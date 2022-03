Maja Šuput otkrila je sve o svom magičnom putovanju: 'Prosječna večera je 250-300 eura, a jedna me stvar rastužila'

Dok je Hrvatska malo-pomalo, detalj po detalj, saznavala sve o nadolazećem showu "Ples sa zvijezdama" koji je u nedjelju počeo na Novoj TV i u kojem s voditeljskom palicom ponovno gledamo neponovljivu Maju Šuput, ona je svoje baterije prošlog mjeseca odlučila napuniti na samom jugu Sjeverne Amerike. Iako joj ovo nije bio prvi put u Meksiku, prvi je put tamo bila sa suprugom Nenadom i sinčićem Bloomom. Dva tjedna uživali su na plažama pretkolumbovskog mayanskog Tuluma, u gastronomskom raju, kako ga je i sama pjevačica nazvala.

- Meksiko je u ovoj obiteljskoj varijanti zaista ispunio sva naša očekivanja. Od destinacije smo, a uzmimo u obzir i da smo išli s bebom, dobili točno ono što smo htjeli. Super vrijeme, prekrasne pješčane plaže, jako toplo more. Naravno, sve je prilagođeno djetetu... S druge strane, Meksiko je i gastronomski raj. Ja i muž strahovito volimo dobro papati i nekako se poklopilo da je ta destinacija bila baš ono što mi trebamo, da dijete ima apsolutni mir i da uživa, da nema gužve, buke ni nikakve drame. A s druge strane da ima dovoljno ludila za nas velike - ispričala nam je oduševljena Maja.

Foto: Privatni album

Osim što su blaži s restrikcijama, Meksiko ima toliko toga za ponuditi - tequila, tacos, burritos, marijači, sombrero, pončo, Chichén Itzu, ali i pješčane plaže, bazari, kolonijalna arhitektura, flamingosi, jaguari, egzotika i ljeto dok je kod nas zima. A ne samo da su blaži, priča Maja, nego se pandemija koronavirusa ne osjeti baš nigdje. Nitko ne nosi maske i nitko ih i ne traži. Nitko nije ni mjerio temperaturu niti ih je ikada išta pitao vezano za potvrde i zarazu. Tamo to ne postoji, kaže nam, zbog čega je na dva tjedna i zaboravila na situaciju s koronom. Iako je Bloom "blažena beba" za putovanja, zbog višesatnog leta ipak su morali napraviti jedno zaustavljanje pa su odlučili da to bude još jedno poznato turističko odredište - Cancún.

- Jednostavno smo htjeli prelomiti i ostati dva-tri dana čisto da se dijete malo odmori. Let je bio toliko dug da zaista još dva sata voziti do Tuluma bi bilo suludo. Eto, iz čistih logičkih razloga smo ostali u Cancúnu, a i čisto malo da dignemo raznolikost - objasnila je. Cancún ih je oduševio gastronomskom ponudom, ali ništa u usporedbi s Tulumom.

- Potpuno druga priča s potpuno drugačijom klijentelom, s plažama, vibrom… Cancún je baš "sombrero, tekila i all inclusive" varijanta gostiju, a u Tulumu je više ekipa koja inače putuje po Ibizi, Mikonosu i moglo bi se reći možda i da je za mlađe goste veće platežne moći koji su više orijentirani ili na partije ili prema tom nekom duhovnom izlječenju po kojem je Tulum jako poznat - ispričala nam je Maja.

Foto: Privatni album

Let do Cancúna trajao im je puno više od 13 sati, kako se u medijima pisalo. Prvo su letjeli dva sata Zagreb-Istanbul, pa više od 13 sati Istanbul - Ciudad de México i do Cancúna još dva sata.

Zbog Blooma su izabrali Turkish Airlines jer je njihov let krenuo u 20 sati, kada je njemu prirodno bilo da zaspe, a u biznis klasi kojom su se vozili postoji i opcija unajmljivanja kinderbeta. - Međutim, bilo je par slobodnih mjesta pa smo mu napravili krevet tako da je on deset sati spavao na pravom pravcatom krevetu. A kako se aviončić lijepo ljuljuškao to je bebi bio samo dodatni poticaj da duže spava - kaže. A kada je bio budan vrijeme su kratili igrajući se, gledajući crtiće, hraneći ga, a uskakale su i stjuardese koje su uvijek oduševljene bebom.

