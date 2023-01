Večernjakova ruža 2022.: Nominirani u osam kategorija za najprestižniju medijsku nagradu su...

Večernjakova ruža od samih svojih početaka, a bilo je to 1994. godine, piše povijest i bez nje nema povijesti medija u Hrvatskoj. Bila je i ostala prva medijska nagrada u neovisnoj Hrvatskoj, koja je na scenu stupila godinu dana nakon svog malo starijeg brata Porina, u teškim poratnim vremenima kada je čitateljima Večernjeg lista, baš kao i svima nama, trebala svaka naznaka optimizma, a svima na javnoj sceni glasovi tih istih čitatelja. Od te 1994. godine do danas Ruža je svojevrsni simbol veze koju Večernji list ima sa svojim čitateljima, ali i dokaz relevantnosti našeg medija na svim njegovim platformama, jer optimizam i nagrade najboljima smo održali i kroz teške korona godine, pa čak i kada smo Ruže za 2019. godinu dodijelili virtualno. Tog 28. travnja 2020. Na sceni HNK Zagreb bili su sami Doris Pinčić I Duško Ćurlić, oko njih u kazalištu bila je tek šačica tehničkog osoblja, a svi nominirani su baš kao i publika bili sigurni u svojim domovima. Bila je Ruža i tada opet prva – prva virtualna nagrada u Hrvatskoj. Žiri, u čijem su sastavu televizijske legende Miroslav Lilić i Ksenija Urličić, slikar i glazbenik Ivica Propadalo, producent Nikša Bratoš, doajen radijskog novinarstva Vojo Šiljak, redatelj Dalibor Matanić te večernjakovci Goran Gerovac, Anamarija Kronast, Maja Car, Ivana Carević, Bojana Radović, te Mirjana Žižić, pomoćnica glavnog urednika Večernjeg lista i voditeljica projekta Večernjakova ruža, ove godine dobio je ove godine pojačanje i pridružili su nam se glumac Dragan Despot, poduzetnik i investitor Saša Cvetojević, znanstvenik Boris Jokić te producent Ivan Lovreček. Članovi žirija obavili su svoj posao, sada su na potezu čitatelji i veliko glasačko tijelo Ruže, a sama dodjela bit će kao i uvijek – spektakl. U osam kategorija najbolji kreativci su u utrci za najprestižnije medijsko priznanje, u nastavku vam otkrivamo tko su nominirani za koje možete glasati od 23. siječnja, a detalje o glasanju saznat ćete u novom broju Ekrana 20. siječnja.

TV OSOBA GODINE

Zrinka Grancarić - U godini iza nas posebno ostaju zapamćena prva dva dana invazije na Ukrajinu, kada je doslovno iz kreveta uskočila u studio i vođenje izvanredne emisije. Deset sati u komadu bez stanke, bez greške, pune koncentracije, s velikim znanjem. Zrinka Grancarić uređuje i vodi i emisiju Otvoreno te intervjue u središnjem Dnevniku Hrvatske radiotelevizije.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 1.3.2022., Zagreb, HRT, studio 9. Voditeljica Otvorenog, Zrinka Grancaric. Photo: Marin Tironi/PIXSELL

Sabina Tandara Knezović- dugogodišnja je reporterka najgledanijeg informativnog programa u zemlji. I nakon 17 godina u redakciji Dnevnika Nove TV s jednakom strašću i predanošću prati temu politike u državi. Za nju je politika, praćenje rada Vlade, Sabora, političkih stranaka i predsjednika tema koja od početka čini njezinu novinarsku svakodnevicu.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 30.04.2021.Zagreb - Sabina Tandara Knezovic- voditeljica izborne emisije Nove TV za nadolazece lokalne izbore .Photo:Zeljko Lukunic/PIXSELL

