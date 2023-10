Huljić o Aleksandri Prijović: 'Mislim da će pasti i peta Arena.Voće iz tuđeg vrta je uvijek slađe'

Pjevačica Aleksandra Prijović (28) uspjela je u rekordnom roku rasprodati četiri koncerta koja će se u prosincu održati u Areni Zagreb i tako postala jedina žena kojoj je to pošlo za rukom u našoj najvećoj dvorani, a ovakvom uspjehu malo tko se nadao pa čak i ona sama. U javnosti i na društvenim mrežama već se danima vodi rasprava o uspjehu srpske pjevačice, a svoje mišljenje na tu temu do sada su već dali i brojni poznati među kojima su glumac Siniša Ružić i bivši televizijski voditelj Hamed Bangoura, a sada je medijima ovaj fenomen prokomentirao i splitski glazbenik Tonči Huljić.

- Rasprodaje i Dino Merlin… Mislim da će Aleksandra imati i petu… To se tako zalomi. Voće iz tuđeg vrta je uvijek slađe - komentirao je Huljić za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, srpska folk zvijezda Prijović prošli je tjedan najavila i četvrti koncert u zagrebačkoj Areni koji je rasprodan u samo tri dana. Naime, radi se o koncertu koji bi se u Areni Zagreb trebao održati u ponedjeljak 4. prosinca, a odluka o ovom koncertu pala je nakon što je treći koncert rasprodan u jednom danu.

VEZANI ČLANCI:

Inače, Aleksandra će u Zagrebu nastupati od 1. do 4 . prosinca i to u sklopu svoje turneje 'Od istoka do zapada', a tada će zapjevati i svoje pjesme 'Ja sam odlično', 'Legitimno', 'Testament', 'Za nas kasno je' i brojne druge.

Podsjetimo, Prijović je rođena u Somboru, a odrasla je u Hrvatskoj, u Belom Manastiru. U žarište javnosti došla je kada je objavljeno da je u vezi s posinkom Lepe Brene Filipom Živojinovićem. Par se vjenčao 2018. godine, a godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

Dodajmo da je i Lepoj Breni, srpskoj pjevačici koja je i pomajka Aleksandrinog supruga Filipa, pošlo za rukom u Zagrebu rasprodati četiri dvorane. Ovi koncerti odvili su se u veljači 1988. godine, a Brena je tada imala dva rasprodana i dva dodatna poslijepodnevna koncerta u Ciboni.

VIDEO Tko je Aleksandra Prijović? Srpska pjevačica živjela je u Hrvatskoj, a u braku je sa sinom teniske legende