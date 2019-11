Urednik HTV-a napisao pjesmu i okupio band aid za Vukovar

Adventskih dana, bojim se. Tog grada tad, sjetim se. Mitnice, Sajmišta i bolnice. Slika krvi i rata, grozim se... - stihovi su to uglazbljene pjesme “Vukovarski advent” koja će, kao i istoimeni projekt, preksutra biti predstavljena u Croatia recordsu.

A CD pod istim nazivom, u ponedjeljak 18. studenog, točno na 28. obljetnicu stradanja Vukovara i obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991., bit će, kad dar, priložen uz Večernji list.

Potresne stihove koji stežu dušu napisao je jedan naš kolega, urednik i novinar s Hrvatske radiotelevizije - Nikola Kristić, trenutačno urednik u glazbenim sadržajima HTV-a, koji je svojevremeno bio i glavni urednik HTV-ova Informativnog programa, urednik Sportskog programa, pa Dnevnika i niza informativno-političkih emisija, te tijekom Domovinskog rata i ratni izvjestitelj. Da sve ne bi ostalo samo na napisanim stihovima, Kristić je oko svoje pjesme osmislio cijeli projekt okupivši oko njega i mnoge domaće glazbenike udružene u Hrvatski glazbeni band aid, što je ujedno i prvi glazbeni band aid posvećen upravo Vukovaru. Tako je za glazbu, aranžman i orkestraciju bio zadužen Luka Udjbinac. On se, zajedno s Vladimirom Pavelićem Bubijem, Ivom Jukićem, Branimirom Vagrošem, Markom Otmačićem i Smiljanom Mrčelom prihvatio i instrumenata, dok su u izvedbi pjesme svoje glasove udružili: Vladimir Kočiš Zec, Jacques Houdek, Pero Galić, Đani Stipaničev, Igor Delač, Kristijan Rahimovski, Nenad Kumrić i Miroslav Stanić-Jimmy, uz pratnju Nataše Mirković i Vladimira Pavelića Bubija. O tom hvalevrijednom projektu u našem studiju govorili su Luka Udjbinac i Nikola Kristić:

– Stihovi, pjesme i glazba postali su sastavnica moje životne svakodnevice od 2006. Dakle, krenuh na taj sasvim novi put u već (pre)zreloj životnoj dobi. Prije dvije godine objavio sam zbirku pjesama “Daleke blizine”, a moji stihovi s glazbom druguju od 2013. i prvog nastupa na Krapinskom festivalu s pjesmom na kajkavskom “Naši bregi...” koju je pjevao Davor Radolfi – kazao nam je uvodno Nikola Kristić objasnivši kada je i zašto počeo pisati stihove, a onda je otkrio kako je nastala pjesma posvećena Vukovaru.

– “Vukovarski advent” pjesma je Vukovaru i svemu što Vukovar u današnjoj Hrvatskoj predstavlja. Bio sam ratni izvjestitelj te 91., svjedočio sam i izvještavao o strahotama rata, emotivno proživljavao sve što se tada događalo. Pamtim Vukovar iz onih prijeratnih vremena i zapravo je ova pjesma moj osjećaj grada i života tamošnjih ljudi. I svaki put kada dođem tamo, već na ulasku u grad preplave me emocije i slike iz razdoblja tog neviđenog stradanja. I malo tko je tada ostao neokrznut stradanjem nekih svojih najbližih, rodbine, prijatelja. Stihovima sam se obratio i gradu, i znanim, i svim neznanim ljudima, prijateljima koji su živote završili u Vukovaru. Pjesma je ovovremenska, eto nakon skoro 30 godina, ali nekako je i bezvremenska. S porukom nezaborava, ali i ljudske dobrote te pozitive s kojom nam valja gledati u budućnost i doći do toliko željenog mira na tom području – otkrio nam je Kristić kako je nastala pjesma za Vukovar dodajući da ono što zamisli, to i ostvari. I nikada ne odustaje. Tako je bilo i s ovim projektom.

– Sama pjesma ne bi bila dovoljna da se pošalje ovakva poruka. Valjalo je napraviti cijeli projekt. Sve što sam zamislio, uspjeli smo i ostvariti. Pokrenuo sam tu priču, vrsni glazbenik Luka Udjbinac osjetio je tu moju vibru i posebnom glazbenom emocijom upakirao je stihove u prekrasnu pjesmu. A pjesmu za Vukovar morala je pjevati cijela Hrvatska, ne jedan pjevač. Zahvalan sam svim izvođačima na odazivu. Bili su divni. Croatia records preuzela je brigu o snimanju i masteriranju pjesme, Večernji list je osjetio da je to pravi trenutak za ovakvu vrst objave, pa će 18. studenog, u ponedjeljak, podijeliti tisuće CD-a s pjesmom. Luka je napravio golem glazbeno-producentski posao, a meni je nakon stihova ostalo još da se pobrinem za podmirenje troškova tiskanja CD-a, budućeg video spota i još mnogo stvari oko svega. Nisam znao hoću li to sve uspjeti, ali ima u nas dobrih ljudi koji su prepoznali poruku pjesme i pomogli realizaciju. Na konferenciji u petak zahvalit ću im poimence – izjavio je Kristić dajući time do znanja da će uskoro biti snimljen i spot za pjesmu kojeg bi se onda premijerno moglo vidjeti već početkom prosinca.

No, kako se iz njegovih riječi dalo razabrati da mu stihove, zbog onoga o čemu govore i kome su posvećeni, nije bilo nimalo lako napisati, zanimalo nas je što je osjećao kada je, svoje riječi namijenjene Vukovaru, prvi put - čuo uglazbljene.

– Kad sam pjesmu prvi put čuo uglazbljenu, još kada mi je Luka poslao samo demo snimku uz gitaru, bilo je kao i kad svaki put ulazim u grad Vukovar. A i sad, svaki put kad je slušam, uz ove divne ljude i glasove koji su je ispjevali i donijeli hrvatskoj javnosti, suze zaustaviti ne možeš – iskreno je priznao.

No, nije ova priča o “Vukovarskom adventu” sve. Kristić će sutra navečer nastupiti na Chansonfestu koji se održava u zagrebačkom jazz-klubu Kontesa Dora.

– Za Zagreb Chansonfest pripremamo, opet Luka i ja, mali performans, kakav prava šansona i zaslužuje. Ja govorim stihove, Luka je virtuoz na gitari i pjeva. Bit će to pjesma o ljubavi, gradu Zagrebu. Zapravo, kroz nju provlačimo jednu noćnu razglednicu grada u kojemu sam, nakon Osijeka, proveo i provodim najveći dio svog života. Pogodit ćete, pjesma je također ljubavna, emotivna. Uostalom, počujte je na Chansonfestu, a mislim i nakon toga – reče Kristić.