Dok Jole čeka četvrto, ovi poznati Hrvati već imaju i petero djece!

Gdje čeljad nije bijesna, ni kuća nije tijesna – stara je poslovica koju potvrđuju i naše brojne velike obitelji. Jedna od njih je i obitelj Čagalj u koju se uskoro vraćaju bočice i pelene. Jole i njegova supruga Ana spremaju se za još jednu prinovu u obitelji, a ovog puta nakon tri djevojčice stiže im dječak kojem se najviše raduje pjevač koji uskoro više neće biti jedini muškarac u kući.

– Zaboravio sam kako se mijenjaju pelene jer sam to posljednji put radio prije sedam godina, no spreman sam učiti ispočetka – kaže Čagalj koji je oduvijek maštao o velikoj obitelji. No, nije Jole jedini koji radi na demografskoj obnovi. Da su djeca najveće blago, dokazuju primjeri brojnih domaćih poznatih obitelji među kojima su i one Igora Štimca, Slavena Bilića, Thompsona i Rade Šerbedžije.

Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Bivši nogometaš Igor Štimac ponosan je otac petero djece. S bivšom suprugom Suzanom Žunić Štimac ima dvije kćeri i sina - Miu, Deu i Luku, dok sa sadašnjom partnericom Lanom Bucat ima dvojicu sinova Ivana i Niku.

Plodonosne glazbenike predvodi Thompson koji je u braku sa suprugom Sandrom također dobio petero nasljednika. Thompson ima sinove Petra Šimuna, Antu Mihaela te kćeri Divu Mariju i blizanke Katarinu i Cvitu. Rade Šerbedžija iz dva braka ima ukupno petero djece, a njih četvero pokazalo je umjetničku crtu.

Foto: Boris Ščitar/PIXSELL

Stopama svojeg oca Rade Šerbedžije krenule su kći Lucija iz prvog te kći Nina iz drugog braka, dok se sin Danilo pronašao u redateljskim vodama. Milica, koju je Šerbedžija dobio u braku s Lenkom Udovički, mlada je kantautorica koja često nastupa sa svojim ocem, dok je Vanja jedina Šerbedžijina kći koja nije zaronila u umjetničke vode, već se pronašla u humanističkim znanostima.

Goran Karan može se pohvaliti četvoricom sinova. U braku s bivšom suprugom Suzanom dobio je Roka, Ivana te blizance Mirana i Ivora. Iako su mu djeca u prvom planu, Karan ih nikada nije medijski eksponirao, a rijetke su prigode u kojima je govorio o svojoj očinskoj ulozi. – Oni su četiri različite osobe i vrijeme koje provodim s njima različito je ispunjeno – otkrio je Karan svojedobno u intervjuu za Dnevni avaz.

Veselo je i u obitelji bivšeg reprezentativca i nogometnog izbornika Slavena Bilića. Bivši vatreni iz prvog braka ima sina Lea i kćer Alani, dok s partnericom Ivanom Đeldum ima tri kćeri. Najmlađa je na svijet stigla prošle godine i to pet dana nakon Bilićevog 50. rođendana.

Foto: Pixsell

Pogledajte i koji su najkraći zvjezdani brakovi.