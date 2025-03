Tomašević o rasprodanom koncertu Marka Perkovića Thompsona: 'Što očekujete od mene?'

Glazbenik Marko Perković Thompson u samo je jednom danu rasprodao koncert na zagrebačkom Hipodromu. Marko je ovim uspjehom uspio srušiti brojne rekorde u prodaji ulaznica, a njegovi obožavatelji istaknuli su koliko su se veselili velikom koncertu ovog izvođača u Zagrebu nakon nekoliko godina stanke.

Naime, Marko se za koncert u Zagrebu odlučio nakon što je prošlo ljeto održao nekoliko koncerata u Dalmaciji te vidio koliko ga obožavatelji nestrpljivo očekuju. Nakon toga, krenuo je u dogovor oko nastupa, a s obzirom na to da se odlučio za prostor Hipodroma trebao je tražiti dopuštenje Grada Zagreba. Thompson je želio koncert održati u lipnju, no Hipodrom u to vrijeme nije slobodan te mu je na raspolaganju dan termin u srpnju ili kolovozu. Glazbenik se odlučio za 5. srpnja, a sada je velik interes za njegov koncert komentirao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na pressici je Tomašević upitan za komentar.

- Koji bi bio moj komentar? Što očekujete od mene? Rekao sam već da Thompson nije moj glazbeni izbor ni moj osobni, politički izbor - rekao je te dodao da na koncertu sigurno neće biti, ali je naglasio da nije za zabrane koncerata, zbog čega je Thompson dobio dozvolu za nastup na Hipodromu. “Pet puta sam odgovarao, ne znam što očekujete da kažem,” zaključio je Tomašević.

Podsjetimo, Thompsonov tim od Grada je tražio početak lipnja za koncert.

"Dragi prijatelji, želja MPT-a je da velika koncertna turneja krene iz glavnog grada Hrvatske.Iako nam vlasti grada Zagreba nisu odobrile tražene termine u svibnju i lipnju obavještavamo vas kako smo odlučili prihvatiti njihovu ponudu i s radošću možemo najaviti veliki koncert na Zagrebačkom hipodromu u prvom vikendu mjeseca srpnja", stoji u objavi na Thompsonovoj Facebook stranici koju potpisuje Thompsonov menadžment.Grad Zagreb je odbio zahtjev Marka Perkovića Thompsona za koncert na Hipodromu 13. lipnja i ponudio je cijeli srpanj i kolovoz kao alternativu.

"Zahvaljujemo na Vašem interesu za najam Hipodroma Zagreb u svrhu održavanja koncerta izvođača Marka Perkovića Thompsona, slijedom Vašeg dopisa od 22. siječnja 2025. godine u kojem ste zatražili termin za održavanje koncerta 6. lipnja 2025. godine (alternativno 29. svibnja i 13. lipnja 2025. godine) uz napomenu da bi korištenje hipodroma obuhvatilo i razdoblje od 15 dana prije koncerta za montažu opreme i 5 dana nakon koncerta za demontažu opreme. Hipodrom Zagreb je sportska građevina koju ustanova Upravljanje sportskim objektima daje na korištenje prije svega rekreativnim i profesionalnim sportašima konjičkih sportova te za sportske događaje tijekom godine. Već niz godina ustanova iznimno daje hipodrom na korištenje i za koncerte i to u srpnju i kolovozu budući da tada nema sportskih natjecanja i povoljniji su vremenski uvjeti za održavanje koncerata što smanjuje potencijalnu štetu koja na hipodromu može nastati zbog masovnih koncerata. Zadnji primjer velikog koncerta na hipodromu bio je koncert Eda Sheerana koji je održan u kolovozu prošle godine", stajalo je u dopisu kojeg su poslali menadžmentu glazbenika.

Međutim, Thompsonov menadžment je objavio kako neće odustati od željenog datuma te su objasnili kako im ponuđeni datumi ne odgovaraju radi već dogovorenih koncerata. "I dalje ćemo inzistirati na terminu prvog koncerta nove turneje MPT-a na Sv. Antu 13. lipnja, a znamo kako u tom terminu na Zagrebačkom hipodromu nema nikakvih događanja. Očito je kako su nam ponudili termine za koje su znali da su nam neprihvatljivi" objavili su tada na službenom profilu pjevača.