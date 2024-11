Umjesto deset, odabrano dvanaest veličanstvenih koji će nastupati u live emisijama: 'Moramo naći mjesta za vas!'

Nakon tri kruga recalla, odabrano je dvanaest kandidata koji će nastaviti svoj put u natjecanju! Za titulu 'Superstara' u nadolazećim live emisijama borit će se Monika Jukić, Katarina Car, David Baškarad, Benjamin Hasanić, Lorenza Puhar, Bojan Pavlović, Karla Miklaužić, Marko Stanković, Ema Bubić i Nikola Batinović. Iako je bilo predviđeno da deset kandidata nastupa u live emisija, žiri je zaključio da su Hanan Velić i Luka Tomić također zaslužili nastaviti natjecanje! Trideset kandidata koji su prošli prvi krug recall faze natjecanja podijeljeni su u grupe od po tri, četiri i pet članova, dok su dobitnici platinastih karata odabrali partnere za duet. Nakon napornog dana, vježbe i pripreme za drugi krug nastavile su se u hotelu do dugo u noć. Ipak, umoru unatoč, u grupama je vladala dobra atmosfera.

Pred žiri je prvi stigao duo 'Minus i plus' - platinasti Marko Stanković i njegova partnerica Lorenza Puhar. Lorenza je priznala kako bi voljela da pjevaju na engleskom, a Marko na hrvatskom. Na kraju je odabrana pjesma 'Da li znaš da te volim'. „Ti znaš da si ti moj platinaš, a ja sam veliki ego manijak i jasno ti je da ako ne prođeš u finale da nećeš odavde izaći živ“, našalio se zadovoljni Filip, a Severina dodala: „Izgledali ste kao iz nekog Disney crtića. Super vam je bila koreografija tako da sam vas u jednom trenutku više gledala nego slušala.“

Sljedeći su na redu bili Muhidin Dinchi Hasanović, Efraem Norte i Nik Marić, koji su svoju grupu nazvali '3tional'. Grupa je žiriju pripremala pjesmu 'Believer' grupe Imagine Dragons. „Engleski mi ne ide baš najbolje, tako da je moj plan napisati sada par stihova na hrvatskom i uklopiti ih u pjesmu - imam viziju kako da to izgled, o čemu da bude i mislim da ne bi trebalo biti toliko teško“, rekao je Dinchi. I, kako je i najavio, dok su Efraem i Nik pjevali, Dinchi je bio iza pozornice da bi tijekom pjesme izašao na binu i izveo svoj tek napisani tekst kao rap izvedbu.

„Muhidin, ne znam što bi bez tebe u ovom showu. Sve zajedno nije imalo veze s mozgom i sve zajedno bi vas gledao čitav život, ono baš sam bez riječi“, pod dojmom je bio Tonči. Nakon '3tionala' pred žiri je stigla muška petorka - Miran Belaić, David Baškarad, Karlo Strancarić, Viktor Habazin i Bojan Beara, koji su izveli Gibonnijevu 'Oprosti'. „Pet odličnih vokala, umjesto da se rasporedite, došli ste da se pobijete međusobno - jeste li vi normalni?“ prokomentirao je Tonči kad je vidio kandidate pred sobom. „Ukupni dojam mi je bio devet od deset“, rekao je nakon izvedbe Filip, a Severina dodala: „Svaki od vas ima svoj neki faktor, ali baš svaki.“

Oliverovu 'Meni trebaš ti' odlučile su izvesti Katarina Ćosić, Nina Čelan i Karla Skender, kojima se u izvedbi potkralo par pogrešaka.„Šteta što se dopustile sebi da vas ovako jedna mala greškica toliko poremeti, ljutnja i bijes su vas malo pojeli“, komentirao je Tonči. Dobitnik platinaste karte Benjamin Hasanić pred žiri je stigao s Karlom Miklaužić te su oni izveli Massimovu pjesmu 'Stranac u noći' i oduševili žiri. „Ja ću vas pamtiti zauvijek, hvala što nas iz emisije u emisiju častite svojim vokalima“, poručila im je Severina. „Bili ste fantastični, baš vam hvala na ovome“, dodala je Nika.