Kao što je rečeno, prva tri dana proveli su u Cancúnu, u jednom od najluksuznijih hotela Ritz Carlton, a sve ostale dane proveli su u Tulumu. Imali su ideju otići i do Playe del Carmen koja je jako blizu, no toliko im je bilo lijepo u njihovoj dnevnoj rutini u Tulumu da su odlučili ostati do kraja i uživati u hedonizmu.

- Dan je izgledao savršeno jer smo bili smješteni u jedan fenomenalni cub. Ujutro bismo otišli na doručak i na kavicu u jedan od fenomenalnih kvartovskih restorana. To su zapravo oni restorančići, kao filmska neka priča jer nude sve što ti treba za jedan mega doručak, ali u varijanti nekog zdravog života. Ja se nisam zadržala na tome i bacila sam se na svoje debele kroasane, ali općenito imati tu relaksirajuću mogućnost da ujutro odmah s djetetom sjediš, piješ kavicu i doručkuješ je jedan preporod. Pročitamo novine, internet i tako to i onda se spuštamo dalje. Sjedamo u naš mega auto i cijeli dan plaža - šetnja - kupanje - ručak, uživancija - prepričala nam je Maja.

Najviše ih je oduševila špilja Cenote Angelita koja se nalazi u džungli nedaleko od Tuluma. Njezino jezero duboko je 30 metara, a ime joj potječe od majanske riječi za "sveti izvor", te španjolske riječi za malog anđela. Zvuči nježno, no ova špilja ima jednu tajnu. Nakon 30 metara jezera nastavlja se druga voda. Dno jezera je poput magle iz koje izranjavaju stabla i biljke, a ispod magle nastavlja se voda. Upravo su se tu Maja i Nenad dobili priliku okupati.

- To smo posjetili Nenad i ja odvojeno kad smo bili na svom zasebnom putovanju i ovaj put smo to ponovili zajedno. Jako je kul, kupaš se u prekrasnoj špilji koja je prazna. Imaš osjećaj da si unajmio špilju samo za sebe - priča Maja. Druge avanturističke sportove nisu radili, iako je Nenad to htio. - Ja sam se branila činjenicom da ne možemo to sada organizirati jer imamo dijete tako da se nismo upuštali u nikakve avanturističke sportove, ali vjerujte mi, da je moj muž imao kakvog partnera za taj zločin, da bi se upustio. Ja nisam za sportske ili nesigurne atrakcije, ja sam za ove na sigurnom. Uglavnom smo se držali plaže, mora, restorana i puno ljubavi - ispričala je.

Foto: Privatna arhiva

Iako je u Tulumu glavno prijevozno sredstvo bicikl s kojim se lako dolazi od jednog mjesta na drugo, zbog Blooma su unajmili veliki automobil.

- S druge strane, ne možete ni shvatiti do koje sam mjere ja nesposobna i nesigurna na tom biciklu pa se nisam ponovno upuštala u vožnju biciklom, dok moj muž naravno jest. Njemu je to bilo prezabavno, ali ja ne vidim što je tu toliko zabavno. Svi koji me poznaju znaju da to, vjerujte mi, nije za mene - kaže.

Ljudi su iznimno uslužni i ljubazni, no jedna stvar ju je iznenadila i pomalo rastužila, a to je njihovo neznanje engleskog jezika.

- Uopće se ne trude pričati engleski i ne znaju ga, ali i ne žele pričati. Za bilo što što bi vam trebalo, morate se sporazumijevati rukama i nogama ili pričati španjolski. Možda u ovim ponajboljim restoranima ili hotelima neki glavni konobar ili recepcionar priča engleski, a ovi ostali uopće ne - priča.

Međutim, toliko su bili oduševljenim malenim Bloomom da su ga stalno mazili, nosili, dirali, pitali kako se zove. S obzirom na to da su oboje, pa i maleni Bloom, veliki ljubitelji hrane, a k tome su se nalazili u pravoj gastronomskoj meki gdje sve vrvi od prekrasnih restorana, jasno je da su iskoristili ovu prigodu za isprobavanje raznih ponuda. - Tamo je restoran do restorana i rade i po danu i po noći. Nepresušan su izvor svega što god vam se jede. Sve je napravljeno na komercijalni način tako da je prilagođeno i turistima koji nisu baš fiksno fanovi meksičke klope - ispričala je i dodala da u svakom restoranu možete pojesti tacose, guacamole i ceviche, jelo od morskih plodova. Osim tog, posjetili su i internacionalne restorane poput talijanskog, grčkog i marokanskog. No, tacosi, guacamole i ceviche se ponavljaju u svim restoranima kao predjela.

