Uzbuđenje do samog kraja! Dotaknuo je 15.000 eura, pa pao na nulu, a kući je na kraju otišao sa 100 eura

U kvizu ''Joker'' mladi liječnik Marijan Orlović do samog je kraja držao publiku u neizvjesnosti. Spretno je odgovarao na većinu pitanja kada je izgledalo da bi kući mogao ponijeti 15.000 eura. Međutim, u naglom preokretu osvojeni iznosi padali su do same ništice, a na kraju je ipak točnim odgovorom na posljednje pitanje, uspio osvojiti 100 eura. Posljednje pitanje glasilo je Koji je UFC borac 2011. nokautirao Cro Copa, a onda 2015. otišao u mirovinu i započeo karijeru kao stand up komičar? A) Bryan Callen B) Brendan Schaub C) Gabriel Gonzaga D) Frank Mir, a Marijan je zaključao odgovor B) Brendan Schaub što je bio točan odgovor.

Na prvo pitanje Pod kojim umjetničkim pseudonimom filmove snima samouki sinjski majstor borilačkih vještina Boris Ivković? A) Bore Chan B) Bore Lee C) Bore Norris D) Bore Van Damme? točno je odgovorio Bore Lee, prisjetivši se njegove izvedbe u hit showu Supertalent. 500 eura donijelo mu je pitanje o seriji Černobil.

Na osmom pitanju aktivirao je superjokera, pratnju, prijatelja Darija da mu pomogne oko povijesnog pitanja Jedan od ključnih trenutaka Francuske revolucije bilo je polaganje zakletve pripadnika trećeg staleža 20. lipnja 1789. na jednom sportskom terenu. To je bio teren za koji sport? A) golf B) streličarstvo C) mačevanje D) tenis Dario je sugerirao da bi odgovor mogao biti golf ili streličarstvo, stoga je Marijan koristio joker u kojem je eliminiran golf, a potom je iskoristio još jedan joker u kojem je uklonjeno streličarstvo te se odučio za odgovor mačevanje. No, točan je odgovor bio D) tenis.

VIDEO Tko je navodna ljubavnica princa Williama?