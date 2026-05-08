Autentično, emotivno i iskreno: Martin Kosovec objavio novu pjesmu 'Mjesec na dlanu'

Vjerna publika dolazi na svoje - Martin Kosovec objavio je novi singl i spot “Mjesec na dlanu”.Ova snažna i emotivna balada već na prvo slušanje osvaja atmosferom i interpretacijom, a spot pjesme snimljen u Istri dodatno naglašava intimnu toplinu i ozračje.

“Mjesec na dlanu” donosi prepoznatljivu kombinaciju duboke emocije i snažne vokalne interpretacije, a mnoge koji su je već čuli podsjetila je na najbolje izvedbe Massima. Na to Martin gleda s velikim poštovanjem i ističe da je ovakva usporedba i kompliment i obaveza.

„Massimo mi je, uz Olivera i Dadu Topića, bio najdraži pjevač. Makica je čula kako na koncertu u Saxu izvodim njegove pjesme i tada je dobila inspiraciju da napiše ovu pjesmu za mene. Po reakcijama publike, čini se da smo pogodili,“ kaže Martin otkrivajući autoricu glazbe i teksta Mariju Mirković. Aranžman za novu pjesmu potpisuje Dragan Brnas Fudo, vokalne aranžmane Jadranka Krištof, a spot su snimali Igor i Kristijan Burlović. Čini se da ovaj provjereni autorsko-producentski tim još jednom uspijeva iz Martina izvući njegove najjače interpretativne trenutke.

„Moj vokal je težak, ali specifičan. Omogućuje mi da se igram emocijom, od dubokih tonova do visokih dionica. Smatram ga darom i želim ga njegovati kako bih kroz pjesme prenosio emociju koju autori stvaraju“, ističe Martin čija se karijera brižno gradi i u nepune tri godine obilježavaju ju uspješne suradnje s istaknutim autorima. Osim Marije Mirković, njegov senzibilitet prepoznala je i Beba Balašević, čija se pjesma “Grazie Signore” i dalje nalazi visoko na nacionalnim ljestvicama. Upravo ta autorska prepoznatljivost, u kombinaciji s Martinovom interpretacijom, sve češće pronalazi put do široke publike.

Novi singl dolazi kao logičan nastavak iznimno uspješne godine u kojoj je Martin dominirao eterom. Njegova pjesma “Ti si bila moje sunce” provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste te je bila druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Nedavno je oduševio i nastupom na retrospektivi Zagrebačkog festivala, gdje je u Tvornici izveo “Doris” Zrinka Tutića, izazvavši snažne reakcije publike. Upravo bi taj trenutak mogao potaknuti i novu obradu ovog legendarnog hita iz 80-ih.

Publika je već prepoznala njegov talent za reinterpretaciju klasika kroz uspješnu obradu pjesme “Majko da li znaš” (Runjić/Dragojević), pa nema sumnje da bi i novi glazbeni iskoraci u tom smjeru naišli na snažan odjek. Okružen vrhunskim autorskim i produkcijskim timom, Martin nastavlja graditi karijeru temeljenu na kvalitetnim pjesmama, snažnim izvedbama i povjerenju renomiranih autora – što se jasno očituje i u uspjesima koje kontinuirano niže.