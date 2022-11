Goran Bare otkrio koja je to pjesma iz njegove duge karijere koju ne voli: 'Pjevam ju samo zato što ljudi to vole'

Goran Bare i Majke bili su gosti novog TOP MUSIC DESKA TOP RADIJA. Legendarni hrvatski roker Bare otkrio je što obožavatelje očekuje 12. studenog u rasprodanom Domu sportova, hoće li izvoditi i neke druge pjesme te koja pjesma mu nije draga i hoće li ju izvesti na koncertu. Bare je na kraju gostovanja na TOP RADIJU dao i svečano obećanje svojoj publici.

Glazbenik je prvo otkrio što publiku očekuje 12.11. u Domu sportova: „Očekuje vas jedan profesionalan rock and roll događaj gdje ćemo se mi potruditi da ljudima priuštimo dobru zabavu i dobru svirku.“

O tome hoće li izvoditi i druge pjesme 12.11. omiljeni roker otkriva: „Imamo dvije nove pjesme – to ćemo sigurno izvoditi, ako budemo dovršili i treću onda ćemo i nju. (...)“

Bare nije mogao izdvojiti koji koncert mu je u njegovoj dugogodišnjoj karijeri najdraži, a o tome postoji li pjesma koju bi posebno izdvojio kaže: „Postoje pjesme koje su mi svakako drage, koje su mi draže i one koje mi nisu baš toliko drage – ali sve su one tu negdje.“

Frontmen Majki otkrio je koja je to pjesma koja mu nije draga, a nalazi se na njegovom bogatom repertoaru: „Grešnik.“

O tome izvodi li ju na koncertima ili ju izbjegava Bare kaže: „Izvodimo je zato što ljudi to vole“, te odgovara da će ju izvesti i u Domu sportova ako ljudi to budu htjeli: „Vjerojatno na bis – ako bude, i to na trećem. Zezam se – svirat ćemo je.“

Za kraj gostovanja, glazbenik je poručio: „Vidimo se i s ovog mjesta svečano obećajem – bit će ovo koncert za pamćenje!“