Sljedeći na redu bio je kvartet 'Da Bog sačuva' - Paula Kostelac, Elizabeth Zacero, Filip Karan i Nikola Batinović. „Naša grupa se zove 'Da Bog sačuva' zato što, kao prvo, ne znamo pjesmu. Htjeli smo odabrati nešto drugo. Također, prvi put se susrećemo jedni s drugima i samo se nadamo da nam nastup neće biti 'Da Bog sačuva'“ pojasnio je Nikola. Žiriju su izveli 'Moj je život moja pjesma' Maje Sarihodžić, koju je otpjevala s Karolinom Gočevom, Aleksandrom Radović i Ninom Badrić. „Super kombinacije vokala i ono što mi je super nitko nije izletio iz grupe, što je ideja, nekakao ste imali zajednički nukleus i to je za pohvalu“, rekao im je Filip i pohvalio Paulu koja je, unatoč tome što je pogriješila u pjevanju, hrabro nastavila dalje i dovršila pjesmu.

Valentina Patrun, Luka Satinac, Bojan Pavlović, Luka Tomić i Lukas Antinac svoju peteročlanu grupu nazvali su 'Taboo' i žiriju pripremili pjesmu od Indexa 'Sve ove godine'. „Svi smo umorni, dugo smo vježbali, htjeli smo to napraviti dobro, nismo planirali da će biti ovako dobro“, komentirao je Lukas. „Ovo je savršena režija bila i ta režija vas je pokrpala da bude fenomenalno, ovo je prije svega bilo zabavno i bio sam nasmijan cijelo vrijeme, bravo“, pohvalio ih je Filip. Pjesmu 'What's Up' od 4 Non Blondes pjevali su Marija Mučan, Katarina Car i Hanan Velić, kojima je jedinu poteškoću stvaralo slaganje višeglasja. A upravo harmonija i višeglasje pokazali su se kao problem i tijekom izvedbe.

GALERIJA Nina Martina izgubila je 40 kg u 'Životu na vagi', pogledajte kako se promijenila nakon showa

„Hanane, nema potrebe biti toliko skrušen. Imaš fantastičan potencijal, a stalno si u ofenzivi,“ rekao je Tonči i nezadovoljno dodao dodao: „Tako dobar spoj ljudi i toliki podbačaj.“ Dobitnica platinaste karte Ema Bubić i Višnja Vukov zbližile su se vježbajući pjesmu 'Perfect' Eda Sheerana. „Eklatantan primjer onoga što se kaže 'manje je više' - leglo mi je ovo super“, rekao je Filip. „Sve je bilo kako sam očekivala i još bolje od toga, naježila sam se“, zadovoljna je bila Nika. Preostalo je još da Leon Grd, koji je prvi osvojio platinastu kartu, otpjeva Massimovog 'Stranca u noći' s Monikom Jukić. „Leone, ti se moraš naučiti živjeti bez harmonike u ruci. Spasilo te to što ste poslije ušli u malo više registre jer u ovim donjima si pokazao nesigurnost, ali ja ću to pripisati džentlmenskom pristupu. Monika, odlična interpretacija i mani se koreografije“, poručio im je Tonči.

Nakon vijećanja, stiglo je vrijeme za prelazak u posljednji krug recalla. Iz tročlanih grupa u top dvadeset prošli su Nina Čelan, Karla Skender, Katarina Car, Hanan Velić, Efraem Norte i Muhidin Dinchi Hasanović, koji je u nevjerici komentirao: „Ljudi, je l' vi ovo vjerujete?“ Što se četveročlanih ekipa tiče, dalje su prošli Nikola Batinović, Filip Karan, Bojan Pavlović i Luka Tomić, a od muške petorke natjecanje nastavljaju David Baškarad i Miran Belaić. Također, sva četiri para koja su pjevala duete prošla su u posljednji krug recalla. U trećem krugu svih dvadesetero kandidata nastupali su pojedinačno. Leon Grd pjevao je 'Tebi majko misli lete', Muhidin Dinchi Hasanović izveo je svoju autorsku pjesmu 'Da Vinci', Monika Jukić otpjevala je 'Nije Ljubav To', a David Baškarad 'Igru bez granica'. Filip Karan izveo je 'When We Were Young', koja ga je posebno dirnula jer mu je nedavno umrla draga kolegica s posla pa je nakon izvedbe i zaplakao. „Nevjerojatno koliko si profesionalno to odradio i tek sad pokazao tu emociju - respekt,“ rekao mu je Filip.

