U 66. godini preminuo glumac najpoznatiji po posuđivanju glasa u popularnoj videoigri

Glumac James McCaffrey preminuo je nakon borbe s teškom bolesti u 66. godini života. Glumac se borio s karcinomom, a njegov predstavnik kazao je kako je preminuo u nedjelju okružen prijateljima i obitelji, javlja TMZ.

- McCaffrey je imao uspješnu 35 godina dugačku karijeru na televiziji i filmu. Nikad nije izgubio strast prema kreiranju novih likova, a zbog toga je često imao i glavne uloge - rekao je predstavnik.

Inače, vijest o smrti prvi je otkrio Kevin Dillon i to zajedničkom fotografijom i prisjećanjem objavljenim na društvenim mrežama. - Imali smo sreće što te poznavali. Falit ćeš. Počivaj u miru - napisao je kratko.

Glumca mnogi najviše pamte po jednoj popularnoj videoigri. Naime, James je posudio glas liku Maxa Paynea u istoimenom serijalu igara. Osim toga, imao je i značajne uloge u filmovima i serijama poput 'Rescue me' gdje je sudjelovao između 2004. i 2011. godine te 'Revenge', 'Beautiful People', 'Law & Order: SVU', 'As the World Turns', 'Swift Justice', 'Civil Wars', 'Canterbury's Law', 'Suits', 'Blue Bloods', 'Bluff City Law', 'She's Gotta Have It' i drugima. Također, glumio je i u 'Viperu', 'The Truth About Cats & Dogs', 'The Big Take', 'A Gifted Man', 'American Splendor', 'She Hate Me' i drugima. Iza glumca ostaju supruga Rochelle Bostrom i kći Tiernan.

