love is for real" s kojom je 1995. u duetu s Paulom Abdul zauzela prvo mjesto na američkim top-ljestvicama.

U srcima fanova

Naravno, ne možemo zaboraviti spomenuti ni Celine Dion. Jedna od najvećih glazbenih diva u svjetskim okvirima svoju karijeru može zahvaliti upravo Euroviziji. Nakon što je Švicarskoj donijela pobjedu 1988. godine, njezina je karijera išla isključivo uzlaznom putanjom. Pjesma "My Heart Will Go On" u pravom se trenutku čula u filmu "'Titanic" koji i danas slovi za jedan od najgledanijih filmova svih vremena, a onda su uslijedile i druge numere s kojima nije silazila s top-ljestvica, ali i TV-ekrana, pogotovo u vrijeme kada nam se MTV non-stop vrtio na prijemnicima. Za kraj ćemo spomenuti i jednog izvođača iz daleke prošlosti. Naime, Domenico Modugno se na Euroviziji natjecao još 1958. godine s pjesmom "Volare".

Pjesma je tada bila hit ljeta, a svima je poznata i danas te se može čuti u brojnim serijama i filmovima. Obradio ju je, između ostalih, i legendarni Dean Martin. S obzirom na ove činjenice, šanse da postane svjetski hit ima i naš Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna. Jedini je među natjecateljima koji je sam napisao svoju pjesmu, a ističe se karizmom koju ima na pozornici, ali i objavama na društvenim mrežama koje lajkaju tisuće fanova. Iako je kratko bio drugi na kladionicama, opet se 2. svibnja vratio na prvo mjesto nakon druge probe na Eurovizijskoj pozornici. Podržava ga cijela Hrvatska, a brzo je osvojio srca fanova diljem svijeta koji su oduševljeni njegovom pojavom. Još je nekoliko dana do početka Eurovizije, čini se da nam je ove godine prolazak u finale garantiran, a preostaje nam samo nadati se da je upravo 'Rim Tim Tagi Dim' pjesma koja će osim televotera oduševiti i žiri.