Robert Knjaz- više od dva desetljeća njegovo je ime sinonim za najgledaniji zabavni sadržaj, prošle je godine imao izuzetno zapaženi serijal „Knjaz kod Vatrenih“ u kojemu je otkrio drugu stranu najboljih nogometaša hrvatske reprezentacije.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 20.09.2022., Zagreb - Hrvatska nogometna reprezentacija odrzala je pripremni trening na pomocnom terenu Hitrec-Kacian prije utakmice s Danskom. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Mojmira Pastorčić- Nakon što je gotovo dvije godine sa Šprajcom dijelila voditeljsku fotelju potpuno je preuzela RTL Direkt I dala emisiji jedan novi zamah, zadržala stare I privukla nove gledatelje. Iako kaže da joj je bilo divno biti novinarka, dokazala se kao vrsna urednica I voditeljica.

Foto: RTL

Marko Šapit- urednik sportske redakcije na HTV-u i komentator je sjajnim prijenosima utakmica naših vatrenih i sam postao miljenik navijača. Salve pohvala na Markov račun nizale su se društvenim mrežama, a mnogi su zaključili da je Šapit dostojan nasljednih svojih mentora i legendarnih sportskih komentatora. Svojim profesionalnim pristupom, ali i emotivnim i iskrenim reakcijama oduševljavao je gledatelje tijekom cijelog prvenstva.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 11.11.2022., Zagreb - HRT predstavio scenografiju i kompletnu ekipu koja radi na projektu SP-a u Katru 2022. Marko Sapit. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

RADIJSKA OSOBA GODINE

Iva Pavletić Crnić- iskusna novinarka je u radijskim vodama već 16 godina te njeguje specifičan stil radijskog vođenja. Zna da se ne sviđa baš svima sve što kaže, ali smatra da to jest posao novinara, da podcrtavaju stvari koje ne funkcioniraju u društvu.

Foto: HRT

Mario Lipovšek Battifiaca- profesionalac, emotivac, zabavljač, miljenik je publike I najpoznatije lice i glas Radio Istre od prvog dana. Mario Lipovšek Battifiaca uvijek je rado slušan voditelj, spretan u dijalogu sa sugovornicima, snalažljiv, domišljat, poseban. Njegove su šihte u eteru garancija smijeha i dobre zabave te često nenadanih situacija koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 20.08.2022.,Sibenik-Na trgu Republike Hrvatske odrzan je 25. festival Dalmatinska sansona Sibenik 2022,na kojem su nastupili mnogi izvodjaci. Mario Lipovsek Battifiaca Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ivana Mišerić- radijska voditeljica uz koju se slušatelji Otvorenog radija lakše bude je rim servira odličnu kombinaciju servisnih informacija, dobre zabave I odlične glazbe. Vremenom je postala prepoznatljivo lice za feel good jutro.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 07.12.2021., Zageb - Radijska voditeljica Ivana Miseric. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

Edina Pršić - profesionalna glumica i zaljubljenica u radio na zabavan i poučan način radi emisiju „Laganini zdravljak“ u kojoj su brojne važne teme obrađene na svima razumljiv način. Zbog svoje elokventnosti i sjajnog stila postala je u kratkom roku miljenica radio publike.

Foto: Promo

Ana Lacković Varga - novinarka i voditeljica Radio Sljemena kroz godine je postala jedno od zaštitnih lica ove radio postaje, a slušatelji znaju da se uz njezino ime uvijek vezuju zanimljive, provjerene i korisne informacije.

