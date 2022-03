Velika tuga u obitelji slavne pjevačice, sestra Traci izgubila je bitku s teškom dijagnozom: Jako će nam nedostajati

Pjevačica Toni Braxton na Twitteru se oprostila od sestre Traci koja je preminula u 51. godini nakon borbe s rakom.

- S velikim žaljenjem obavještavamo vas o smrti naše sestre Traci. Ona je bila žarko svjetlo, divna kći, predivna sestra, majka, žena, baka i poštovana izvođačica. Jako će nam nedostajati - stoji u objavi koju je napisala Braxton.

It is with the utmost regret that we inform you of the passing of our sister, Traci. Needless to say, she was a bright light, a wonderful daughter, an amazing sister, a loving mother, wife, grandmother and a respected performer. We will miss her dearly. pic.twitter.com/N4NsYkPg5g