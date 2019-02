Urednik 'Života na vagi': Ovaj projekt ljudima mijenja živote nabolje

O nominaciji za Večernjakovu ružu u kategoriji emisije godine razgovarali smo s Vanjom Meandžijom, urednikom “Života na vagi”.

Veseli li vas nominacija za Večernjakovu ružu i koliko vam znači?

Tko ne bi bio ponosan da njegov projekt krasi ova prestižna nagrada koja je već 25 godina u punom cvatu? Trud svih ljudi koji stoje iza ovog projekta je golem. „Život na vagi“ svima nam je postao iznimno drag projekt koji smo počeli živjeti i izvan poslovnog okruženja. Nominacija svima jako puno znači, uvijek je lijepo dobiti priznanje za posao koji obavljaš, a ljudi koji rade na ovom projektu obavljaju ga s neviđenom predanošću, voljom i ljubavlju.

Emisija je napravila revoluciju i promijenila živote mnogima, jeste li već od prve sezone imali takva očekivanja?

Velik strah i odgovornost došla je s tom emisijom. Iskusni ljudi prepoznali su potencijal projekta, no mislim da nitko nije slutio u što će se projekt pretvoriti. “Život na vagi” “prelio” se iz TV ekrana i počeo mijenjati ljudima živote nabolje. Nije li to nešto čemu svaki novinar/urednik i svaka osoba koja radi u medijima stremi? Emisija mora nastaviti imati zabavno-edukacijsku formu i ljudi koji rade na njoj svake sezone imaju sve veći izazov.

Životna priča kojeg kandidata vas se najviše dojmila?

Tijekom tri sezone razgovora s kandidatima naučiš da je pretilost bolest koja ima razne korijene. Priče kandidata koji su ušli i onih koji nisu uspjeli ući u show nevjerojatne su i nadam se da su si svi pomogli u određenoj mjeri.

Čije su transformacije po vama vrijedne divljenja?

Ne bi bilo u redu posebno izdvojiti nekoga, no napomenut ću da je ekipa koja radi emisiju svaki dan s njima pa i nije toliko svjesna njihovih promjena. No kada u montaži napravite skok u prošlost i pogledate prve epizode, ostanete zatečeni. To su drugi ljudi! Bolji, samouvjereniji, sretniji.

Što kažete na kritike da je ovakav način gubljenja tjelesne težine loš za zdravlje kandidata?

Svjesni smo rizika relativno rapidnog skidanja kilograma i ne bih nikome preporučio ove metode bez pravilno isplaniranog programa. Pristup kandidatima je individualan. Svaki od njih dobiva prilagođen prehrambeni program školovanih nutricionista, prolazi prilagođene treninge s najstručnijim trenerima koji su svaki dan upoznati sa zdravstvenim stanjem kandidata i u skladu s time prilagođavaju intenzitet i vrstu treninga. Svaki dan na setu imamo medicinsko osoblje koje se brine o zdravlju kandidata, provodimo medicinske pretrage, a na tjednoj bazi obavljamo i veće medicinske pretrage. Zdravlje kandidata na prvom je mjestu!

Uskoro na RTL-u počinje i projekt “Fittest family”, ima li sličnosti sa “Životom na vagi”?

Slično im je to što potiču na vježbanje i suočavanje s izazovima te promiču timski rad i aktivan način života. Ipak, riječ je o različitim projektima u kojima cilj igre nije isti.

Kakve su reakcije na show?

Od mlađih do starijih, svi vole gledati “Život na vagi”. Nadamo se i da ćemo sve više ljudi potaknuti na zdrav način života. Fascinantan je podatak da je u Hrvatskoj više od polovice osoba starijih od 18 godina s prekomjernom tjelesnom težinom i debljinom (57,4 posto), od čega se debelima smatra 18,7 posto stanovnika. Nadam se da će gledatelji, kao i prije, ne samo gledati nego i djelovati da se ovaj postotak smanji.

Tko nam iz “Života na vagi” stiže na dodjelu Ruže 22. ožujka u HNK?

Voditeljica Marijana Batinić te neki od kandidata iz treće sezone.