Foto: HRT

GLUMAČKO OSTVARENJE GODINE

Rene Bitorajac - Epitetima "drukčija i ljudskija" gledatelji su lani hvalili seriju Dalibora Matanića "Područje bez signala". Tako toplom prijemu serije Rene Bitorajac doprinio je ulogom spretnog poslovnjaka Olega koji u malom gradu u život vraća ugašenu tvornicu. Dodamo li tome i njegovu ulogu u hit seriji "Metropolitanci" u kojoj igra vječnog idealista, zubara Petra, Rene Bitorajac apsolutni je kandidat za Ružu u ovoj kategoriji.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL 19.08.2022., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Konferencija za medije ekipe TV serije Metropolitanci nakon sinocnje pretpremijere na 28. Sarajevo Film Festivala. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Ljubica Jović - Prošla su desetljeća otkako su Ljubici Jović zbog uloge Laure u kultnoj seriji "U registraturi" oduševljeni gledatelji pisali pisma. Pamtimo ju i iz klasika "H-8", "Svoga tela gospodar", "Martin u oblacima", "Vlak bez voznog reda". Diva teatra, televizije i filma u devetom desetljeću života hrabro je opet stala pred kamere i oduševila ulogom Olge Cukor u seriji "Metropolitanci" o zbivanjima u Zagrebu nakon potresa, i svima dala do znanja da su godine samo broj.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 17.07.2022., Pula - 69. Pula film festival. Ljubica Jovic ovogodisnja je dobitnica Nagrade "Fabijan Sovagovic", a to je jedna od najprestiznijih hrvatskih nagrada koja se dodjeljuje glumcu ili glumici cije je djelovanje ostavilo veliki trag u povijesti hrvatskoga filma. Nagradu je ustanovilo Drustvo hrvatskih filmskih redatelja u spomen na velikana hrvatskoga glumista Fabijana Sovagovica. Nagrada se tradicionalno dodjeljuje u sklopu Pulskog filmskog festivala. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Ljubomir Kerekeš - U komediji godine, filmu Ljubomira Kerekeša "Marginalci", smijali smo se svima njima i radnji, ali time i sami sebi jer to jest film o životu. A Kerekeš, ne samo da je opet napravio sjajan film, što potvrđuje i činjenica da je postao u kinima najgledaniji film godine, a k tome je snimljen u nezavisnoj produkciji i nije financiran javnim novcem, već nas je oduševio i ulogom Trpimira, predstavnika romske nacionalne manjine.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list 17.07.2014., Zagreb - Glumac Ljubomir Kerekes glumi sa sinom Janom u predstavi "Gospon doktor Vinski Opatovinski". rPhoto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Sandra Lončarić - Serija "Šutnja" ne samo da izgleda i jest svjetska već se bavi i svjetski društveno važnom temom - trgovinom bijelim robljem i dječjom prostitucijom. Sandra Tankosić briljirala je u ulozi inspektorice Vesne Horvat koja sudjeluje u istrazi oko nestale djevojke koja je pronađena utopljena u Dravi i dio je tima koji pokušava stati na kraj ljudskom zlu na potezu od Osjeka do danas ratom zahvaćenog Kijeva.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 26.01.2021., Djakovo - Sandra Loncaric nova nacionalna dramska prvakinja. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Goran Marković - Film "Sigurno mjesto" Jurja Lerotića koji je pretočio bolnu tragediju vlastite obitelji u scenarij filma, zaslužuje sve nagrade koje je dobio, pa i kandidaturu za Oscara. Dio te zasluga definitivno ide Goranu Markoviću koji u toj emotivnoj priči o tome kako pokušaj samoubojstva utječe na cijelu obitelj, glumi “labilnoga” brata, osobu na rubu života. Pred njim je bio strahovito težak zadatak, a ostvario je ulogu koja se doista pamti.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL 27.03.2019., Split - Goran Markovic, glumac HNK Split."nPhoto: Miranda Cikotic/PIXSELL "n

TV EMISIJA GODINE

Dnevnik Nove TV (NOVA TV) - Neprikosnoveni je lider i informativna emisija koja uživa najveća povjerenje kod gledatelja već trinaest godina i iz dana u dan vrhunski tim reportera, urednika i voditelja sve teme pokriva objektivno i nepristrano, a prošlu godinu dobili su i novi vrhunski studio te je došlo i do promjena termina s 19:15 na 19:00 sati.

