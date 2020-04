Veza im je skoro počela proračunato i taktički, ali stvar su uzeli u svoje ruke

Najuspješnija domaća blogerica i influencerica Ella Dvornik svog je supruga, Britanca Charlesa Pearcea upoznala kad je imala 22 godine, a pet godina nakon par se u tajnosti i vjenčao, i to ni više ni manje nego u Las Vegasu.

"Prije 5 godina kad smo se upoznali, Charles me htio odvesti u Las Vegas da se vjenčamo, ali ja nisam imala vizu. No sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine, otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što nabolje radimo, kako bi Frank rekao 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! P.S. Balie, volimo te, sad si službena", napisala je Ella na Instagramu prije godinu dana kada je podijelila fotografiju s vjenčanja.

Iako Ella o privatnom životu ne govori često, sama je jednom prilikom otkrila kako su se ona i Charles upoznali u Londonu, gdje se preselila i radila neko vrijeme.

"Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći", napisala je tada.

Poznata influencerica objasnila je i kako to nije bila ljubav na prvi pogled i da su se oboje jako trudili da uspiju, iako je ona u to vrijeme poruke slala nekom drugom.

Tada je otkrila i da im je veza skoro bila proračunata i taktička, a nakon svih veza koje su prošli prije jedno drugog, odlučili su da je došlo vrijeme da sami iskroje sudbinu. Tako su zajedničkim snagama odlučili da će trudom jedno drugom biti upravo ono što im treba.

Priznala je jednom, nisu bili savršeni jedno za drugo budući da ona nije uredna i čista poput njega, a ni on nije spontan poput nje. Međutim, godinama su se trudili da si budu sasvim dovoljni, a čini se, itekako im je uspjelo.

Još jedan od problema pred kojim su se našli na početku svoje ljubavi je i velika razlika u godinama, zbog čega su im se, ispričala je jednom, apsolutno svi smijali. Naime, Charles je od Elle stariji čak 13 godina.

"Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje, četiri godine kasnije, u našem domu, s dva kućna ljubimca i bebom na putu", napisala je u objavi u rujnu 2017. godine. Međutim, kao i uvijek, influencerici i marketinškom stručnjaku nije bilo važno što o njima misli okolina, a kao kruna ljubavi, u studenom 2017. godine stigla im je kćerkica Balie Dee.

Zajedno su odlučili da će se preseliti u Hrvatsku jer je ovdje kvaliteta života bolja, a u Las Vegasu su se vjenčali jer su u Hrvatskoj imali puno administrativnih problema.

Nakon kćeri Balie, par je u veljači ove godine dobio još jednu djevojčicu - Lumi Wren. No, kako se htjela par dana odmoriti, javnost je o novoj prinovi obavijestila tek pet dana nakon poroda.

"Ovo mi je bio posljednji put. Nakon Balie imala sam neopisivu želju opet biti trudna i mislim da sam sada to zadovoljila. Charles je blažen među ženama, a mi smo si stvorili super ekipu za ostatak života. Sad nam samo ostaje da uživamo u ovim danima dok su mali i slatki i da od njih napravimo dobre ljude. Sve što sam htjela ostvariti do 30. godine sam ostvarila, ostala mi je još samo jedna stvar na listi, a to je da napokon kupimo tu kuću i uselimo se. I onda osim super mame spremna sam biti i super šefica i razoriti 30-e s novim ciljevima!", priznala je u veljači.

Malena Lumi u njihove je živote došla pet tjedana prije predviđenog termina i potpuno okupirala njihove živote. Proces asimilacije ukućana na malenu Lumi je uspješno prošao, a čak je i malena Balie presretna što ima mlađu sestricu s kojom se može igrati.

Zbog svega što se trenutno događa u svijetu nakon izbijanja pandemije koronavirusa, a obzirom da Charles zbog astme pripada rizičnoj kategoriji potencijalno oboljelih od, svo četvero našlo se u izolaciji u Zagrebu. Kako obitelj provodi vrijeme u ovoj izoalciji, Ella s pratiteljima detaljno dijeli na društvenim mrežama.

U kupnju kućanskih namirnica uglavnom odlazi Ella, a nerijetko joj se pridruži i mama Danijela Dvornik, koja je zbog nedavno pretrpljenog stresa zbog potresa koji je pogodio Zagreb, na neko vrijeme pobjegla kod kćeri.

Cijela obitelj je sad na okupu, uključujući i njezine dvije mačke, a u pauzama od dojenja i presvlačenja malene Lumi, Ella svu pažnju posvećuje dvogodišnjoj Balie.

Osim društvenih mreža, Ella snima i YouTube videe "Koronalog" u kojima prikazuje njihov svakodnevni život. Tako smo mogli vidjeti kako Ella više nigdje ne ide bez zaštitnih rukavica i maske, a nakon povratka iz dućana, jaknu i cipele prvo ostavi u hodniku, nakon čega ostatak odjeće presvuče i stavi na pranje.

Namirnice i ambalažu ispere vrućom vodom te ih nakon toga dezinficira sredstvom za dezinfekciju. Vrećice baca izvan kuće, a onda pere sve s čime je došla u doticaj nakon ulaska u kuću.

Priznala je da to radi jer je Charles paranoičan zbog astme, pa poduzima sve mjere kako bi smanjila mogućnost da se netko u kući zarazi.