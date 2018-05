Pogledajte kako je Nikolina iz 'Ljubavi na selu' otpjevala veliki hit

Najpoznatija natjecatljica ovogodišnje sezone Ljubavi na selu je Nikolina Cvek iz Pule, koja je zavela simpatičnog Josipa Ćiritovića iz Benkovca.

Nikolina i Josip su u showu često razmjenjivali nježnosti,a Nikolina je isticala kako voli glazbu. Stoga fanove showa nije iznenadilo kada se na Facebooku proširila njena snimka kako u jednom klubu na karaoke pjeva "My Heart Will Go On".

Video je objavljen na stranici "Dnevna doza ljubavi na selu",a vrlo brzo je dobio više od 1000 lajkova.