Foto: Nova TV

Qatara (HRT) - Sportskim i informativnim sadržajima, javljanjima iz Katara uživo i studijskim analizama novinari i reporteri sportske redakcije HRT-a, zajedno s brojnim gostima i nogometnim stručnjacima odradili su vrhunski posao praćenja Svjetskog prvenstva u nogometu u Kataru na kojem su naši vatreni osvojili broncu.

Foto: HRT

Potjera (HRT) - Prva epizoda prikazana je na prvom programu HRT-a 27. listopada 2013. u 18:10 sati i već deset sezona ovaj kviz uživa veliku naklonost publike koja voli provjeriti svoje znanje u igri u kojoj natjecatelji moraju pobjeći Lovcu kako bi pobijedili. Prvih šest sezona voditelj je bio Tarik Filipović, a sada već četiri sezone taj posao suvereno odrađuje Joško Lokas.

Foto: Renato Branđolica/HRT

RTL Danas (RTL) - Središnja informativna emisija RTL - a u lipnju ove godine promijenila je termin prikazivanja s 18.30 sati na 19 sati i Na tu odluku potaknuli su ih komentari gledatelja u istraživanjima koja su provodili i koji su uglavnom ponavljali da RTL Danas počinje prerano i odluka od promjeni termina od prvog dana pokazala kao pun pogodak.

Foto: RTL

Šutnja (HRT) - Šesterodijelna HRT-ova serija donosi potresnu priču o dječjoj prostituciji i bijelom roblju, nastalu prema romanima Drage Hedla, a u režiji Dalibora Matanića te u suradnji HRT-a i produkcijske kuće Drugi plan. Snimana je u Zagrebu, Osijeku i Kijevu u Ukrajini i nakon brojnih pohvala od struke i gledatelja snima se i druga sezona ove serije.

Foto: Damir Žižić

RADIJSKA EMISIJA

Katedra za plastičnu kirurgiju (YAMMAT FM) - Donosi ta emisija anamneze profesionalnog djelovanja istaknutih osoba iz javnog života grada Zagreba i Hrvatske, ali i nekih pojava u društvu. Analitički pristup kroz svjedočanstva bliskih osoba, faktografija i pregled najznačajnijih trenutaka karijere osobe ili pojave o kojoj je u emisiji riječ.

Foto: Promo

Metafora (HR1) Metafora je jedinstven radijski projekt koji u našu svakodnevicu petkom uvečer unosi dašak poetskog svijeta, svjedoči o otpornosti i aktualnosti pjesničkih izvedbi te nas upoznaje s dijelom književnosti o kojem se najmanje govori. Autor i voditelj emisije je Ivica Prtenjača.

Foto: Promo

Purgeraj (Radio Sljeme) - Već nekoliko sezona utorkom u 15.30 sati u ovoj emisiji se na popularan i zabavan način tematizira zagrebački kulturni identitet, Zagreb u prošlosti i sadašnjosti, domicilno stanovništvo i dotepenci, aktualizira se zagrebačka kajkavština i glazba posvećena Zagrebu, a autorica ove rado slušane emisije je Tanja Baran.

Foto: Promo

Povijest četvrtkom (HR1) - Kako nastaju i kako nestaju civilizacije? Jesu li velikani uistinu tako veliki i jesu li negativci uvijek samo negativni? Kako se stvaraju urote i kako propadaju države? Sve to možete saznati u radijskom, povijesnom spektaklu s pucanjem i pjevanjem, u emisiji o povijesti, arheologiji, antropologiji i povijesti znanosti koja se emitira svakog četvrtka.

Foto: Promo

Žena zmaj (Laganini fm) Srijedom u sklopu jutarnjeg showa Edina Pršić i Saša Buneta ugošćuju žene koje inspiriraju. Iz tjedna u tjedan predstavljaju nam se glazbene i glumačke dive poput Zorice Kondže i Ksenije Pajić, vrhunske sportašice poput Sandre Perković, najmlađe postolarke, vatrogaskinje, članice uprava velikih korporacija, privatne poduzetnice...

