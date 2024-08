VIDEO Golema modrica ispod oka glumice koja je doživjela moždani udar zabrinula fanove

Legendarna Sharon Stone objavila je fotografiju na kojoj stoji ispred dizala, a mnogi fanovi ispod njenog oka primijetili su veliku modricu što ih je jako zabrinulo. Slavna glumica sada se oglasila i otkrila što se dogodilo. Naime, u videu koji je objavila na svom Instagramu Stone je kazala kako se probudila u jednom hotelu i nije znala gdje je te je licem udarila u mramor. "Znam da ste svi zabrinuti kako sam dobila modricu na oku, pa ću vam ispričati. Bila sam u toliko hotela i toliko zemalja. Ustala sam usred noći da odem na toalet i nisam znala gdje sam. Udarila sam licem u mramor", započela je i nastavila:

"Ne, nitko mi nije ništa napravio i, da, sasvim sam u redu. Zabavljam se i jako sam lijepo dočekana na svom putovanju. Svugdje sam bila." Sharon je u jednom trenutku podigla naočale te pokazala modricu pa se našalila. "Trebali ste vidjeti što sam učinila tom mramornom podu. Hvala vam što se brinete o meni, i meni je stalo do vas. Hvala vam." zaključila je glumica.

Holivudska ikona svoj je vrhunac doživjela 90-ih godina prošlog stoljeća glumeći u filmovima kao što su 'Basic Instinct' ili 'Casino'. No, nije uvijek sve bilo bajno za popularnu femme fatale. U novom intervjuu za The Hollywood Reporter glumica se dotakla perioda s kraja 80-ih kada joj je ponuđeno da bude ambasadorica Američke zaklade za istraživanje o AIDS-u (amfAR), tada još veoma stigmatizirane bolesti, a posebno je pričala o moždanom udaru zbog kojega je 2001. morala naprasno uzeti višegodišnju pauzu od karijere.

Naime, Stone je upozorena da bilo kakvo poistovjećivanje s AIDS-om, pogotovo krajem 80-ih kad je ta bolest bila kobna za mnoge ljude iz umjetničkog svijeta, može ozbiljno naštetiti njezinom imidžu u industriji. Ona je ipak krenula putem drugih velikih zvijezda poput Elizabeth Taylor i Audrey Hepburn te postala glasnogovornica amfAR-a, a ovo su bile posljedice: - Nisam dobivala uloge. Nisam mogla pronaći posao. Ljudi bi me odbijali bez da su to znali. Željela sam snimiti predivan film jednog scenariste - neću ga imenovati - ali nikad nisam dobila scenarij. Dandanas on ne vjeruje da nikad nisam pročitala njegov scenarij - kazala je Stone kojoj zbog spomenutog angažmana Akademija nije željela dodijeliti Oscara: - Pristupio mi je Francis Ford Coppola kad sam bila nominirana i rekao: "Nećeš osvojiti. Želim da budeš spremna i da se ne raspadneš pred ovim ljudima kad se to desi" - otkrila je.

Strelovit uzlet tijekom 90-ih zaustavila je osobna tragedija početkom novog milenija. Sharon je doživjela moždani udar od čijih posljedica je izgubila sluh na jedno uho, nakon što su joj liječnici davali samo jedan posto šansi za preživljenjem. Do potpunog oporavka prošlo je čak sedam godina, a glumica je u međuvremenu izgubila gotovo sav novac. - Ljudi su me iskorištavali u tom periodu. Imala sam 18 milijuna dolara ušteđevine zbog svog uspjeha, ali kad sam se vratila i pogledala račun u banci, sve je nestalo. Moj hladnjak, mobitel, sve je bilo prepisano na druge. Ostala sam bez svog novca - požalila se Stone pa objasnila da se od svega oporavila zahvaljujući vjeri:

- Odlučila sam posvetiti se sadašnjosti, a prošlost ostaviti za sobom. Ne se samosažalijevati zbog bolesti ili osjećati bilo kakvu gorčinu ili ljutnju. Ako zagrizete sjeme gorčine, ono vas nikada neće napustiti. Ali, ako se držite vjere, čak i kad je ta vjera veličine zrna gorušice, preživjet ćete. Sad živim za radost. Živim za svrhu - tvrdi glumica. Ova odluka nije bila nimalo laka , pogotovo ako se u obzir uzme da je moždani udar izazvao devetodnevno krvarenje u glavi bivšeg modela koje je kasnije ostavilo posljedice i promijenilo način na koji njezin mozak funkcionira.

- Suočila sam se sa smrću, ali su me vratili. Mozak mi je završio u prednjem dijelu lica. Nije bio na poziciji na kojoj je prije bio. Dok se sve to događalo, sve se promijenilo. Moje osjetilo mirisa, vid, dodir. Nisam mogla čitati nekoliko godina. Stvari su bile rastegnute i vidjela sam šare. Puno ljudi je mislilo da ću umrijeti - prisjetila se Stone koja je naposljetku ipak pronašla put prema normalnom načinu života.

Podsjetimo, holivudska ikona iskustva s moždanim udarom prisjetila se i početkom godine u razgovoru za Harper's Bazaar. Tada je rekla kako je "osjetila svoje preminule prijatelje". - Moždani udar stvorio je u meni intenzivan osjećaj mira. Danas mogu reći da sam smrt upoznala izbliza", rekla je glumica. - U tim trenucima osjećala sam da moji pokojni prijatelji dolaze po mene i to je otklonilo svaki trag straha. Kada doživite ovako nešto, naučite da ništa u životu nije stvarno važno i shvatite da je neuspjeh samo početak uspjeha", nastavila je 66-godišnja zvijezda.

