Upoznali su se u 'Braku na prvu', a sada uživali u obiteljskoj idili! Otkrili su i ime sinčića: 'Svugdje idemo zajedno'

Mura Klara i Marko upoznali su se u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', nakon showa ostali su zajedno, a 11. rujna ove godine postali su i roditelji. Na svijet je stigao dječak, a o svemu su obavijestili pratitelje na društvenim mrežama. "Sine moj", napisao je Marko u objavi na društvenim mrežama gdje malenoga drži u naručju. O prvom mjesecu roditeljstva govorili su u razgovoru za Net.hr. "Slatke muke će trajati doživotno, Mura nije spavala još od trudnoće, pa krenuli grčevi pa će zubići, pa kad odraste pa kad prespava kod nekog, pa izlasci, a nas dva čekamo budni kod kuće kad će se vratiti ili da odemo po njega, nema više spavanja, ali sve je to iz ljubavi", rekao je Marko.

Osim toga, ponosni roditelji otkrili su i ime svoga sina. "Sin se zove Gabriel, Marko je to ime predložio jer smo se još prije trudnoće, na vjenčanju dogovorili da ako će biti sin ime bira on, a ako će biti kćer ime biram ja. I tako je Marko predložio ime Gabriel, a meni je jedino to muško ime, uz ime Aleksandar, još od nekad bilo lijepo i eto dogovorili smo se odmah kao i uvijek oko svega. A Marko je to predložio to zbog nogometaša jer je nogometaš Gabriel Batistuta bio čupav kao i on", rekla je Mura Klara. Objasnili su i kako su se organizirali nakon rođenja sina.

FOTO Maju Šuput na konertu u Splitu pratio je Šime i fotografirali su se s gradonačelnikom Splita

"Svugdje idemo zajedno i ne mogu pola sata sama bez njih dvoje u grad, već mi fale. Kad smo slobodni popijemo kavu u gradu sad kad je još toplo i tako. Trudimo se što više biti vani. Koristimo svaki trenutak zajednički maksimalno. Na početku je naravno sin bio centar svijeta, ali vratili smo naše zajedničke trenutke i počeli ponovno uživati jedno u drugome uz našeg malca. Da nam je netko rekao da će nam ovako izgledati život nakon prijave na 'Brak na prvu' rekli bi mu da je lud", zaključila je Mura Klara.

Podsjetimo, Mura Klara i Marko danas uživaju u zajedničkim trenucima u Hrvatskoj, a par je nakon showa i službeno ušao u brak. Mura Klara i Marko zajedničku ljubav počeli su graditi u RTL-ovu sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', gdje su se zaručili, a nakon završetka showa i vjenčali.