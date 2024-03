ToMa pobijedio u petoj epizodi, a Siniša Vuco komentirao jedan nastup: Vidi se da je iz mog kraja

U uskrsnom raspoloženju protekla je peta epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' u kojoj je pobjedu odnio Tomislav Marić ToMa u ulozi glavnog vokala pop-rock benda Imagine Dragons – Dana Reynoldsa. S popularnom pjesmom 'Believer' pokazao je zavidan vokalni raspon, a scenskim nastupom na pozornicu je doveo i pravi boksački ring čime je potpuno oduševio žiri. „Nakon Tome Zdravkovića, s ovime si me dokrajčio. Ovo ti je nakon Tome najbolja transformacija i došao si do te energije koju volim kod tebe. Toliko sam sretna što si dobio baš ovu transformaciju“, poručila je Minea, dok je Mario dodao: „ToMa, otpuhao si me. Mislim da je ovo tvoj neupečatljiviji nastup dosad“. Svoje veselje nakon prve pobjede u showu podijelio je ToMa koji je iznos od pobjede donirao organizaciji 'Društvo Naša djeca Vinkovci'. „Privatno slušam Imagine Dragons, pa mi je valjda energija bila dobra. Hvala ekipi i žiriju na bodovima i drago mi je da sam konačno jedan od tih koji su mogli donirati, a ovoga puta je nagrada išla u Vinkovce“, poručio je.

Marija Kolb u petoj emisiji dobila je zadatak na jedan dan postati Maja Šuput, a u upečatljivom i izazovnom bijelom kompletu rekreirala je njezin nastup na Dori s pjesmom 'Čista petica'. „Donijela si tu Majinu energiju i imaš njezinu vrckavost. Ono što mi je bilo super je da si skinula njezine pokrete, a Maja je poznata po tome da ide među narod i digne sve na noge. Ti si dignula našu publiku na noge, nas si zabavila i donijela si čistu pozitivu“, poručila je Minea.

Kandidat koji trenutno broji najviše pobjeda u sezoni – Alen Bičević – u velikom stilu vratio se u žensku ulogu i to ne bilo koju. Ovoga puta pripala mu je transformacija u jednu od najvećih pop ikona, Britney Spears, iz ere njezinog poznatog hita 'Womanizer'. Budući da je Britney poznata i po svojim plesnim izvedbama, Alen je ovoga puta u nastup trebao ukomponirati cijelu koreografiju, no pokazao je da je itekako dorastao tom zadatku. „Zaista je fascinantno kako ti iz uloge u ulogu ostvaruješ da se čovjek pita gdje je kraj tog tvog talenta. Ja se samo nadam da se ti tom daru koji imaš znaš zahvaliti. Užitak je gledati te na sceni i da tebe nema ovaj show ne bi bio takav kakav jest“, rekao je Enis, dok je Mario dodao da Alen sve što dotakne pretvara u zlato.

U 2009. godinu s pjesmom 'Fairytale' gledatelje je vratila Mia Negovetić koja se na pozornici pojavila kao tadašnji eurovizijski pobjednik Alexander Rybak. „Fantastično! Sve mi je bilo fascinantno. Imitativno si bila apsolutno na nivou, a glasovno si postigla jednu transformaciju i to je nevjerojatno jer imam osjećaj da možeš otpjevati štogod bi ti željela. Prekrasan nastup“, komentirao je Goran.

Antonia Dora Pleško ponovo se vratila u Split transformiravši se u Jelenu Rozgu koju je, priznaje, priželjkivala od početka showa. S pjesmom 'Bižuterija' osvojila je komplimente žirija koji je zaključio da je itekako uspješno ispunila zadatak koji joj je gljiva dodijelila. „Mislim da si u glasu, pokretu i imitaciji napravila to što si trebala napraviti i da si ispunila zadatak. Svaka čast“, a kao bonus izvedbu na zahtjev žirija Antonia Dora Pleško izvela je i Jeleninu baladu 'Ginem'.

Poznatim hitom Siniše Vuce 'Tražena si roba u gradu' publiku i žiri zabavio je Luciano Plazibat koji se s dugačkom perikom potpuno uživo u ulogu koju mu je donijela peta epizoda. „Reći ću da je ovo bio tvoj najbolji nastup dosad. Imaš tu zaraznu energiju i nikad te nisam vidio da si tužan, pa vjerujem da će ta energija itekako zarobiti sve koji nas večeras gledaju“, poručio je Mario, a putem videopoziva u emisiju se javio i sam Vuco koji je poručio: „Dragi mladi kolega, glas ti je zvučao upravo kao moj, ali u jutarnjim satima. Pozdravljam emisiju 'Tvoje lice zvuči poznato' koja je stvarno zabavna iz sezone u sezonu i vidi se da je dečko iz mog kraja“.

Kao glazbena skupina 5 Seconds of Summer nastupila je Antonija Šola s njihovim hitom 'Youngblood'. Iako je na probama priznala da joj je transformacija prilično zahtjevna zbog specifičnog vokala, Antonija je uspjela impresionirati žiri. „Stvarno si ovo napravila fantastično“, rekao je Goran, dok je Minea dodala: „Fenomenalna si stvarno. Maska je super i u tebi ima toliko potencijala da se nadam da ćemo u sljedećim emisijama dobiti tvoj maksimum“.

Posljednji nastup u petoj epizodi pripao je Farisu Pinji koji se transformirao u Alena Islamovića. S kultnom pjesmom Bijelog Dugmeta 'Đurđevdan' Faris je podigao publiku na noge koja je s njim zapjevala poznate stihove. „Meni si bio super. Vokal Alena Islamovića je vrlo zahtjevno skinuti, no mislim da si bio na razini zadatka i ja sam zaista uživao“, zaključio je Mario.

VIDEO William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv