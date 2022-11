Umro pjevač slavne grupe Nazareth, znamo ih po megahitu 'Love Hurts'

Dan McCafferty, dugogodišnji pjevač škotske hard rock grupe Nazareth, preminuo je u 77. godini. McCaffertyjev kolega iz benda, basist Pete Agnew, objavio je na Facebook stranici grupe da je pjevač preminuo u utorak.

Glazbenik koji je bio koautor mnogih pjesama grupe tijekom 1970-ih, najpoznatiji je po svom gorljivom vokalu na Nazarethovoj 10 top hit obradi pjesme Love Hurts grupe Everly Brothers, koja je postala najveći hit grupe.

- Dan je umro danas. Ovo je najtužnija objava koju sam ikada morao dati.McCaffertyjeva supruga Maryann i obitelj izgubili su divnog muža i oca punog ljubavi, ja sam izgubio svog najboljeg prijatelja i svijet je izgubio jednog od najvećih pjevača koji je ikada živio, napisao je je Agnew, dodajući da je 'previše uzrujan za reći nešto više u ovom trenutku.'

Uzrok smrti nije naveden. McCafferty se povukao s turneje s Nazarethom 2013. zbog posljedica kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB). McCafferty, koji je rođen u Dunfermlineu u Škotskoj, 1946., osnovao je Nazareth 1968. s Agnewom, kao i s Mannyjem Charltonom na gitari i Darrellom Sweetom na bubnjevima.

Grupa je dobila ime po stihu iz klasične pjesme benda The Weight, koja se odnosi na grad Nazareth u Pennsylvaniji, a ne na bliskoistočni grad. Na njihovom debitantskom LP-ju objavljenom 1971. grupa je redstavila snažan hard rock zvuk, iako je često radila više pop-orijentirane obrade.

Nazareth je postao poznatiji u rock krugovima turnejom s Deep Purpleom, a basist tog benda Roger Glover kasnije je posudio nešto od stila svoje grupe za Nazarethov treći LP "Razamanaz" iz 1973.

Najveću popularnost u SAD-u, ali i ostatku svijeta doživjeli si šestim albumom "Hair Of The Dog" iz 1975. godine i hitom "Love Hurts".

Album je potaknut singlom "Love Hurts", prerađenom verzijom pjesme Everly Brothers, koja nije bila izdana kao singl Charltonovim gitarama i McCaffertyjevom moćnom glasu, dosegla je osmo mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici singlova u SAD-u, odmah postavši najprepoznatljivija pjesma grupe.

