Uskraćujem TV ružu reklamama koje su povremeno prekinute ‘Plesom sa zvijezdama’

Prije tri tjedna pisao sam o HRT-ovoj emisiji “Zvijezde pjevaju” dodjeljujući joj TV ružu koju su od tada već više puta opravdali, a istovremeno sam, onako usput, napravio i malu usporedbu s emisijom “Ples sa zvijezdama” koja se u to vrijeme tek najavljivala na Novoj TV.

Tom prigodom predvidio sam da će u tom besmislenom ratu između te dvije konkurentske TV kuće, a koji se sastoji u tome da se natječu tko će ranije prikazati Dnevnik, prenositi reprezentativne utakmice ili, evo, drugome ukrasti pravo na neku licencnu emisiju, lošije proći Nova TV s ovim plesnim projektom.

Kao razloge naveo sam manje zanimljive kandidate koji nastupaju u “Plesu” predstavljajući se kao zvijezde, dulje trajanje reklama, nimalo duhovit žiri, slabiju produkciju te činjenicu da je pjesma, u televizijskom smislu, zabavnija od plesa. Od tada su prošla tri tjedna, Nova TV započela je s prikazivanjem “Plesa”, već su bile dvije emisije, a ja sam, nažalost, morao konstatirati da sam pri tom prvom osvrtu na ovu emisiju, prije nego je uopće započela s emitiranjem, drastično podcijenio sposobnost spomenute televizije da uništi jedan projekt koji u više od četrdeset zemalja ipak nekako funkcionira.

Elem, o kandidatima i žiriju, za koje sam prvobitno utvrdio da će činiti najveću razliku u ovom televizijskom nadmetanju – bio sam u pravu da čine razliku, ali ipak nije najveća – ovom prigodom neću pisati ponovno. Spomenut ću samo da je HRT-ov žiri do sada uspio mnoge nasmijati, Škoro pogotovo, a ovaj na Novoj uvrijediti... Ono što, međutim, itekako moram podvući, pa zbog toga ponovno i pisati o ovoj zbilja teško gledljivoj emisiji, i što, nota bene, čini najveću razliku između ova dva projekta, to je nenormalna količina reklama koja je od jedne inače sat vremena duge emisije učinila nešto što traje više od tri negledljiva sata. Čak su skratili i trajanje samog plesa, onoga što bi valjda trebalo biti glavno u emisiji koja se po toj radnji i zove, kako bi ubacili još koji, kako njihov uštogljeni voditeljski par svako malo slaže; “kratki predah”. Pri tome je veoma važno napomenuti da sam itekako svjestan činjenice da je Nova TV komercijalna televizija i da se, između ostalog, financira i od oglasa, dok njihova konkurenta svi plaćamo, ali i tu mora postojati neka granica. Možda ne zakonska kao na javnom servisu, ali barem ona dobrog ukusa koju su na Novoj itekako prešli. Iz perspektive gledatelja televizijskog programa, to mi je, zapravo, jedino bitno, ta granica dobrog ukusa, a to da Nova TV – koja spada pod “United Group”, jedan od vodećih pružatelja medijskih i komunikacijskih usluga u jugoistočnoj Europi – ne bi mogla financirati ovaj projekt s dvostruko manje promidžbenog programa, nešto je na što jednostavno ne mogu nasjesti.

Činjenicu da je pjesma zanimljivija od plesa, nadalje, koju sam također naveo kao HRT-ovu prednost u ovom besmislenom nadmetanju, pokušali su nadomjestiti time da su odustali od klasičnog plesa sa svim njegovim elementima te su uveli neke scenografske izmišljotine; poput kompjutora, kreveta i stolova za rulet, koji su odjedanput postali glavni na sceni i kojima su nastojali ples učiniti zanimljivijim, a zapravo su ga samo obezvrijedili. Pa čak i u produkcijskom smislu, za koju su ih do sada čak nešto i pohvalili, valjda zbog veličine studija, po meni nisu ravni svome konkurentu koji umjesto jeftine matrice ipak ima pravi glazbeni sastav u studiju. O onom smiješnom gafu s crvenim tepihom i radnikom koji ga usred kadra pokušava razvući pa onda padne, a tepih cijelu prvu emisiju ostane zgužvan, također nema potrebe previše trošiti riječi. Bilo bi samo lijepo da ga barem do treće emisije poravnaju... Nova TV je, dakle, do sada izgubila u tom besmislenom nadmetanju od HRT-a po mnogim pitanjima. Izgubila je, na primjer, po pitanju Dnevnika, jer su vjerodostojnost i važnost vijesti ipak ispred ranijeg termina prikazivanja, senzacionalizma, bombastičnih najava i vijesti o zvijezdama ranga ovih koji im nastupaju u ovoj emisiji. Izgubila je i po pitanju prenošenja reprezentativnih utakmica koje su sada prebacili na Doma TV, a kako je Dinamov vratar Zagorac nedavno duhovito prokomentirao na društvenim mrežama, idući korak će biti da ih stave na Cartoon Network.

A, isto tako, nisu uspjeli ni s ovim preotimanjem prava na licencnu emisiju... Ples je, eto, kao što sam i bio predvidio, izgubio od pjevanja. Samo još mnogo sramotnije nego što bi to bilo tko i mogao zamisliti. Možda stoga treba podržati njihova nastojanja da se umjesto s HRT-om, odsad nadmeću s RTL-om. S ovom svojom novom emisijom “Ljepotice i genijalci”, naime, imaju jako dobre izglede pobijediti RTL-ova “Gospodina Savršenog”, “Ljubav je na selu” ili, što ja znam, “Superpar”, u nadmetanju za to tko – pazite, molim vas, ovo – ima najgori TV program. Neće im biti lako, ali barem se više neće morati pretvarati da su ozbiljni.