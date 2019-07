Ovaj show neće vas zabaviti ni donijeti vam prijeko potrebno opuštanje na kraju radnog dana

Osim što prekomjerno gledanje u ekran ubija bilo kakvu konverzaciju, loše se odražava na prijateljske ili romantične veze, čini vas socijalno distanciranima, potiče osjećaj usamljenosti, otuđenosti pa čak izaziva i tjeskobu, televizija, tvrde znanstvenici, može prouzročiti i neka ozbiljna oboljenja.

Znanstvenici Nacionalnog instituta za rak iz SAD-a proučavali su, naime, više od 221 tisuću ljudi starih od 50 do 70 godina koji nisu bolovali od kroničnih bolesti te su otkrili da su oni koji su gledali televiziju sedam ili više sati dnevno imali 47 posto veće šanse umrijeti od nekih težih bolesti od onih koji su televiziju gledali samo sat vremena kraće. Ne znam je li za to istraživanje bilo važno kakav su TV sadržaj konzumirali ispitanici tih dodatnih, smrtonosnih sat vremena, ali ne bi me iznenadilo da su gledali stare sezone britanske reality emisije "Otok ljubavi" koju nam RTL odnedavno svakodnevno prikazuje... Smrt od dosade, naime, tu je zagarantirana.

Elem, spomenuta televizija koja je prije točno petnaest godina počela s emitiranjem u Hrvatskoj i, bez odgode, počela s prikazivanjem onoga po čemu je u svijetu i otprije poznata - više od dvadeset godina starih, više puta odgledanih, stotinu puta repriziranih te, treba i to jasno reći, poprilično loših TV serija. Dadilju Fine udomili su na svojem programu i bolje nego što je to učinio onaj njezin šarmantni poslodavac, a on se njome, sjetit ćete se, kasnije čak i oženio... O tome kako su u ovih 15 hrvatskih godina na njihovu programu svoj dom pronašli svi najgori reality projekti poput "Big Brothera", "Mijenjam ženu" i "Ljubav je na selu", najnezanimljiviji kvizovi koji sa znanjem imaju najmanje veze; "Pet na pet" i "Tog se nitko nije sjetio", da nabrojim samo neke, te najslabija produkcija vlastitog programa - serija kao što su "Horvatovi", "Ne daj se, Nina" i "Pogrešan čovjek", ali i takozvani lifestyle magazini poput "Exkluziva", mogao bi se predavati dvosemestralni kolegij na bilo kojem svjetskom sveučilištu koje bi se bavilo televizijskim programom i time kakav on, eto, ne bi trebao biti. Njihov informativni program, uzgred kazano, mogao bi se usporediti s onim mirovnim u pojasu Gaze. On je, naime, nepostojeći. A, ono što kao informativno žele prikazati, mnogo je smješnije od serija koje navode kao humoristične. Sva sreća da im većinu programa zauzimaju reklame - pomislio sam već nebrojeno puta u ovih desetljeće i pol - pa nemaju baš puno programskih termina za svoj TV sadržaj... Uskrsnuće prastarog, neprimjereno vulgarnog i veoma dosadnog britanskog dating reality showa na njihovu programu, međutim, označilo je možda i najnižu točku njihova programskog sadržaja u ovih petnaest godina.

Emisija je koncipirana tako da prisilno spaja šest parova te je tako ono što se u "Big Brotheru" prešutno očekivalo - spolni odnos među njima - ovdje u pravilima emisije utvrđeno kao cilj. Natjecatelji su smješteni u vili u Sant Llorenç des Cardassaru na Mallorci, okruženi sa 69 kamera koje prate svaki njihov pokret; od soba s dvostrukim krevetima, tajne sobe za vođenje ljubavi, sobe za intervjue i one u kojoj primaju videoporuke od kuće, a ako žele ostati na otoku, moraju si, dakle, pronaći partnera. Već prvi dan pronalaze ih na temelju fizičkog izgleda, s mogućnošću da kasnije mogu raskinuti vezu i naći nekog drugoga, a ako neki od kandidata nakon "sparivanja" ostane sam, on je, naravno, gubitnik i automatski napušta otok.

Također gledatelji - oni koji po onim ranije navedenim znanstvenim istraživanjima riskiraju vlastiti život gledajući ovih dodatnih šezdeset minuta pred kraj dana - tijekom emisije glasaju za omiljeni par.

Oni koji dobiju najmanje glasova i oni koje ostali parovi ne mogu trpjeti također kao luzeri napuštaju emisiju. I jedno i drugo pravilo o ispadanju, očito smatraju na RTL-u kada su se već odlučili svakodnevno prikazivati tu emisiju, ima mnogo veze s ljubavlju po kojoj se ona zova te nam tako odašilju lijepu poruku... Tijekom šest tjedana, koliko emisija traje, kandidati se u raskošnoj vili prešetavaju polugoli, mijenjaju ljubavne partnere, svađaju se, fizički obračunavaju, psuju i sudjeluju u stupidnim, u produkciji smišljenim igrama koje bi trebale pokazati dokle su spremni ići da bi pobijedili i osvojili nagradni fond od pedeset tisuća funti. Neću vam, nota bene, otkriti preveliku tajnu kada kažem da su se za taj iznos spremni spustiti prilično nisko - gotovo kao i RTL za gledanost! Ne mogu, naravno, tvrditi da je baš ovih sat vremena koliko emisija "Love island" traje, onih ključnih sat vremena zbog kojih vam se, kako su znanstvenici s početka teksta utvrdili, može pogoršati sveopće zdravstveno stanje i dovesti do bilo kakve druge smrti osim one metaforičke od dosade. Iako, ne bi me iznenadilo da je upravo to slučaj...

Ono, međutim, što sa sigurnošću mogu tvrditi jest da vam gledanje te emisije neće ništa dobro donijeti. Niti ćete se zabaviti, niti će vas to gledanje obogatiti na bilo koji način, pogotovo ne intelektualni, a neće vam, sasvim sigurno, donijeti ni prijeko potrebno opuštanje na kraju radnog dana. Pa ni RTL-u, evo, ništa nije donijela, a ovu moju TV ružu - pogotovo!

