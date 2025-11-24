Valentina već osjeća leptiriće zbog Dejana, a Dottie razočarana Josipom: 'Koketiram, ali nije se uključio!'

„Kod njega me čak i taj veliki motor privukao“, poručila je Ajda, a i Dora je kazala kako voli adrenalin, „Kad sam ga uhvatila za struk na motoru, odličan je osjećaj!“ U goste im je nenadano došla Anita Martinović kako bi ispitala prve dojmove. „Nisam ih još smjestio, ali imam plan... Imam bračni krevet, nadam se da ćemo stati svi troje“, šalio se farmer, no Ajda to nije dobro prihvatila.

Voditeljica ih je sve iznenadila viješću da im dolazi još jedna djevojka. Ubrzo im se pridružila Valentina, a Dejan je bio zadovoljan i veselio se što će je bolje upoznati. „Pomutila je planove“, poručila je Dora.

Željko je odmah odlučio provjeriti kulinarske sposobnosti svojih dama. Posebno se istaknula Sara, koja je zaradila i poljubac. Farmer je već planirao i nove radne zadatke, no Đurđa je bila odlučna: „Neću ništa raditi. Neću stići spavati ako to sve budem slagala.“

Josip Đ. svojim je damama prezentirao sobe u kojima će boraviti. Baranjski šarmer za svaku je damu imao posebnu sobu, a svoju je spavaću dao Kseniji. „Pa nećete valjda vas dvoje spavati!“ upitala je Danka, no Josip je ostao tajnovit. Odlučio je odmah s djevojkama osmisliti i tjedni jelovnik kako nitko ne bi ostao gladan.

U Drežnik Gradu i Tomislav je djevojkama pokazao svoju kuću. Iris je dobila zasebnu sobu, dok su Nina i Petra postale „prisilne“ cimerice. „Cure će spavati na sijenu ako ne budu dobre, spremam slatku osvetu“, poručio je Tomislav. A kod Roberta u kući sve je bilo kao u hotelu, barem su tako mislile njegove dame. Na krevetima ih je dočekala i bombonijera u obliku srca. No mjesta je ipak malo nedostajalo pa su, spletom okolnosti, Riva i Suzana završile u istoj sobi, dok je Ankica dobila farmerovu. „Nisam ljuta... Ali imam problem kad me pokušaš izigrati“, Riva je reagirala.

„Vjerojatno je dokazao time da sam u njegovim očima favorit broj jedan“, Ankica je bila oduševljena razvojem situacije.

A u Dalju, mladi farmer Dejan i dalje nije odustajao od prijedloga da svi spavaju u istome krevetu, no njegove djevojke su to u startu odbile pa je odlučio pribaviti još ležajeva. Ajda i Dora priznale su Aniti da su se s mladim farmerom povezale na prijateljskoj razini, a Dejan je novu djevojku Valentinu odmah odlučio provozati u traktoru koja mu je pomogla u transportu još jednog kreveta.

„Bilo mi je baš romantično. Osjećam već neke leptiriće“, poručila je Valentina, a zatražila je i poljubac u ruku u koju se udarila.

Josip E. u Bilicama nije baš bio najbolje volje nakon što su dame stigle, što je pomalo zasmetalo Jelici koja je očekivala više angažmana oko dočeka: „Trebao se malo više potruditi!“

Robert je organizirao i opušteno druženje uz kotlovinu, a kuharica Ankica je imala primjedbu da nedostaje začina pa je udijelila nekoliko savjeta, ne odvajajući se od farmera. Vegetarijanka Riva tražila je da joj posveti malo pažnje i pripremi posebno jelo: „Ti ćeš za mene pecati ribu!“ I Tomislav je prve večeri za svoje cure pripremio feštu uz obitelj, prijatelje i tamburaše, a svi su bili veseli i rasplesani. „Čovjek je bez ritma, ali se jako trudi“, Nina je poručila. Farmer je priznao kako mu je mamino mišljenje jako važno i pozvao ju je da odmah upozna i procijeni cure. Tulumarenje je na umu imao i najstariji farmer Željko, koji je pripremio plaža-party u svom dvorištu uz šarene rekvizite, ležaljke i koktele. Sara je pokazala svoje umijeće sviranja usne harmonike. „Iskazuje se“, primijetio je to i Željko.

Josip se te večeri ipak odlučio malo iskupiti svojim odabranicama pa je pripremio malo druženje uz koktele koji mu baš i nisu uspijevali, no Dottie i Jelica odlično su se zabavljale. „Čini se previše pasivan, to mi se definitivno ne sviđa ni na jednom muškarcu“, Jelica je prigovorila. „Pokušala sam malo koketirati, ali nije se uključio“, priznala je Dottie kako je farmer uistinu bio pomalo uspavan, „Malo sam razočarana što uopće nije radio na svom engleskom. Možda je to znak da ga više ne zanimam jer bi se inače više potrudio.“ Za kraj večeri Tomislav je odlučio nasamo prošetati s Ninom koja je na njega ostavila jako pozitivan dojam i želio ju je još malo više upoznati. Od horoskopskih znakova do hobija i aktivnosti, ispitao je sve. „Odabrat ću jako dobar luftić da s Ninom mogu otići plutati“, zaključio je, „Drago mi je što si došla, iznenadila si me ugodno!“ Što donosi novi dan na imanjima, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi Voyo.