Lorenza Puhar izvela je pjesmu 'Tattoo' od Loreen i dobila komplimente od žirija. Luka Tomić otpjevao je 'Sve je to od lošeg vina' i oduševio žiri, posebice Tončija: „Imaš starinsku boju vokala - vokal kafanskih muzičara šezdesetih i sedamdesetih. Ovo je bilo najiskrenije večeras - nije bilo ništa briljantno, ali je bilo genijalno to što si mi prenio emociju i promijenio mi mišljenje za sto osamdeset.“ Karla Skender izvela je pjesmu 'Angels Like You', Miran Belaić 'Loving You Is A Losing Game', a zatim je Karla Miklaužić još jednom oborila žiri s nogu svojom izvedbom klasika Whitney Houston 'I Will Always Love You'.

FOTO U Big Brotheru se ljubila s Blaće, a danas vodi potpuno drukčiji život daleko od očiju javnosti i ne izgleda ovako

„Gospodična Miklaužić, kad narastem želim biti ti, ti si utjelovljenje svega dobrog u glazbi“, rekla joj je Nika, a Tonči šaljivo dodao: „Idi i prestani nam nabijati komplekse!“ Marko Stanović izveo je 'Purple Rain', a Filipova reakcija rekla je i više nego dovoljno o dojmu koji je ostavio na žiri: „Kad uzmeš lovu, sjeti se tko ti je dao platinastu kartu. Majstore, hitna pomoć širom Balkana će imati posla jer će neke djevojke padati u nesvijest na nastupima.“

Nikola Batinović otpjevao je 'Tebi majko misli lete', Katarina Car 'Angels Like You', a Ema Bubić Belanovu 'Dotakni me usnama'. Bojan Pavlović izveo je Joskimovićevu 'Nisam te zbog lepote volio', a 'Nije ljubav to' Marije Šerifović izvela je Nina Čelan. „Ti dođeš na 90 posto i kad treba zadnjih deset posto da eksplodiraš, to se ne desi, fali mi da prebaciš tih deset posto gore, konstantno u tvojim nastupima“, rekao je Filip. Efraem Norte otpjevao je 'Angels Like You', Hanan Velić 'When We Were Young', Višnja Vukov 'Purple Rain', a na kraju je Benjamin Hasanić otpjevao 'Tebi majko misli lete'.

Nakon zahtjevnog zadatka odlučivanja tko će proći u live emisije, žiri je na pozornicu pozvao kandidate, prvo njih osmero, a zatim jednog po jednog. Kao najboljih deset koji nastavljaju svoj put prema tituli 'Superstara' i novčanoj nagradi odabrani su: Monika Jukić, Katarina Car, David Baškarad, Benjamin Hasanić, Lorenza Puhar, Bojan Pavlović, Karla Miklaužić, Marko Stanković, Ema Bubić i Nikola Batinović. Hanan Velić i Luka Tomić ostali su u neizvjesnosti i na pozornicu stigli kad je već bilo odabrano svih deset kandidata pa im je Tonči rekao: „Znate što, da ne biste ispali statistička greška, moramo naći mjesta za vas!“ Tako su se Hanan i Luka pridružili veličanstvenih desetero i postali - veličanstvena dvanaestorka!

„Dosad ste bili odlični, a sad se očekuje da se promijenite, da budete još bolji i da se svakog dana svog života trudite biti još bolji i drugačiji“, poručio im je Tonči i šaljivo dodao: „Sad idite i vidimo se u novom krugu pakla.“ Iduću subotu glazbeni spektakl 'Superstar' prelazi u najnapetiju i posljednu fazu - onu live emisija! Ne propustite novu epizodu u subotu, 23. studenoga, od 20.15 na RTL-u!

VIDEO Zaručili se RTL-ov novinar i poznata glumica! Ona puca od sreće i ponosa, pokazala prsten