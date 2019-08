TV ruža ide kampanji u kojoj su Will Ferrell i Zach Galifianakis u glavnim ulogama

U doba kada na svim domaćim TV programima gotovo svakodnevno gledamo tragikomična prepucavanja naših predsjedničkih kandidata, ali i onih koji se kao takvi još uvijek nisu potpuno legitimirali jer čekaju, kako sami tvrde, lijep i sunčan dan, HRT-ov izbor da u udarnom terminu prikažu političku satiru “The Campaign” s Will Ferrellom i Zach Galifianakisom u glavnim ulogama, nikako ne može biti slučajnost.

To je, bez ikakve sumnje, djelo nekog duhovitog, za programski raspored zaduženog genija s Prisavlja! (A, upravo su zato – otkrit ću vam to, evo, odmah na početku teksta i prije zatvaranja ove zagrade – zaslužili moju ovotjednu TV ružu, ali i određenu dozu poštovanja). Najavu filma, međutim, u kojoj tvrde da je to, citiram “... najprljavija i najsmješnija politička borba”, trebalo bi još malo precizirati.

Nije, naime, ni malo prljavije ili, što ja znam, smješnije, kada jedan od kandidata iz tog filma drugog nazove lažnim katolikom, neuspješnim poduzetnikom, lošim obiteljskim čovjekom ili kao u jednoj od boljih scena; teroristom iz Al-Qa’ide, od onoga što imamo ovdje u Hrvatskoj, a gdje su si predsjednički kandidati do sada međusobno već lijepili sve te u filmu navedene etikete osim ove potonje. Ali kako kampanja još uvijek nije službeno započela ne možemo isključiti da ćemo s vremenom i do toga doći.

Pa evo, jedan od njih, neću ga imenovati iako ima lijepo ime, u svojoj recentnoj izjavi, u svega dvije, tri rečenice, svoje protukandidate uspio je nazvati fikusom, fotomodelom i gljivom, a cjelokupni sustav – pazite molim vas ovo i nemojte to olako shvatiti jer čovjek ima profesionalnog iskustva u toj grani poduzetništva – vinogradom bez grožđa. Izjave ostalih kandidata su, uzgred kazano, još prljavije i smješnije od ove izrečene u eter na Sinjskoj alki, a od onih iz ove na HRT-u prikladno prikazane hollywoodske komedije, da i ne spominjem...

Elem, u tom sjajnom filmu iz 2012., a koji na duhovit način prikazuje kampanje, kandidate, izborni sustav te utjecaj velikih, financijski moćnih kompanija na sam ishod izbora, Will Ferrell i Zach Galifianakis izvrsno tumače dvojicu kandidata za kongresnika Sjeverne Karoline kojima je jedino važno pokopati jedan drugoga.

Pri tome, nota bene, ne biraju sredstva. Jedan o drugome montira biografski filmić koji ga prikazuju kao neambicioznu propalicu koja ne samo da nije uspjela u poslu, već mu ni u privatnom životu ne cvjetaju ruže, a o čemu će pred kraj kampanje – kada mu zavede suprugu i spava s njom – snimiti još jedan, mnogo eksplicitniji uradak.

Naziva ga, nadalje, teroristom, pokušava udariti šakom u glavu te konstantno vrijeđa na temelju fizičkog izgleda, ali ni taj drugi – mnogo prostodušniji kandidat – ne ostaje mu dužan. Uz pomoć beskrupuloznog voditelja kampanje kojega su mu osigurala dvojica bezobrazno bogatih direktora koji preko njega žele ojačati svoj utjecaj u kongresu, vrijedno podsjeća na njegov gaf kada je na telefonskoj sekretarici krivoj osobi ostavio poruku namijenjenu zapravo njegovoj ljubavnici, naziva ga lažnim katolikom jer ne zna citate iz Biblije, opija ga samo kako bi ga kasnije mogao prijaviti policiji za vožnju u pijanom stanju te ga naposljetku i ranjava u nogu... Onome ranije spomenutom genijalcu s nacionalne televizije, a koji je baš sada odlučio prikazati taj film jer je sasvim ispravno uvidio sličnost između svega toga što su scenaristi u filmu kvalitetno ismijali i onoga što se ovih dana kod nas zbilja događa – od prozivanja za lažno katoličanstvo zbog prakticiranja joge, manjak domoljublja jer se ‘91. nije uzela puška u ruke i išlo u rat iako su to neki, po vlastitom priznanju, itekako željeli, pa sve do dovođenja u pitanje poduzetničkih uspjeha svojih protukandidata, radnih navika i glasovnih mogućnosti – sasvim zasluženo ide ovotjedno priznanje za TV program.

Ni sam ne bih izabrao bolji film da opišem ovo što smo do sada imali priliku vidjeti i čuti od ljudi koji pretendiraju na jednu od najviših funkcija u državi! Na kraju filma, da spomenem još i to za one koji su ga protekli četvrtak propustili pogledati, ta dvojica kandidata pronađu zajednički interes pa na dan izbora postane sasvim svejedno tko će od njih pobijediti. Nešto slično bi, čini mi se, i kod nas mogao biti slučaj, ali s tom malom razlikom da je ovo ipak samo komičan film, a nama je to, nažalost, nimalo zabavna realnost... Najava za film “The Campaign” bi stoga, ako na HRT-u žele biti sasvim precizni, trebala glasiti da je to: najprljavija i najsmješnija politička borba koju smo protekli tjedan mogli gledati na televiziji – izuzev, naravno, one prave izborne kampanje za predsjednika RH koju gledamo u informativnom dijelu programa.

Nema veze što je predugačko za najavu, pravi problem je, zapravo, u tome što je istinito!