Foto: Promo

GLAZBENIK GODINE

Nina Badrić- glazbenica koja je svoju kvalitetu dokazala nebrojeno puta je sredinom prošle godine izdala je novi live album – Peristil Sentimenti. Album je to snimljen 2021. godine na splitskom Peristilu gdje je Nina izvela najljepše pjesme Splitskog festivala. Nakon brojnih pohvala za odlične izvedbe, Nina je kazala kako je riječ o pjesmama koje su obilježile I njezin život te da je za njih emotivno vezana.

Foto: M.M./ATAImages 19, July, 2022, Belgrade - An exclusive performance by Nina Badic for gold and silver members of the Moj Beograd loyalty program was held on the roof of the Belgrade Gallery. Nina Badric. Photo: M. M./ATAImages. 19, jul, 2022, Beograd - Ekskluzivni nastup Nine Badic za zlatne i srebrne clanove programa lojanosti Moj Beograd odrzan je na krovu Galerije Beograd. . Photo: M. M./ATAImages. Photo: M.M./ATAImages/PIXSELL

Matija Cvek - Oko njega se slažu i kritika i publika nazivajući ga s pravom jednim od najboljih domaćih mladih izvođača. Nakon sjajnog debitantskog albuma, cijelu prošlu godinu punio je koncertne dvorane u Hrvatskoj, a s Eni Jurišić je otpjevao duet „ Trebaš li me“, skladbu koja je gotovo preko noći došla na ljestvice najslušanijih.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 31.03.2022.., Zagreb - Pjevac Matija Cvek. Photo: Josip Regovic/PIXSELL

Dalmatino - Iako je iza njih dva desetljeća uspješne karijere, godinama za nama jedna je od najuspješnijih za splitski duo koji je s lakoćom punio Arene, a publika je s njima uglas pjevala njihove najveće hitove. Modernom produkcijom i odličnim tekstovima pjesama Ivo Jagnjić i Zdravko Sunare osigurali su svim svojim obožavateljima niz vrhunskih glazbenih doživljaja.

Foto: Matej Grgić

Dino Jelusić - Mladi hrvatski glazbenih prošle je godine u Dublinu odsvirao svoj prvi koncert kao punopravni član Whitesnakea, jedne od najpoznatijih rock grupa svih vremena s kojima je nastupao u okviru turneje. Suradnja s njima dosadašnja je kruna karijere talentiranog mladića čiji radi pratimo od malih nogu, a svi su uvjereni kako je ovo tek njegov početak te da ga očekuju brojni glazbeni uspjesi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 17.02.2022., Zagreb - Svecano proglasenje nominacija glazbene nagrade Porin. Dinao Jelusic. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Jelena Rozga - Pjevačica koja redovito puni koncertne prostore prošle je godine pjevala u dupkom punoj Areni Zagreb, a uoči koncerta publici je predstavila i akustični album „ Minut srca mog“ na kojemu se nalaze neke od njoj najdraži skladbi koje je pjevala tijekom karijere. Ljubimica publike nastupom u Areni još je jednom potvrdila status jedne od najvećih domaćih zvijezda.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 17.12.2022., Zagreb - Jelena Rozga održala koncert u Areni Photo: Marko Prpic/PIXSELL

NOVO LICE

Lucija Judnić- reporterka HRT-a dio je ekipe Informativnog programa, a dosad se već dokazala u brojnim zanimljivim prilozima i javljanjima uživo. Pokazala je da se može nositi i s najvećim izazovima, ali i da su spoj mladosti i iskustva dobitna kombinacija, a iako se uglavnom bavi ozbiljnim temama, kraljem prošle godine gledatelji su zapazili njezine priloge u kojima se javljala s najvijačkih punktova na kojima su navijači bodrili vatrene.

