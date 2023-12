Pažanin mu pomrsio planove, ali Neven je uspio obaviti zadatak

U novom tjednu 'Ribe na torti' sastala se nova ekipa koja će otvoriti vrata svojih domova, družiti se i ponešto skuhati. Led je probio glumac Neven Aljinović Tot, a ugostio je Gorana Špaletu, Alenu Nezirević – Anezi, Ivana Uzelca i Meri Goldašić. Prvi domaćin ovoga tjedna odlučio je spremati zdravu večeru i time iznenadio goste te u svoju mrežu spremio 18 ribica. „Glavno jelo mi je bilo pun pogodak, nadala sam se takvom nečemu, a nisam očekivala. Mislila sam da ćemo imati pet dana mesa jer to tako biva na ovim prostorima“, istaknula je Meri za vege burger i prilog od zapečenog povrća.

Prije početka kuhanja Neven je iskreno priznao da nije spretan kuhar iako je završio ugostiteljsku školu, no život ga je vodio drugim putevima. Bez obzira na nedostatak iskustva u kuhinji pripremio je meni po svojoj mjeri – zdrava večera puna voća i povrća u tri slijeda. Ali posjeta Pažaninu pomrsila je Nevenu planove. „Jedna kuverta koju izvučeš – unutra će biti ili predjelo ili glavno jelo ili desert. Ono što izvučeš to spremaš danas, svoje jelo makneš“, najavio je Pažanin ovotjedni izazov, a nakon izvlačenja kuverte domaćin je dobio novo predjelo – carpaccio od tikvica, jelo koje je Nevenu na prvu bilo totalno nepoznato, no ubrzo je problem riješio pomoćnik, njegov brat.

„Na početku sam iz pristojnosti išao jesti jer nisam pobornik nekih prezdravih i vege opcija, ali eto natjerao me da probam nešto što je van moje zone komfora, bilo mi je fino i zato dajem čistih pet ribica“, zaključio je Goran, a s njim se složio i Ivan koji je također dodijelio pet ribica. Meri i Anezi večeru su ocijenile s četiri ribice te maksimalne bodove ostavile za nekoga tko će ih večerom potpuno oboriti s nogu.

Sljedeću večeru pripremat će Goran, bivši natjecatelj 'Survivora'. Što će se naći na njegovom meniju te kako će ispuniti Pažaninov zadatak, ne propustite pogledati u novoj epizodi.

