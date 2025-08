VIDEO Nikša Bratoš o nastanku jedne od najljepših domoljubnih pjesama: 'Željeli smo motivirati ljude u Hrvatskoj'

U najnovijem izdanju emisije Večernji TV gostovao je Nikša Bratoš, ugledni glazbeni producent, aranžer i skladatelj. Povodom proslave 30. Obljetnice Oluje s gostom smo razgovarali o pjesmi 'Moja domovina', koja je na određeni način obilježila Oluju te postala svojevrsni simbol Domovinskog rata.

O genezi jedne od najpoznatijih domoljubnih pjesama, koja u kolovozu navršava 34 godine postojanja, Bratoš govori: - Ja sam tad dosta surađivao sa Zrinkom Tutićem. I onda je jedne nedjelje u osmom mjesecu nazvao da dođem do njega, da će doći i Rajko Dujmić. Bila je ideja da mi glazbenici napravimo nešto svi zajedno kao motivaciju, dizanje atmosfere i pokazivanje pozitivnih stvari za ljude u Hrvatskoj - prisjetio se skladatelj.

Kako kaže, za svaki stih birao se drugi izvođač: - Prvo smo imali spisak ljudi koji bi bili poželjni i onda ljudi koji su to zaista htjeli. Znali smo tko su dvije osobe s kojima bi bilo dobro početi i završiti. Arsen Dedić i Oliver Dragojević. Sjećam se da sam u cijeloj toj priči sam inzistirao da jedan do drugog budu dvije osobe s dva kraja glazbenog spektra. To su Mišo Kovač i Davor Gobac i to je na koncu tako ispalo - otkriva Bratoš, a ostatak razgovora možete pogledati u videu ispod.

VIDEO: