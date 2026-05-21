Najveći skandal u 'Večeri za 5': Kuhar pobjesnio zbog loših ocjena i napao suparnike

Prije pet godina u emisiji "Večera za 5 na selu" gledali smo kandidate iz Bjelovara, među kojima je bio i umirovljeni kuhar Božidar Miodragović. Premda je Božidar zbog svog znanja trebao biti u prednosti, čini se da se njegovo kuhanje nije svidjelo drugim kandidatima. Naime, internetom se tada proširila snimka koju je snimio Mateo Adamović, a nastala je nakon snimanja posljednje epizode u kojoj je kuhao Božidar. Ostali natjecatelji dali su mu samo 17 bodova, a to je umirovljenika poprilično razbjesnilo.

– Kako vas nije sram za ovakvu večeru dati samo 17 bodova. Ja sam u ovu večeru uložio 2000 kuna, a vi za vaše ništa. Što je on složio? Gravče na tavče – počeo je Božidar, a natjecatelj Sven kazao mu je da je njegov problem što druge vrijeđa. Dodali su mu i da uopće nije stvar koliko je tko uložio u večeru. – Da ste se bolje ponašali na večeri, možda biste dobili više. Što da sam vas ja na večeri nazvao š*pkom? Kako bi to izgledalo? Eto, sve se vraća, sve se plaća – objasnio mu je Mateo. – Vi ste se dogovorili, a ljudi znaju kakve ste večere radili. Kako vas nije sram tako nešto napraviti? Dobili ste večeru kakvu ne možete dobiti ni u hotelu visoke A kategorije – bjesnio je Božidar, a Mateo mu je replicirao kako on takvu rižu napravi i doma.

– Ti si ocjenjivao mene, a ne moje djelo! Znaš što je 17 bodova? – nastavio je dalje Božidar i rekao da oni ne znaju što znači ocjenjivati. Vi ste svi seljačine kakvih nema na svijetu. Cijeli narod će vidjeti kakve ste ocjene dali kuharu profesionalcu. Ocjenjuje se jelo, a ne ljudi – rekao je Božidar koji je na snimanju nosio brojne medalje koje je dobio za svoje kuhanje. Inače, umirovljenik se u "Večeru za 5 na selu“ prijavio kako bi pokazao svoje vještine i nije krio kako mu je pobjeda u emisiji jako važna. Predsjednik je Udruge kuhara grada Bjelovara i često sudjeluje u kulinarskim natjecanjima, gdje ponekad bude i sudac.

Najradije spravlja specijalitete domaće kuhinje, voli i mediteransku hranu, a omiljeno mu je jelo šaran na rašljama. Za sebe kaže da je dobrodušan i da voli pomagati ljudima, a svojom najvećom vrlinom u kuhanju smatra to što uvijek kuha s ljubavlju.