Uzbudljiv i opasan istraživački serijal o crnim tržištima

Na kanalu National Geographic 14. siječnja u 22 sata počinje dokumentarni serijal “Trafficked with Mariana van Zeller”. Riječ je o istraživačkom novinarskom serijalu koji se bavi crnim tržištima ili, kako se to u nas voli reći, švercom. Poznata američka istraživačka novinarka obišla je više svjetskih zemalja kako bi se bavila temama kao što su krijumčarenje oružja (što ćemo gledati u dvosatnom specijalu), tigrova, steroida, krivotvorenog novca, kokaina, fentanila, ali i seksualna trgovina pa i online prijevare, koje posljednjih godina doista bujaju. Posebna je vrijednost ovog serijala pojavljivanje stvarnih kriminalaca pred kamerama pa se iz prve ruke doznaje kako takve kriminalne aktivnosti funkcioniraju te zašto se ti ljudi zapravo bave nečime što je za život opasno. Dobili smo priliku napraviti kraći intervju s voditeljicom serijala Marianom van Zeller. Vidimo da ste bili na puno mjesta u svijetu zbog snimanja ove serije, no ne i ovdje, na Balkanu.

– Zanimljivo da ste me to pitali, jer baš sam prije mjesec dana bila u Srbiji, u kojoj smo snimali drugu sezonu serije “Trafficked”. Ne mogu vam reći što smo tamo radili, ali bila sam upravo na Balkanu. I to mi je drugi put. Prije dvije godine bila sam u Sloveniji, a nešto prije toga i kada sam nakon završenog fakulteta radila priču o osobama koje nemaju osobne iskaznice. No Balkan me očarava, tamo ima sjajnih ljudi – kaže Van Zeller.

Isto tako, puno se pisalo, a i dalje se piše o namještanju i drugim prijevarama u sportu pa nas je zanimalo je li se ova poznata istraživačka novinarka bavila i time.

– Prije nekoliko godina radila sam priču o trgovini afričkim nogometašima u Europu. Sada, u prvoj sezoni, nismo radili priče povezane sa sportom, no ide sada i druga sezona pa ste mi upravo dali ideju za nešto na što bismo svakako morali usmjeriti pogled – kaže.

No za nas novinare, ali i društvo u cjelini ovakvi su serijali važni zbog isticanja potrebe za kvalitetnim novinarstvom.

– Očito živimo u teškim vremenima za novinare širom svijeta. Novinare i ubijaju, utišavaju, čak nas ovdje u SAD-u prozivaju zbog lažnih vijesti. A to me dodatno motivira za posao koji radim. Vjerujem da je danas važnije nego ikada biti novinar. Kad je riječ o prilici koju mi je pružio National Geographic, najbolji dio cijele priče jest to što mislim da je u ovom trenutku posebno važno klasično terensko novinarstvo stare škole. Znamo da naše društvo ne može funkcionirati bez novinara i zato moramo nastaviti, ići dalje, odgajati mlade novinare, stvarati ih za još dobrog novinarstva u svijetu – govori nam novinarska zvijezda serijala “Trafficked”.

Pogotovo zbog pojave pojma “fake news”, koji se voli koristiti i protiv novinara.

– Mislim da su društvene mreže umnogome odgovorne za pojavu lažnih vijesti. Ljudi zadovoljavaju svoju potrebu za vijestima na društvenim mrežama pa je teško prepoznati pošteno i uravnoteženo, dobro izvještavanje. Znamo da danas u svijetu imamo političare koji, kada im se ne sviđa kako se o njima piše, jednostavno takvo izvještavanje nazovu lažnim. A to je iznimno opasno jer time nagrđujete element društva koji je vrlo važan. Zato moramo biti još oprezniji nego prije, ali isto je tako i jako važno da ustrajemo i ne odustanemo – smatra Van Zeller.

Pandemija je sigurno pridonijela različitim kriminalnim aktivnostima.

– Drugu sezonu snimamo od srpnja, dakle tijekom pandemije. Vrlo rano shvatili smo kako su crna tržišta eksplodirala od njezina početka. Kada god dođe do pada ekonomije, ljudi ostanu bez posla i sredstava za uzdržavanje obitelji, okrenu se crnom tržištu. Tako smo shvatili da je više nego ikada potrebno napraviti serijal o crnom tržištu – objašnjava, iako je šverc u svijetu oduvijek vrlo prisutan.

– Na crnom tržištu trguje se svačime. Tijekom pandemije eksplodirao je šverc oružjem, drogama i seksom, čak i steroidima, divljim životinjama, čime god se možete sjetiti, sve je to podivljalo. Nisam imala saznanja o tome koliko se šverc, crno tržište, proširilo, kako smo mi cijelo vrijeme imali percepciju da se tako nešto događa na nekim udaljenim mjestima, skrivenim lokacijama, u podzemlju, a to se događa svuda oko nas, na otvorenom. Tako sam ovim serijalom to željela pokazati – govori nadalje.

Zanimalo nas je i pamti li neku situaciju sa snimanja serije kao posebno šokantnu.

– Mislim da je zapravo najstrašnija bila mogućnost povezati se s tim ljudima, koji su izopćeni i prezreni. Duboko vjerujem da se nitko ne rađa sa željom da postane kriminalac, nego se to događa zbog siromaštva ili manjka prilika u životu, okolnosti koje do toga dovedu. Bilo mi je stoga važno humanizirati te kriminalce i krijumčare. No bilo je trenutaka i kada je to bilo iznimno teško. Svojem novinarstvu pristupam s empatijom umjesto predrasudom, a to je često dosta teško. Radila sam tu priču o seksualnoj trgovini, za koju sam morala razgovarati s dosta svodnika i slušati na koji se način oni odnose prema ženama, bilo je to iznimno teško, pogotovo postići tu empatiju. No poslušala sam ih i mislim da smo time postigli bolje razumijevanje razloga zašto postoje crna tržišta, samo slušajući te ljude s kojima se očito ne možete nikako složiti. Zato se i bavim novinarstvom, da razumijem zašto se takve stvari događaju – rekla nam je Van Zeller.

Kako uopće uspijeva dovesti često vrlo opasne “crnoburzijaše” pred objektiv kamere?

– To doista nije lako, ni za mene ni za moju ekipu. Na svaki pristanak idu deseci odbijanja, to je onaj dio koji se u seriji ne vidi. To je kombinacija čimbenika. Ego u tome igra veliku ulogu jer te se osobe žele i pohvaliti time što rade, nerijetko ni njihove obitelji za to ne znaju, a u tome su često i najbolji. I vrlo su strastveni kad je riječ o tome čime se bave. Nekažnjivost je sljedeća stvar, jer ima skupina koje se takvim aktivnostima bave u podzemlju, a uspjeli su postići gotovo potpunu nekažnjivost. Pa onda ne vide rizik u tome da se pojave skrivenog identiteta i podijele s nama te priče, u pojedinim se slučajevima i pohvale. Pri tome oni znaju da će biti prikazani kao loši momci i onda u tome vide priliku da svijetu pokušaju pokazati da to nisu te da je tako jer su im podijeljene takve karte u životu, zbog čega su na kraju morali završiti u tom svijetu. I onda im mi pružimo priliku da to objasne – zaključuje Van Zeller.