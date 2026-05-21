Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
prije 5 godina

Najveći skandal u 'Večeri za 5': Kuhar pobjesnio zbog loših ocjena i napao suparnike

Foto: RTL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
21.05.2026.
u 17:30

Naime, internetom se tada proširila snimka koju je snimio Mateo Adamović, a nastala je nakon snimanja posljednje epizode u kojoj je kuhao Božidar. Ostali natjecatelji dali su mu samo 17 bodova, a to je umirovljenika poprilično razbjesnilo

Prije pet godina u emisiji "Večera za 5 na selu" gledali smo kandidate iz Bjelovara, među kojima je bio i umirovljeni kuhar Božidar Miodragović. Premda je Božidar zbog svog znanja trebao biti u prednosti, čini se da se njegovo kuhanje nije svidjelo drugim kandidatima. Naime, internetom se tada proširila snimka koju je snimio Mateo Adamović, a nastala je nakon snimanja posljednje epizode u kojoj je kuhao Božidar. Ostali natjecatelji dali su mu samo 17 bodova, a to je umirovljenika poprilično razbjesnilo.

– Kako vas nije sram za ovakvu večeru dati samo 17 bodova. Ja sam u ovu večeru uložio 2000 kuna, a vi za vaše ništa. Što je on složio? Gravče na tavče – počeo je Božidar, a natjecatelj Sven kazao mu je da je njegov problem što druge vrijeđa. Dodali su mu i da uopće nije stvar koliko je tko uložio u večeru.  – Da ste se bolje ponašali na večeri, možda biste dobili više. Što da sam vas ja na večeri nazvao š*pkom? Kako bi to izgledalo? Eto, sve se vraća, sve se plaća – objasnio mu je Mateo. – Vi ste se dogovorili, a ljudi znaju kakve ste večere radili. Kako vas nije sram tako nešto napraviti? Dobili ste večeru kakvu ne možete dobiti ni u hotelu visoke A kategorije – bjesnio je Božidar, a Mateo mu je replicirao kako on takvu rižu napravi i doma. 

– Ti si ocjenjivao mene, a ne moje djelo! Znaš što je 17 bodova? – nastavio je dalje Božidar i rekao da oni ne znaju što znači ocjenjivati. Vi ste svi seljačine kakvih nema na svijetu. Cijeli narod će vidjeti kakve ste ocjene dali kuharu profesionalcu. Ocjenjuje se jelo, a ne ljudi – rekao je Božidar koji je na snimanju nosio brojne medalje koje je dobio za svoje kuhanje.   Inače, umirovljenik se u "Večeru za 5 na selu“ prijavio kako bi pokazao svoje vještine i nije krio kako mu je pobjeda u emisiji jako važna. Predsjednik je Udruge kuhara grada Bjelovara i često sudjeluje u kulinarskim natjecanjima, gdje ponekad bude i sudac.

Najradije spravlja specijalitete domaće kuhinje, voli i mediteransku hranu, a omiljeno mu je jelo šaran na rašljama. Za sebe kaže da je dobrodušan i da voli pomagati ljudima, a svojom najvećom vrlinom u kuhanju smatra to što uvijek kuha s ljubavlju. 

FOTO Maja Šuput zabavila publiku u Koprivnici, evo kome je otrčala u zagrljaj nakon koncerta
1/21
Ključne riječi
Večera za 5 na selu večera za 5 RTL televizija TV Božidar Miodragović showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!