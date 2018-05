Monika i Denis i Valentina i Vatroslav pronašli su ljubav u showu 'Ljubav je na selu'

Došlo je vrijeme i za finalnu epizodu 'Ljubav je na selu', u kojoj su se po posljednji put okupili svi kandidati.

U hotelu Sport u Ivanić Gradu Marijana je dočekala farmere s njihovim simpatijama, gdje su svi prisjetili svojih početaka u showu.

Da nitko nije iskren kao Josip Čiritović iz Benkovaca, koji vidno voli svoju Nikolinu Cvek iz Pule, rekla je i voditeljica showa Marijana Batinić nakon što je prikazala 'priču' o njima od samog početka showa.

„On nije pre posesivan, već je on malo ljubomoran jer sam okružena dečkima. Kao što svi vi znate, bavim se glazbom i muška publika me iskreno voli i to se vidi, malo mu zamjeram što je jako ljubomoran“, prokomentirala je Nikolina.

Poseban odnos imaju i 'purger' iz Ražanca Vatroslav Tijan te njegova Hercegovka Valentina Kordić. „Valentina, nadam se da ćeš utjecati na Vatroslava pozitivno. A ti, Vatroslave, da ćeš biti galantan prema svojoj budućoj odabranici i da će to biti Valentina te da će uspjeti ta vaša zanimljiva veza hercegovačko-purgersko-dalmatinska“, poručila im je voditeljica, koja je potom prokomentirala odnos Sandre Škrinjar i Hrvoja Gregurića iz Donjih Zdjelica i na plazmi pustila video prilog o Hrvojevim odabranicama na njegovoj farmi. „Sandra je od prvog dana ljubomorna na Lanu i neuvjerena da je ona bila moj prvi izbor i bez obzira na to koliko god puta sam ju pokušao razuvjeriti i koliko god puta ju odabrao, ona i dalje vjeruje da imam nešto s Lanom!“, zaključio je Hrvoje.

Nakon što su Sandra i Hrvoje opet pred svima potvrdili da između njih nikada ništa neće biti, Marijana je rekla Tanji da možda postoji mogućnost da sada bolje upozna Hrvoja. Iznenađena onim što čuje, Tanja je kazala kako se ne vidi živjeti u Donjim Zdjelicama.

Voditeljica je kazala svima da se nada da će svi pronaći tu veliku ljubav koju imaju Monika i Denis, možda Josip i Nikolina te Valentina i Vatroslav.

Ljubav između Ivone Hlevnjak i Darija Gašparića iz Svetog Petra Čvrstec nažalost nije uspjela i sve to zbog dopisivanja s Valentinom na Facebooku. Svjedoci smo svađe između Valentine i Ivone, koje su dobile svojih pet minuta da riješe svoje razmirice. Nakon što su jedna drugoj rekle što misle o cjelokupnoj situaciji s Darijom i u čemu je koja pogriješila, odlučile su se zagrliti i pomiriti.

S druge strane, stari morski lav Miljenko Mišić iz Čibača na svojoj je farmi posljednju ostavio Benkovčanku Zorku Čirjak, iako joj je odmah naglasio da emocija nema prema nijednoj dami koja je bila kod njega na imanju, pa tako ni prema njoj. Osim Zorke, kod njega su bile Margita Vondraček i Mara Sučić, koja je iskreno rekla Miljenku da je kod njega ostala gladna.

„Ja sam ih primio punih srca i dao im sve što imam bez ikakve zadrške. Mislim da je to rekla u efektu i mislim da je u njoj žao što je rekla. Ja sam čovjek koji tolerira sve pa eto!“, kazao je tužno Miljenko.

Zorica Sehit iz Pitomače, pak, priznala je Valentini da joj je bilo vrlo nelagodno u njezinom društvu i da je ona bila vrlo nervozna, što je Hercegovka i sama priznala te dodala da je inače ljubomorna.

Nakon svoje velike avanture, napokon su pričali Hrvoje i Sandra, gdje je Hrvoje priznao svojoj odabranici da ne žali ni za jednim trenutkom iako između njih nikada ništa neće biti. Sandra mu je priznala zašto joj se nije svidjelo romantično putovanje te na posljetku priznala da će bez obzira na sve ostati prijatelji.

Nakon što su svi farmeri i njihove odabranice iskreno popričali o svom odnosu, uslijedio je tulum do zore – ono što svima najbolje ide te je gotovo svatko od njih priznao da im je emisija 'Ljubav je na selu' bilo jedno lijepo iskustvo!