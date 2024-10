Trener Edo prozvao Ivicu zbog jedenja janjetine i ćevapa: 'Tolike silne kalorije! Što smo došli naučiti?'

Kandidati u showu "Život na vagi" prošli su pola svojeg puta i nalaze se u sedmom tjednu izolacije. Dio njih već je napustio show, a drugi se bore s odvojenošću od bližnjih, ali i treninzima i izazovima koje je za njih RTL pripremio. U ovoj, osmoj sezoni, kandidati se ne nalaze u dva tima, nego se bore u parovima, a novost jest i to što je plavi tim van konkurencije. Odnosno, ovaj tim od početka showa ima imunitet, a u njemu se nalaze najteži kandidat, Ivica, i najteža kandidatkinja, Antonija, ove sezone. Ivica i Tonka imaju poseban režim treninga te ne sudjeluju na izazovima i ne mogu ispasti, a u tjednu iskušenja i oni su se priključili ekipi te sudjelovali u malim dnevnim izazovima koje je za njih produkcija pripremila.

Kandidati ovoga tjedna nisu morali kuhati, nego su svaki dan dobivali gotova jela, a i nutricionistica Martina pripremila im je izazov. Martina je otkrila da kandidat koji pojede najviše kalorija će osvojiti imunitet koji mora nekome pokloniti uoči vaganja. Dio kandidata odlučio se za borbu, a dio je odustao. Imunitet je osvojio Ivica koji je pojeo više od 1200 kalorija u jednom obroku, a zbog njegove odluke ljut je bio trener Edo.

"Ivice dragi, je li bila dobra večera? Tolike silne kalorije. Što smo došli naučiti?", upitao je trener Edu Ivicu koji mu je objasnio zašto je dan ranije pojeo najkaloričnije jelo. Počastio se s janjetinom i ćevapima. "Zato ćemo sad to ispucati", rekao je Ivica.

"Ne mogu reći, ti si odličan na treningu, ali tvoji postupci mi nisu jasni", rekao mu je Edo.

"To je bila samo jedna večer. Potreba i želja za vraćanjem usluge. To je tu bilo i imao sam potrebu to napraviti na svoju štetu. Drago mi je da mogu pomoći osobi koja je pomogla meni", rekao je Ivica. Na sljedećem vaganju ima priliku spasiti nekoga. Trener Edo i dalje nije mogao pohvaliti njegovo ponašanje.

"Obrazac ponašanja nije dobar, ne možemo ga pohvaliti zbog toga, ali mogu prihvatiti tvoju odluku. To je obrazac, koji, ako se nastavi pojavljivati u vanjskom svijetu, nažalost, neće izaći na dobro", rekao je Edo. No, pohvalio je Ivicu za performans i naglasio kako je na ovom treningu napravio iskorak.

Podsjetimo, Ivica nije smio otkriti kome će pokloniti imunitet, a u prošloj epizodi s Tonkom, Mare i Alinom razgovarao je o njemu. „Pa ja sam dupla osoba“, u šali je rekao i otkrio da će ga dati onome s kim je dobar. „Razumijem i Alinu i Mariju što bi se ogreble za taj imunitet jer da sam na njihovu mjestu, i ja bih vjerojatno tako reagirala“, komentirala je Tonka. „Jako bi nam dobro došao imunitet ovaj ciklus, ali bit će kako bude. Sve ćemo prihvatiti i borit ćemo se“, rekla je Alina.

