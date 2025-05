VIDEO Planetarno popularna pjevačica pala na koncertu, svi pričaju o njenoj reakciji

Četrdesetosmogodišnja Shakira, na svjetskoj turneji "Las Mujeres Ya No Lloran" kojom promovira novi album, doživjela je nezgodu u Montrealu. Izvodeći hit "Whenever, Wherever", kolumbijska pjevačica se poskliznula i pala. Njezina munjevita reakcija postala je glavna tema, a snimke su obišle svijet.

Glazbena zvijezda pokazala je iznimnu prisebnost. Odmah se pridignula, otresla i nastavila s nastupom kao da se ništa nije dogodilo, ne propustivši ni takt. Njezin profesionalizam oduševio je publiku i fanove na internetu, potvrđujući njezin status vrhunske performerice koja vlada svakom situacijom.

Shakira shared last night’s fall via Instagram. 😭pic.twitter.com/qZdsUU67Kb — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) May 21, 2025

¡Tremendo susto! Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto 😱 pic.twitter.com/UpkmuxCHcS — Adri Toval (@TovalAdriana) May 21, 2025

Društvene mreže eksplodirale su od komentara podrške. Obožavatelji su je prozvali "pravom šeficom", hvaleći njezinu snagu i profesionalizam. "Tako to rade legende!", glasio je jedan od čestih komentara. Iako je bilo i izraza zabrinutosti za moguće ozljede, Shakira je ubrzo pokazala da je sve u najboljem redu.

Srećom, pad nije ostavio ozbiljnije posljedice. Kolumbijska diva je bez problema nastavila turneju, održavši energične koncerte u Detroitu, Chicagu i Torontu. Turneja "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Žene više ne plaču") označava njezin trijumfalni povratak, a ovaj manji incident samo je dodatno naglasio njezinu legendarnu otpornost i profesionalizam.

Podsjetimo, ranije ove godine Shakira je hospitalizirana je u Limi, Peru, zbog jakih bolova u trbuhu, što je dovelo do otkazivanja koncerta. Vijest je objavila sama pjevačica putem emotivne poruke na svom Instagram profilu. Kolumbijka je na storyju objavila izjavu u kojoj je obavijestila obožavatelje o svom zdravstvenom stanju. Objasnila je da je prethodne noći hitno prebačena u bolnicu zbog problema s abdomenom te da je i dalje hospitalizirana: - Žao mi je što vas moram obavijestiti da sam sinoć morala otići na hitnu zbog problema s trbuhom i trenutno sam hospitalizirana. Liječnici pod čijom sam skrbi priopćili su mi da nisam u dovoljno dobrom stanju da bih večeras nastupila - napisala je Shakira.

U svojoj poruci, Shakira je izrazila nadu da će biti otpuštena iz bolnice već u ponedjeljak, kako bi mogla održati drugi zakazani koncert u Limi. - Nadam se da ću sutra biti otpuštena i dobro kako bih mogla nastupiti. Moj tim i promotori već rade na novom datumu koji ćemo vam priopćiti. Hvala vam svima na razumijevanju, volim vas sve - dodala je Kolumbijka.

Obožavatelji su odmah reagirali na vijest, izražavajući zabrinutost i šaljući poruke podrške pjevačici putem društvenih mreža. Mnogi su istaknuli da je najvažnije njezino zdravlje i da razumiju otkazivanje koncerta.

