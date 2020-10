Uskoro će biti godina dana otkako Severinin sin ne živi s njom: Ovo je sine samo ružan san

Statistika kaže kako u Hrvatskoj u otprilike 80 posto slučajeva sudovi dijete dodjeljuju na skrb majkama, a u 11 posto očevima i u taj postotak trenutno se ubraja i Milan Popović, bivši partner Severine Kojić. Prije tri godine sud je u slučaju Severine Kojić i Milana Popovića donio odluku o ravnopravnom skrbništvu nad njihovim sinom, a Popović je kasnije podigao reviziju za ponovno oduzimanje skrbništva. Prije godinu dana, točnije 28. studenog 2019. godine na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu sutkinja Tea Golub je donijela privremenu mjeru prema kojoj je odlučeno da dijete živi kod oca, a majka ima pravo susreta s njim dva puta tjedno popodne i svaki drugi vikend od subote ujutro do nedjelje navečer. Privremena mjera na snagu je stupila odmah i istu večer tog dana Severina je u društvu supruga Igora Kojića sina odvela na očevu adresu.

- Oduzeli su nas jedno od drugog fizički, ali to je sve što su mogli. Nakon 7 i pol godina sada su mi dali da te viđam 88 sati mjesečno. Hej, pa to je ipak 88 sati. Mogli su i manje, sve su mogli i sve su napravili da nas povrijede. Ali, znaš što sve mi možemo, ti i ja s 88 sati? Možemo čuda. Dali su mi da dvaput mjesečno mogu prespavati s tobom i uspavati te... Hej, koliko se mi možemo ispričati za te dvije večeri, oni ne mogu ni zamisliti. Ovo je, sine, samo ružan san i mama obećava da ćemo se brzo probuditi. Dotad, mama je uvijek uz tebe... Oprosti što ti nisam stigla ni objasniti što se dogodilo. Morala sam te odvesti... Išli smo s osmijehom... Samo ti meni budi dobro.- napisala je Severina. Podršku su Severini dale brojne poznate osobe od Lane Jurčević, Ide Prester, Lane Pavić i Ive Radić koja joj je bila najveća podrška tijekom ovih godinu dana, a na privremenu mjeru suda reagirale su i B.a.B.e. i inicijativa #spasime na čelu s Jelenom Veljačom. Severinini odvjetnici 14. prosinca potvrdili su kako su predali žalbu na odluku Općinskog građanskog suda te će žalbu razmotriti viši sud i ponovno odlučiti, a već su prije podnijeli zahtjev za određivanje privremene mjere da otac ne smije dijete odvesti iz Hrvatske.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Severina je emotivno u prosincu 2019. opisala i kako se pripremala za prvo druženje sa sinom nakon što joj je oduzet.- Sušim kosu i gledam se, a u ogledalu vidim ženu koja mi govori: “Osuši kosu, našminkaj se i obuci onu kućnu haljinu koju on voli”. Dolazi ti on. Dolazi mi moj sin u 10 sati. I moje misli otprije se odjednom rasprše jer on se pretvara u svaku moju misao i svaka moja misao se pretvara u njega. - napisala je tada. Početkom ožujak objavljeno je kako je sutkinja splitskog Županijskog suda Lucija Lasić tražila izuzeće iz predmeta o odlučivanju po žalbi Severine Kojić na presudu zagrebačkog Općinskog suda o privremenoj mjeri. Sutkinja Lasić navodno je zagovarala potvrdu odluke sutkinje Tee Golub dok su druge dvije članice vijeća bile protiv te odluke, a izuzeće je tražila uz objašnjenje da je protiv jedne od stranaka u postupku pokrenula parnični postupak, a stranka s kojom je u parničnom postupku je Severina. Lasić, navodno tvrdi da je Seve povrijedila njezina prava osobnosti kada ju je prozvala u listopadu 2019. i traži naknadu štete od 20.000 kuna. U ožujku je Severina otišla u Beograd kako bi preuzela sina od Popovića i tog 17. ožujka je bio dan kada je ona trebala biti s Aleksandrom, ali Milan je sebe i sina stavio u samoizolaciju jer je bio na putu u Austriji. Karantenu je provela u Beogradu u obiteljskoj kući svog supruga, a neposredno prije povratka u Hrvatsku pjevačica je u Beogradu privedene jer nije poštovala policijski sat koji je tada zbog pandemije koronavirusa bio na snazi.

- Moja mala ljubav, koja mi po nekoj privremenoj mjeri pripada polovicu uskršnjih blagdana, i dalje nije sa mnom. Danas je 30 punih dana da ga nisam dodirnula, zagrlila, podragala po kosi, osjetila i usnula pored njega. Zato dok čekam taj trenutak, jaja sam farbala kao i proteklih sedam godina, koliko je Uskrsa proveo sa mnom - rekla je pjevačica u videu objavljenom uoči Uskrsa. Dva dana prije povratka u Zagreb sina je uspjela vidjeti nakon mjesec dana i to na 15 minuta, a tijekom cijelih mjesec dana u Beogradu Popović joj nije omogućio da se viđa sa sinom, ali su se čuli telefonski i to u vremenu koje bi Popović odredio. Na samom početku svibnja, nakon što je odradila samoizolaciju nakon povratka iz Srbije, Severina se konačno susrela sa sinom. U međuvremenu pojavile su se i glasine o krizi u njezinom braku s Igorom Kojićem, a uz sve to opet se susrela na sudu s Popovićem, ovaj put na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu gdje je počelo ročište povodom privatne tužbe za klevetu Milana Popovića protiv nje i Darija Budimira. Dio ljeta provela je sa sinom, rekla je kako su išli na izlete po otocima, plivali, spavali u kućici na drvetu...

U kolovozu kada se vratila u Zagreb objavila je da ima koronavirus i da je njezin sin negativan ali u dogovoru s ocem sina je predala njemu dva dana prije roka kako bi kod tate odradio samoizolaciju. Kada je počela školska godina pjevačica je svim đacima zaželjela dobar start i objavila je crtež svog sina na Instagramu jer njegove fotografije prema odluci suda ne smije stavljati na društvene mreže. Jučer je bilo točno 11 mjeseci otkako je na snazi privremena mjera prema kojoj je njezin sin dodijeljen ocu na skrb i još jednom Severina je odlučila poslati poruku nadležnim službama i vlasti kako im je socijalni sustav zakazao.

- 11 mjeseci nije “privremena mjera”. 11 mjeseci je otuđivanje djeteta od majke. Gospođa sutkinja koja je i dosudila ovu mjeru i dalje zavlači slučaj, vjerojatno do nekog novog skijanja s jednim klijentom... U međuvremenu, mali Ivica je rekao da će se boriti protiv korupcije u sudstvu, a mali Perica se čudi što je jedan mladić pucao na Vladu i poslije na sebe. Perice, ljudi pucaju po šavovima, jer su vam socijalne službe zakazale. Imate loš sustav, Ivice i Perice, a vi se svađate oko nekog opskurnog kluba. Što se mene tiče, Perice i Ivice, vas dvojica ste mi oteli dijete.88 sati nije dovoljno - poručuje Severina.