Foto: HRT

Hiljson Mandela- Jedan je od pionira hrvatske trap-glazbe, a ovih dana izdao je samostalni album ”Mandela Effect” koji je odmah ušao u trending na svim streaming servisima, a na Deezeru je na prvo mjesto došao nakon samo 24 sata. Član utjecajnog trap kolektiva KUKU$ i pionir ovog žanra u Tvornici je održao svoj najveći samostalni koncert do sada.

Foto: Luka Matković

Mirna Mihelčić- Mlada glumica gledateljima se izuzetno svidjela u hit seriji „Kumovi“ u kojoj glumi mladu ekonomisticu, Matiju Macan. Mirna završila studij glume na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a za njezinu ljubav prema glumačkom poslu zaslužna je mama koja je prva prepoznala talent svoje kćeri.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 20.07.2021., Zagreb - Glumica Mirna Mihelcic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Marko Percan - Mladi novinar HRT centra Pula, u 2022. zakoračio je na put medijske slave. S iznimnim je senzibilitetom i kreativnošću, te na visokim standardima suvremenog tv izvještavanja za IMS HTV-a, u ožujku i travnju 2022. pratio ukrajinsku izbjegličku krizu u Poljskoj, te je bio prvi i jedni HRT-ov novinar koji je za vrijeme najžešćih napada na Ukrajinu bio u susjednoj Moldaviji i na granici s Pridnjestrovljem.

Foto: HRT

Fran Vasilić - Glazbenik s otoka Krka Fran Vasilić na TikToku ima više od 4 milijuna pratitelja, a njegove pjesme završile su na glazbenim top-listama u Americi i Maleziji. Nakon što je, 2022. godine održao svoj prvi nastup uživo, Fran je odlučio povodom izdanja svog novog EP-a "The Very Last Thoughts on Earth" održati niz koncerata širom Europe.

Foto: Katarina Milović

DIGITALNA RUŽA

Natko Beck - Radiolog koji vodi uspješan Instagram profil Beckinsight i među prvim u Hrvatskoj je počeo online podučavati o zdravstvenoj pismenosti, na Instagramu ima svoj profil beckinsight i ima 27,5 tisuća pratitelja, a aktivan je i na Tik Toku i YouTubeu, a od prošle godine gledamo ga i na Prvom programu u novoj emisiji HRT-a "Dr. Beck".

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL 19.09.2022., Zagreb - Na HRT-u se snima nova HRT-ove emisije koju vodi Natko Beck, hrvatski dr. Oz. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

Surove strasti - Najslušaniji domaći audio podcast za business i lifestyle. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude, kako su se našli i pronašli u svojoj sadašnjoj situaciji, ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili!

Foto: Promo

Tena Sakar Vukić - uspješna tiktokerica, glumica, supruga, majka, zaljubljenica u trčanje i totalno netipična influencerica - sve je to 35-godišnja Tena. Zašto netipična? Zato što Tik Tok, na kojima je prati više od 22o tisuća korisnika, ne koristi za samopromociju,već da bi javnost, naročito tinejdžere koji je prate na najbrže rastućoj društvenoj mreži, upoznala s dijagnozom bipolarnog poremećaja od kojeg boluje već 16 godina.

Foto: Promo

Outsiders - Joomboosova teen serija s više od 4,5 milijuna pregleda na YouTubeu, jedan od najgledanijih digitalnih sadržaja u regiji, a ostvarila je i veliki uspjeh na globalnom tržištu.

Foto: Promo

Luka Perković Perkz - Hrvatski je profesionalni League of Legends igrač. Profesionalni nadimak mu je Perkz, a od 2015. do 2020. je igrao za tim G2 Esports, s kojim se natjecao na europskom prvenstvu League of Legends i jedan je od najnagrađivanijih i najuspješnijih igrača zapadne Europe, i svijeta.

Foto: Promo