U današnje vrijeme retro-manije i opće okrenutosti prošlosti, nije čudno da Tom Jones doživljava renesansu karijere

Tom Jones bio je jedna od posljednjih inozemnih pop zvijezda koja je u predkorona razdoblju gostovala u Hrvatskoj. Bilo je to 2019. kad je Jones u sklopu obljetnice 70 godina Dubrovačkog ljetnog festivala nastupio pred ograničenim brojem ljudi, jer su bile postavljene stolice. Tom Jones nije baš star kao dubrovačka katedrala ispred koje je tada nastupio, ali s karijerom koja traje od 1964. kad je postigao prvi uspjeh sa singlom "It's Not Unusual" koji i danas s guštom izvodi na koncertima - jedan je od najstarijih u djelatnom svjetskom show-businessu.