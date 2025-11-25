VIDEO Mladi glazbenik objavio je pjesmu, a cilj mu je donijeti nešto novo: 'Referira se na vršnjačko nasilje koje sam doživio'

Glazbenik umjetničkog imena Antonio ABe nedavno je objavio svoju pjesmu naslova "Naivčina". Radi se o njegovoj trećoj pjesmi u samo devet mjeseci, a njoj su prethodile "I danas i sutra" i "Treba mi ritam". "Naivčina" je nastala spontano.

- Nakon prekida dugogodišnje veze imao sam potrebu osjećaje i misli staviti na papir i pretočiti ih u riječi, samo je bilo pitanje vremena. Pjesma govori o tome kako sam ispao naivan u vezi, s odmakom sam shvatio kako sam prečesto vjerovao riječima, a ne djelima i to je jedna velika lekcija koju sam ponio iz te veze - ističe Antonio koji je na pjesmi radio s Markom Javorskim i Jerom Rinčićem, a reakcije publike su odlične.

- Najviše im se sviđa što su pjesme plesne i često čujem kako upravo toga i nedostaje na sceni - ističe glazbenik koji nastavlja raditi na novim pjesmama. Antonio je svoj glazbeni put započeo kao dječak.

- Kažu mi da sam sa svega godinu i pol dana na improviziranoj kućnoj pozornici zabavljao rodbinu i prijatelje. Kasnije u osnovnoj školi, profesorica glazbenog je prepoznala da tu postoji nešto više i uputila me na solo pjevanje, ali je tamo uvjet bio da prvo završim proces mutacije. Iako na kraju nisam uspio proći u mali broj ljudi koji su uspjeli upisati klasično/solo pjevanje, svoj put sam nastavio tako što sam upisao MPA (Akademiju glazbene produkcije) gdje sam upisao pjevanje pod mentorstvom Jacquesa Houdeka i tako je sve počelo - prisjetio se glazbenik koji često sam piše tekstove, a inspiraciju crpi iz vlastitih iskustava.

- Jedna od pjesama referira se na vršnjačko nasilje koje sam nažalost doživio još za vrijeme pohađanja osnovne škole, druga pjesma je inspirirana dugogodišnjim radom u uredu, treća propalom vezom... Reklo bi se da sam okružen inspiracijom - kaže te dodaje da nema uzora jer smatra da je svatko poseban na svoj način.

Antoniov cilj je donijeti nešto novo na na glazbenu scenu - drugačiji zvuk, stihove koji izazivaju reakciju, razigranost, a vrlo bitan mu je i vizualni dojam pa su njegovi spotovi i fotografije, kao i osobni stil, promišljeni do najsitnijeg detalja. S kime bi volio surađivati?

- Malo je još rano i iskreno nisam o tome pretjerano razmišljao, imam svoj glazbeni stil u kojem ne vidim da bi se netko od kolega uklopio, ali tko zna, možda dođe i do dueta. To se jednostavno treba dogoditi i ne treba stvari raditi na silu, želim da pjesma bude iskrena i iz srca - kaže Antonio koji se u slobodno vrijeme druži s obitelji i prijateljima te je u šetnji sa svojim psićem ili u teretani. Uz to, nastupa i kao dio dua Uhvati ritam, a najbitnije mu je da se svi koji ih slušaju odlično zabave i odu kući dobro raspoloženi.