Što se cijena tiče, duž 13 kilometara plaže u Tulumu sve je abnormalno skupo. Primjerice, taksi za par kilometara je minimum 40 dolara, a upravo je to razlog zašto se svi voze biciklom, mopedom ili unajmljenim automobilom.

- Sve je puno skuplje nego bilo gdje drugdje. Recimo da je neka prosječna večera s bocom vina 250-300 eura i ispod toga nema. Gdje god da idete jesti u ovim lijepim restoranima i beach klubovima, ako niste gost hotela, traže da potrošite minimalan iznos koji je oko 100 dolara po osobi, u koji je uključena konzumacija. Za dvije osobe je to 200 dolara pa ti jedi i pij za 200 dolara. Ako ne želite potrošiti taj novac, možete na javnu plažu, ali tamo nema ničega. Ni ležaljki, ništa! Tamo legneš i dobiješ opekline petog stupnja, ali možeš tamo biti za vjerojatno šest kuna - procjenjuje Maja.

Foto: Privatna arhiva

Međutim, naglašava kako je moguće naći i podosta jeftiniju hranu, samo je važno da restoran u koji idete nije u tom redu plaža gdje su najatraktivniji. Tu se ubrajaju plaže Playa Las Palmas, Playa Santa Fe, Paradise beach itd. Sve to, pa i mnogo više, definitivno se isplati. A Tulum je nešto što, preporučuje Maja, svi moraju iskusiti.

- U Tulumu je slična stvar kao na Maldivima, bolje izgleda uživo nego na slici. Ne možeš dobiti tu boju da ne znam kakav mobitel imaš. Kontrast mora, neba, plaže, nestvarne boje! Obično ljudi tu i tamo ubace neki filter, a ovdje jednostavno bez filtera izgleda najpribližnije, a s njim bi samo pogoršali – dodala je. Sve 0-24 izgleda kao jedna velika filmska kulisa, a turistima koji će tek ići tamo, osim ruševina u Tulumu, preporučuje da odu posjetiti arheološko nalazište Chichén Itzá koji se nalazi svega dva sata vožnje od Tuluma. Što se Cancúna tiče, predlaže da se svi drže svog hotela, ali i da u Cancúnu uživaju navečer jer je puno ljepši jednom kad sunce zađe.

Jet lag tamo nisu ni osjetili, pa tako ni Bloom, ali priznaje da su po povratku ostali u meksičkom vremenu zbog čega je Bloomu potpuno normalno bilo ići spavati u dva ujutro jer je to tamo osam navečer. No, svaki dan su mu vrijeme spavanja pomicali za sat vremena pa su se, kaže, kroz tjedan dana vratili u normalu. Ništa to jedanaestomjesečnom Bloomu nije strano. Dapače, otkako se rodio, svaki mjesec išao je na neko putovanje pa mu je ovo već treći ili četvrti let avionom. Ponosna mama kaže da je poput nje, voli sva prijevozna sredstva i uživa i kad se vozi u autu, na brodu, po zraku…

- Voli šetnje i biti cijeli dan na zraku, tada spava najbolje na svijetu. Zamisli po cijeli dan biti na svježem zraku, a temperatura je fenomenalna uz konstantni povjetarac da ti nije vruće. Naravno, birali smo uvijek plaže i rezervirali kabine koje imaju jako puno hlada. Otkrio je i pijesak, dobio je svoju prvu kanticu i lopaticu tako da je cijeli dan bio u pijesku. Malo-malo pa odeš negdje na ručak, prošetaš se, a on odmah zaćori. Dan prođe u sekundi, ali nakon takvog dana i onda kupanca doma beba spava kao beba - zaključila je Maja.

VIDEO>>Sanja Brajković s Radija Sljeme: "Četiri desetljeća još sam svježa i željna posla, nije mi dosadio"